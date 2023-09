Nejlepší start Sparty za dvacet let. Forman: Plzeň? Nepříjemný soupeř

Byl důležitou postavou sparťanské výhry na rozbouřeném plzeňském stadionu. Jednu z klíčových akcí předvedl ve vlastním oslabení. Gól Miroslava Formana totiž pomohl k výhře Pražanů 3:2. Pro favorita to nebyl jednoduchý zápas, v jeden okamžik to dokonce vypadalo na prodloužení. Branku z hole Petra Zámorského ale rozhodčí po přezkoumání neuznali. „Musím říct, že to bylo na poslední chvíli. Velký dík patří našemu vedoucímu a videotrenérovi zároveň Kubovi Zelenkovi. Byla to od něj skvělá práce,“ říká ke klíčovému momentu sparťanský útočník.

Sehráli jste v Plzni těžký zápas?

„Bylo to přesně tak, jak jsme čekali. Hodně bruslivý soupeř, takže zatím jeden z nejtěžších zápasů, co jsme letos hráli.“

Vstřelil jste gól při vlastním oslabení. Jak jste situaci viděl?

„Založil to myslím Aaron Irving. Vybojoval dobře puk a dal ho mně. My jsme si to vyměnili s Najmičem (Ondřejem Najmanem). Zavřela se mi nahrávka, ale otevřela se možnost, tak jsem zkusil vystřelit a naštěstí se to povedlo.“

Sparta má nejlepší start do sezony za posledních dvacet let. Co vy na to?

„To ani nevím. (usměje se) Jsme rádi. Mluvili jsme o tom, že chceme chytnout začátek, dobře odstartovat. Že je to nejlepší za posledních dvacet let, to bych nečekal. Jenom takhle pokračovat.“

Je tahle výhra cennější proti soupeři, který možná víc boří, než tvoří?

„Je. Strašně bojovný, bruslivý mužstvo. Je to hodně cenný vítězství, protože hrají opravdu nepříjemný hokej, přesně jak jsme čekali. Ceníme si toho.“

Byli jste víc na puku a měli pět přesilovek. Ani jednu jste ale nevyužili. Byly to momenty, kdy jste mohli rozhodnout dřív?

„Asi jo. Oni hráli oslabení dobře a my jsme si toho v nich moc nevytvořili, ale to se někdy stává. Zapracujeme na tom. Mohli jsme rozhodnout dřív, ale je to za tři body a zvládli jsme zápas, takže dobrý.“

Plzeň měla v neděli pauzu. Byla o to víc nabuzená?

„Počítali jsme s tím, že na nás vlítnou, a taky to tak bylo. Myslím ale, že jsme si s tím dobře poradili.“

Je záměr, že chcete napadat obranu soupeře relativně vysoko?

„Chceme být hodně důslední, hodně rychle přistupovat a být brusliví. Takže ano, ten záměr je být hned agresivní a snažit se puky získávat co nejdřív zpátky.“

Vyrovnávací branka Plzně nakonec neplatila. Hned vám trenéři říkali, že to rozhodčí odvolá?

„Ne. Musím říct, že to bylo na poslední chvíli. Velký dík patří našemu vedoucímu a videotrenérovi zároveň Kubovi Zelenkovi. Byla to od něj skvělá práce.“

Na co jste se ptal čárového rozhodčího, když se přezkoumával gól?

„Jestli to viděl. On říkal, že tam byla na hraně Schleissova vysoká hůl, ale že si myslí, že spíše vysoko nebyla. To mě trochu vyděsilo.“

Jste velcí kamarádi s Janem Buchtelem , co říkáte na jeho formu? Padají nějaké fórky?

„Padají. On je pořád stoprocentně soustředěný a ani na sobě radost nedává moc znát. Hraje výborně a tvrdě pracuje. Zaslouží si to, takže já doufám, že mu forma vydrží.“

Čekají vás čtyři domácí zápasy v řadě. To je asi příjemné, viďte?

„Je to příjemný. Chodí nám doma skvělé návštěvy, takže se už těšíme.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 12:13. Lev, 43:33. Mertl Hosté: 17:19. Buchtele, 23:54. Forman, 48:08. Řepík Sestavy Domácí: Pavlát (Hlavaj) – Kvasnička, Zámorský, Houdek, Dujsík, Piskáček (A), Jiříček – Schleiss (C), Lev (A), Holešinský – Hrabík, Adam, Pour – Benák, Mertl, Rekonen – Straka, Jansa, Matýs – Indrák. Hosté: J. Kovář (Cichoň) – Němeček, Mozík, Kempný, Irving, Krejčík, Moravčík, Mikliš – P. Kousal (A), Horák, Kestner – Chlapík, O. Najman, Řepík (C) – Buchtele, Lajunen, Hauser – Forman (A), Vitouch, Konečný. Rozhodčí Pražák, Květoň – Brejcha, Zíka Stadion LOGSPEED CZ Aréna Návštěva 5523 diváků

