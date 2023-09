Zpátky z pekla! Růžička se sám poslal o ligu níž. Po nule v emocích: Extrém

Sedm úmorných měsíců. Tak dlouho čekal na šanci Jan Růžička, v nové extraligové sezoně znovu brankář Mladé Boleslavi, který se do nejvyšší české soutěže vrátil po bolavém roce v Hradci Králové a v Pardubicích. Ve středu 31 zákroky vychytal čisté konto a hubenou výhru 1:0 proti Karlovým Varům. Rovnýma nohama z hororu do pohádky. V průběhu předchozího ročníku se akcie ambiciózního gólmana hrubě propadly. Zmar, černé myšlenky a přešlapování na místě. Přesto Růžička pořád věřil. „Nezačal jsem o sobě pochybovat,“ vyprávěl po úspěšném návratu.

Datum 5. ledna 2023. Hradec vyráží na venkovní duel s Plzní, v autobuse veze i Jana Růžičku. Předsezonní posilu, která dosud nabídla víc nejistoty než světlých chvil. Vytížení mladého brankáře klesá, v průběhu prosince stihl jen dva zápasy.

Na západě Čech přesto jistí výhru 4:0 pohodlnými 18 zásahy, což značí premiérové čisté konto po přestěhování z Boleslavi. Mountfield věří, že nastal čas pro lepší zítřky.

To se však neděje. Růžička pod Bílou věží znovu naskakuje na slabší vlnu, v rámci procentuální úspěšnosti zákroků už do konce sezony nepřeklene hranici 90 procent. A to ani v Pardubicích, kam zamířil při zranění Dominika Frodla. O příležitosti se měl prát s Romanem Willem, nakonec dostal jedinou. V únoru proti Liberci inkasoval pět branek ze čtyřiadvaceti střel. A ztratil klíč k brankovišti Dynama.

„Rok, který nebyl úplně ideální,“ posteskne si zpětně.

Boleslavské vedení přesto umožnilo Růžičkovi návrat na známou adresu. Po zpackané sezoně byste u šestadvacetiletého gólmana čekali radikální změny. Překopání jídelního i tréninkového plánu, hledání chyb a rozbourání dosavadní letní přípravy. Jenže…

„Neměnil jsem nic,“ překvapil Růžička po středečním klání, kdy znovu dostal šanci prodat své schopnosti. „Kdo mě zná, ví, že nejsem lechtivý na práci. Moc jsem toho neměnil. Byl jsem v hlavě přesvědčený o tom, že ty roky, který jsem chytal v Bolce, než jsem odešel, nebyly náhodou, a že to jeden rok nemůže změnit. Věřil jsem, že jsem furt kvalitní gólman.“

Jeden povedený večer mu zdaleka nezaručuje parmenantku do boleslavské klece. Zmíněné memento z Plzně je stále dost silné. Z hlediska psychiky se ovšem ligovému navrátilci nemohlo přihodit nic lepšího.

„Pro mě extrémně emotivní zápas se šťastným koncem. Věděl jsem, že budu bojovat o každou šanci. Na zápas jsem se těšil od té doby, co jsem se dozvěděl, že o mě má Bolka zájem, abych se vrátil,“ čišelo z Růžičky nadšení.

Při rozhovoru se chvílemi zdálo, jakoby zadržoval slzy štěstí. „To je spíš pot,“ odmítnul. „Ale emotivní to bylo, to nebudu zastírat. Jsem rád, že jsem zpátky doma. Budu se snažit splácet důvěru, kterou do mě vedení evidentně vložilo.“

Než Růžička změnil klubový trikot, odchytal za bruslaře dvě sezony s 34, respektive 31 zápasy. Byl jistotou, v play off 2021 exceloval a při semifinálové jízdě vyšponoval úspěšnost svých zásahů na 94 %.

Aby se nyní vrátil v plné síle, zvolil dokonce úkrok o soutěž níž. Na startu ročníku požádal o střídavé starty v Chance lize, kde pomohl trápící se Slavii k premiérovému bodovému zisku. Přerovu dovolil za 64 minut hry pouhé dva góly a získal potřebnou jistotu.

„To bylo více méně z mé hlavy. Jak jsem se dozvěděl trenérský plán, tak jsem sám požádal, jestli by to šlo nějak zařídit. Ono se to nezdá, ale jak čas plyne, byla by to dlouhá doba, aniž bych v té bráně stál. Chtěl bych poděkovat Slavii, že mi umožnila si zachytat,“ cení si podpory.

Poté, co perfektním způsobem zastavil nebezpečné útoky Karlových Varů, zůstává pokorný. „Kdykoliv bude příležitost, rád pojedu, protože zápasovou praxi nejde nahradit,“ říká Růžička o dalších možných startech v Chance lize.

