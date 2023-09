Kometa se nadechuje. Kladno nic. Zase nic. Legenda: Trénujte střelbu!

Dvě zásadní zprávy z partie v Kladně. Kometa se nadechuje a zvedá, kdežto Rytíři pokračují ve stejném módu. Trápí se, zaevidovali třetí porážku v řadě (1:4), z toho pátou ze šesti utkání. A přízrak baráže už začíná strašit. Zase… Naopak Brno uspělo podruhé za sebou a kouč Jaroslav Modrý si zase o něco hlasitěji řekl o to, aby povýšil z prozatímního hlavního trenéra na toho plnohodnotného.

Po čtvrtém gólu hostů už řada otrávených domácích fanoušků odcházela. Neměli na to nervy. Takže ani neviděli trefu kladenského obránce Jiřího Ticháčka, který dal jediný gól domácích.

Ten si jako jeden z mála drží vysoký standard. O tom svědčí i to, že je nejproduktivnějším hráčem týmu. I nejlepším střelcem.

On, obránce. Navíc dvacetiletý „zelenáč“. I tohle vypovídá o jalové koncovce celého týmu…

Rytíři vstřelili jenom osm gólů v šesti utkáních. Z toho tři dal právě Ticháček. „Čím to je? Fakt nevím,“ pokrčil talentovaný zadák rameny, když dostal otázku, proč se celý tým tak trápí.

Jedno vysvětlení nabízí jeden z nejpovolanějších. Když opřený o hůl vcházel do útrob zimního stadionu ještě před zápasem Milan Nový, nejlepší střelec ligové historie, prohodil: „Což o to, kluci se snaží. Ale musejí víc pilovat střelbu!“

Zlatá slova. V koncovce byli Rytíři jaloví. Opět. Když už se dostali ke střele, brankář Dominik Furch nemusel ze svého arzenálu vytáhnout největší kouzla. „Chce to prostě po tréninku střílet a střílet. A hlavně vědět kam! Samo to prostě nepřijde,“ připomněl Nový starou hokejovou mantru. Od koho jiného by si hokejisté měli nechat poradit než od něj?

Mentor Jakub Voráček se opět postavil na střídačku. Při rozbruslení sešel k ledu a pozdravil se s Martinem Zaťovičem , známým z národního týmu. To ještě měl na tváři úsměv. Jenže postupem času přibyly vrásky a starosti.

Sice na střídačce neustále hráče povzbuzoval, skláněl se k nim, maloval na tabulku. Ale nepodařilo se mu mdlý tým nastartovat. Byla to šeď.

Hrdinou mohl být domácí útočník Petr Ton, syn slavného kanonýra, který si ve 21 letech odbyl extraligovou premiéru. První střídání, a hned málem gól! Jenže trefil tyčku… „Mohl to být příběh, ale bohužel,“ reagoval smutně Ton junior. V hledišti nechyběl ani hrdý táta.

„Tohle jsem si nemohl nechat ujít,“ přiznal reportérovi iSport.cz. Ten nastřádal mezi elitou úctyhodných 384 gólů. Syn mohl za stavu 0:0 trefit první.

Kometa vyhrála podruhé v řadě. Zdá se, že je na dobré cestě z bahna, do kterého se propadla v úvodu sezony. Z brněnského kotle se ozývalo: „To je ono!“ Hráči si pak užili i vítěznou děkovačku, fanoušci ještě dlouho skandovali jméno gólmana Furcha.

Hokejisty potom potleskem doprovázeli i k autobusu. Atmosféra v modrobílém království už není na bodu mrazu.

Kouč Jaroslav Modrý si v roli šéfa střídačky připsal druhou výhru v řadě. A znovu si důrazně řekl o to, aby se jeho mise, dosud s puncem prozatímní, posunula do sféry celosezonní.

„Doufám, že černé období máme za sebou a že se od těch dvou výher odrazíme. Dodali jsme si sebevědomí, že hokej hrát umíme,“ vykládal útočník Jakub Flek. „Ale nesmíme si říkat, že jsme ze všeho venku. Teď nás čekají týmy z vrchu, které ukážou, jak na tom jsme,“ dodal lídr Komety.

Po zápase odjeli hráči do Prahy, kde se v neděli utkají se Spartou.

Kladno čeká zápas v Plzni. Ta je na tom podobně nevesele. V tabulce má pouze o bod víc, i když zápas k dobru. I tak to bude už takhle zkraje sezony utkání, které ukáže, na co Rytíři mohou pomýšlet.

Aktuálně to vypadá, že na baráž. Opět.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 56:21. Ticháček Hosté: 07:46. Gazda, 32:52. Pospíšil, 42:25. Zaťovič, 53:54. Flek Sestavy Domácí: Brízgala (Bow) – Slováček, Veber, Ticháček, Hejda, Babka, Martenet – Frolík (A), Plekanec (C), Tralmaks – Kusý, Klepiš, Jarůšek – Bláha, Pytlík, M. Procházka – Ton, Melka, Beran. Hosté: Furch (Lukeš) – Lintuniemi, Ščotka, Kučeřík (A), Holland, Ďaloga, Gazda, Zahradníček – Pospíšil, Cingel, Moses – Kohout, Marcinko (A), Zbořil – Zaťovič (C), Holík, Flek – Okál, Zembol, Kratochvíl. Rozhodčí Hribik, Jaroš – Špůr, Šimánek Stadion ČEZ stadion, Kladno

