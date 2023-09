Kovář po vychytané nule: Radost ze střelců? Na to se brankáře neptejte

Pro gólmana je zřejmě vždycky těžší, když na něj nechodí střely, viďte?

„Ne. Pro brankáře je dobrý, když na něj nejdou šance, ale gólman by potřeboval nějaký střely. Na nás chodí bohužel jenom ty šance. Připadá mi, že se soupeřům proti nám nechce moc střílet. Čekají vždycky na nějakou větší šanci, což není úplně příjemný. Od toho jsem ale tady. Jinak jsme odehráli výborný zápas. Kdybychom dokázali proměňovat přesilovky a dali v nich aspoň dva tři góly, tak Olomouc dneska odjížděla s velkým debaklem. Myslím si, že to bylo celý zápas pod kontrolou.“

Na startu sezony máte šest výher. Čekal jste takový nástup do ligy?

„Já nikdy nic nečekám, to nejde. Zaprvé jsme ze šesti zápasů vyhráli jen čtyři a dvakrát jsme remizovali. Nájezdy si nechte do svých statistik, to mě vůbec nezajímá. Jsme samozřejmě rádi, že ty body máme. Je to důležitý, protože ať si říká kdo chce co chce, že se hraje hokej až v březnu, tak jakmile nemáte dobrý začátek, nesete si s sebou nervy a není sranda se z toho pak dostávat. My to víme moc dobře, protože minulý rok jsme to tady měli. Vážíme si vítězství, ale nic nepřeceňujeme, protože stačí dvakrát třikrát prohrát a jste v půlce tabulky. Pak se musíte drápat zpátky. S pokorou půjdeme do dalších zápasů.“

Cítíte se ale dobře, nebo ne?

„No teď po zápase jo. Bylo tam ale takový vedro, že jsem se celý zápas cítil hrozně.“ (směje se)

Jak moc bylo důležité, že jste nedovolili Olomouci odskočit na 1:0? Kdyby vedla, tak by bylo asi těžší se do jejich obrany dostat.

„Šance v první třetině měli, aby nám odskočili. Klíčové bylo, že jsme to přestáli. 0:0 byl pro nás po první třetině dobrý výsledek. Od toho jsme se pak odrazili do té druhé a dali jsme dva góly. Hrozně důležitý pak byl třetí gól v poslední dvacetiminutovce, protože když se vede o dva góly, tak je to zrádný. Vypadá to, že situaci kontrolujete, ale jedna branka to může totálně převrátit. Gól na 3:0 byl důležitý a myslím si, že Olomouc trochu usadil. Už si nemysleli, že s tím můžou něco udělat.“

Je za skvělým startem to, že se daří celému týmu? Třeba Jan Buchtele , který hraje ve třetí lajně má čtyři góly.

„Vy se na tohle ptáte gólmana. Já hlavně potřebuju, aby všichni dobře bránili. To je důležitý. Tak se vyhrávají zápasy. Samozřejmě bez gólů vyhrát nejde. Jsme rádi, že kluci branky dávají. Máme tam teď dva hráče, kteří hodně skórují. Michal ( Řepík ) a Honza (Buchtele). Budeme doufat, že to bude takhle pokračovat. Teď se Roman Horák utrhl dvěma góly. Je důležité, aby se vždycky někdo trefil, ale brankáře se nesmíte ptát, jestli má radost, že všichni dávají góly. To znamená, že všichni útočí jako blázni a nikdo nebrání. Zeptejte se na to nějakého útočníka.“

Ke konci si Jakub Konečný trochu pohrával s pukem v obranném pásmu a byla z toho šance. Co jste mu pak říkal?

„Já jsem mu to rychle vysvětlil.“

Ať už to nedělá?

„No uvidíme příští zápas.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 27:27. Horák, 34:02. Řepík, 41:32. Buchtele, 54:17. Horák Hosté: Sestavy Domácí: J. Kovář (Cichoň) – Němeček, Mozík, Kempný (A), Irving, Krejčík, Moravčík, Mikliš – Chlapík (A), O. Najman, Řepík (C) – P. Kousal, Horák, Kestner – Buchtele, Lajunen, Hauser – Forman, Vitouch, Konečný. Hosté: Sedláček (Konrád) – Černý, Ondrušek (C), Sirota, Rutar, Švrček, Rašner, Řezníček – Orsava, Nahodil (A), Kusko – Navrátil, Knotek (A), Kunc – P. Musil, Macuh, Chmielewski – Kucsera, Menšík, Klimek. Rozhodčí Cabák, Ondráček – Klouček, Thuma. Stadion O2 arena, Praha Návštěva 7253 diváků

HC Sparta Praha Vše o klubu ZDE