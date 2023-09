Bude to můj den, cítil před hattrickem Radil. Na kouče Varaďu šla hrůza

Suverénní Pardubice v 5. kole Tipsport extraligy v Ostravě smetly Vítkovice 7:3 a útočník Lukáš Radil (33) zazářil druhým hattrickem ligové kariéry. Přesto se o trenéra Václava Varaďu na střídačce pokoušela hrůza. Nijak se totiž netají tím, že takhle divoké výsledky zrovna rád nemá. „Hoši, musíme být herně lepší a přidat,“ říkal kouč po druhé třetině za stavu 2:2. „Někdy takové zápasy jsou, já čekal, že to bude 6:5, což je trenérská hrůza pro jakýkoliv tým. Napadalo nám to, z každé příležitost byla branka, ceníme si toho. A věříme, že se hra taky zlepší, aby to ke gólům pasovalo.“ V konečném důsledku svým borcům děkoval za solidně odvedenou práci.

Lukáš Radil s úsměvem přiznal, že nelibosti Václava Varadi k divokým přestřelkám, si zatím nestačil všimnout. V Ostravě odehrál skvělý zápas. Ze tří střel nasázel tři góly, k tomu si připsal asistenci. „Měli jsme sice takový vlažnější rozjezd, ale naštěstí jsme to otočili a překlopili na naši stranu,“ těší střelce Dynama. „A ve třetí třetině už jsme si věděli rady co a jak, zastříleli jsme si nějaké góly, takže super pro nás.“

Hřeje vás hattrick?

„Jo, super. Kdybych dneska vystřelil do rohu, tak to tam spadne. (usmívá se) Byl to den, kdy všechno padá, takový den si každý přeje. Jsem moc rád, hodně mi samozřejmě pomohli spoluhráči. Za to jim moc děkuju, snažili se mě hledat, protože věděli, že mám dneska nějakou lepší hokejku. Za to jsem moc rád. Nevím, no, vystřelil jsem, padlo to tam. Někdy to tak je.“

Že budete mít den, jste cítil už od rána?

„No... Jako, já si říkal, že dneska by to tam mohlo padnout. Ale netušil jsem, že třikrát.“

O „kouzelnou“ hokejku se v kabině nebojíte? Zůstane vám u výstroje?

„Nebojím. A snad budou i další.“ (usmívá se)

Chválil jste spoluhráče, dá se jejich pomoc detailněji přiblížit?

„Při prvním gólu mi to Kousy ( Robert Kousal ) super dal a povedlo se mi to trefit. Druhý mi Musa ( David Musil ) připravil krásně, snažil jsem se trefit bránu. A při třetím se Kousy protáhl snad přes čtyři hráče, já to napálil. To už bylo takové, že vystřelíte a víte, že to je gól.“

Nepřekvapila vás precizní klička defenzivního dříče Davida Musila?

„Ne, skvělý. David to umí, je to výborný hráč. I se mu podařila žába přes dvě hokejky, super.“

Dvě třetiny se hrál parádní hokej, Vítkovice se držely. Rozhodla hloubka vaší sestavy? Prosadily se všechny formace.

„Stoprocentně. Když se nám daří a hrajeme to, co máme, tak všechny čtyři lajny můžou dát gól. Nebo minimálně všechny čtyři lajny můžou unavit protihráče. A pak je jen otázka času, kdy tam gól padne.“

Byla zlomová branka Jan Mandáta na začátku třetí třetiny v oslabení na 3:5?

„Stoprocentně. To byla taková poslední kapka, co je zlomila. Tímto gólem jsme zápas režírovali a už neměli žádnou šanci.“

Trenér Václav Varaďa, který ve Vítkovicích začínal velkou kariéru, prý měl velkou motivaci v Ostravě vyhrát. Bylo to znát v šatně?

„Přišlo mi to tak nějak jako vždycky.“ (zasměje se)

V minulé sezoně měla vaše formace také extrémně dobrý rozjezd, ale pak jste se bodově lehce zasekli. Co dělat, aby znovu nepřišel útlum?

„Ani nevím, sezona je strašně dlouhá a ta sinusoida... Je jasné, že to nejde pořád udržet. Ale budeme se snažit pracovat ještě tvrději.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 07:55. Lakatoš, 19:29. Raskob, 26:20. Dej Hosté: 11:56. Poulíček, 13:55. Radil, 30:53. Cienciala, 32:45. Radil, 40:59. Mandát, 54:27. Vondráček, 58:44. Radil Sestavy Domácí: Machovský (Klimeš) – Percy, Raskob, Mikuš, Grman, Gewiese, Zeleňák, Stehlík – Káňa, Krieger, Mueller (A) – Fridrich, Chlán, Lakatoš (C) – Kotala, Claireaux, Kalus – Dej (A), Přibyl, Krejsa. Hosté: Klouček (Will) – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Bučko, Vála, Hrádek, Kolář – Cienciala, Sedlák (C), Hyka – R. Kousal, Zohorna (A), Radil – Říčka, Poulíček (A), Paulovič – Mandát, Rákos, Vondráček. Rozhodčí A. Jeřábek, T. Cabák – V. Lederer, V. Rožánek Stadion Ostravar aréna Návštěva 5 126 diváků

