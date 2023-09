Řepík po Kladnu: Ve třetí třetině to už nebyl hokej. Mějme k sobě respekt

Zápas s Kladnem jste měli pod kontrolou. Pak se Rytíři ve druhé třetině zvedli. Zlomil ho váš třetí gól?

„Měli jsme dobrý začátek. Dobrou první třetinu. Začátek té druhé se nám vůbec nepovedl. Prvních deset minut hráli u nás ve třetině a my jsme ztráceli puky ve středním pásmu. Nehráli jsme dobře a byli jsme rádi, že jsme nedostali branku. Potom můj a Najmiče gól zápas de facto rozhodnul. Přidali jsme pak další a ve třetí třetině to už nebyl hokej. Jenom se vylučovalo a bylo to rozkouskovaný. Jsme samozřejmě rádi, že jsme tady vyhráli. Věděli jsme, že to nebude jednoduchý. Pro Spartu to tady nikdy není lehký zápas. Jsme rádi, že si vezeme tři body.“

Můžete prozradit, co tam padlo mezi střídačkami mezi vámi a Dotchinem?

„Jenom se mi nelíbilo, že vyskakuje po jednom z našich nejofenzivnějších hráčů. Tohle je podle mě přes čáru, úplně zbytečný.“

Tvrdost k zápasu patří. Sám to víte, ale nebylo tam i spousta nesportovních věcí?

„Určitě bychom měli mít k sobě respekt a neměli bychom se chtít zranit. Tohle je v Americe tak do nějaký East coast ligy a možná by si to tam ani nedovolil. Je to zbytečný. Dotchin je dobrý hráč. Myslím, že ho potřebují na ledě a on se tady takhle předvádí. Samozřejmě je to ale jejich věc. Ne naše starost, ale za mě zbytečný.“

Vzhledem k počtu vyloučených bylo v jednu chvíli hodně místa na střídačce, ne?

„Jo, byl to zajímavý pohled na druhou stranu. Tam sedělo podobně hráčů jako na střídačce.“

Proti Kladnu u vás v lajně nastoupil Ondřej Najman. Jaká s ním byla spolupráce?

„My jsme spolu odehráli jeden zápas v přípravě. Najmič je dobry hráč. Dal krásný gól a myslím si, že jsme si tam něco vytvořili. Na to, že jsme hráli první ostrý utkání takhle pospolu, tak to nebylo špatný. Než se vrátí Sob (Vladimír Sobotka), tak si myslím, že takhle vydržíme. Ve středu máme další těžký zápas v Plzni. Doufám, že se budeme jako lajna zlepšovat.“

Zatím jste neporažení. Spokojenost s úvodem sezony?

„Jsme rádi. Říkali jsme si, že chceme dobrý start do ligy. Je to příjemný, ale stojíme nohama na zemi. Víme, že na začátku má každý vždycky hodně sil. Hodně se bruslí, takže nás nikde nečeká nic jednoduchého. Jdeme zápas od zápasu a budeme chtít ve vítězné šňůře pokračovat co nejdéle.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 44:49. Ticháček Hosté: 00:53. Kempný, 08:17. Buchtele, 31:13. Řepík, 33:38. Buchtele, 34:59. O. Najman, 42:34. Irving, 58:46. Horák Sestavy Domácí: Brízgala (35. Bow) – Dotchin (A), Hejda, Martenet, Ticháček, Veber, Slováček, Klikorka – Sideroff, Plekanec (C), Tralmaks – Beran, Klepiš, Jarůšek – Bláha, Pytlík, Frolík (A) – M. Procházka, Babka, Melka. Hosté: J. Kovář (Cichoň) – Němeček, Mozík, Kempný, Irving, Krejčík, Moravčík, Mikliš – P. Kousal (A), Horák, Kestner – Chlapík, O. Najman, Řepík (C) – Buchtele, Lajunen, Hauser – Forman (A), Vitouch, Konečný. Rozhodčí Hribik, Veselý – Frodl, Lhotský Stadion ČEZ stadion, Kladno Návštěva 4391 diváků

