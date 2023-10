Frodl si za odměnu plácnul s papežem: V ohni střel se nějaký gól ztratí

Jsou první, kdo dokázal Hradci sebrat všechny body. Karlovy Vary vyhrály na ledě Mountfieldu 3:2, základ výsledku položil brankář Dominik Frodl. Celkem pochytal 35 střel, hlavně v první třetině se dostal do ohně a držel. „Ale zase si nemyslím, že by tam bylo nějaké obří množství šancí,“ hlásil. A za odměnu si pak před kabinou plácl s papežem. Frodl se těšil, že bude chytat hodně, a má, co chtěl. Zatím v bráně nechyběl od startu sezony ani minutu.

Kdo se to před vaší kabinou vydával za papeže?

„Náš kustod David Merc. Má prý sbírku podobných masek a po vyhraných zápasech tam na nás s něčím vždycky čeká. Já tady zatím tolik zápasů ještě nevyhrál, takže jeho celou kolekci úplně neznám. (usměje se) Ale můžu prozradit, že minule tam na nás čekal Silvester Stallone, před ním Mr. Bean.“

Důležité je si udělat věci hezké. Ale než jste k masce došli, dalo to práci. Hradec byl nejsilnější v první třetině, ale vyhráli jste ji vy 1:0 se dvěma střelami na branku. Byl tohle klíč, že jste přežili tlak?

„Asi jo, i když jsme pak prohrávali 1:2. Takže momentum bych viděl ve třetí třetině, že jsme dokázali výsledek otočit.“

Vítězný gól vstřelil Tomáš Havlín, ale pak schytal ránu vysokou holí. S krvavou ránou letěl do šatny. Našel jste ho tam už?

„Ne, vůbec nevím, co s ním je. Věřím, že bude v pohodě.“

Co se dělo v prvních dvaceti minutách, že jste je prohráli na střely 2:18?

„Hradec má skvělý tým, byl na jaře ve finále a zase tak moc se nezměnil. Mají strašně lítavý styl, napadají. Asi chvíli trvalo, než jsme přepnuli. Ale oni mají fakt velkou kvalitu, nemohli jsme čekat, že sem dorazíme a přehrajeme je.“

Gólman si pak takovou práci užije, když je v akci a všechno končí oslavou?

„Jo, ale zase si nemyslím, že by tam bylo obrovské množství šancí. Kluci hrají skvěle, blokují střely, což nám zatím funguje. A že něco propadne? To je hokej. Celý tým musím pochválit.“

Ano, střel hodně, šancí ne zase tak moc. Takže sem sedí pohled Jakuba Kováře ze Sparty, který říkal, jak je fajn, když na brankáře jdou střely, ale ne tutovky? Tohle váš tým splnil.

„Četl jsem, co říkal. Nechci, aby to vyznělo blbě, ale tým Sparty je, co se týká jmen jinde, než my. Oni soupeře válcují. Pamatuji si to z Pardubic, stojíte tam, máte patnáct zákroků, možná dvacet. Ale najednou na vás ve třetí třetině někdo jede sám a vy to musíte chytit. Když jste v ohni střel, tak se nějaký ten gól ztratí, ale v těch nejsilnějších týmech ne.“

S dvanácti body po šesti zápasech panuje ve Varech velká spokojenost?

„Máme čtyři výhry, to je fajn. Za mě je to skvělý start a doufám, že nám to takhle půjde dál. Jen třeba ty prohrané zápasy? V Olomouci to nebylo ideální, mohli jsme být lepší, ještě těsně před koncem jsme vedli 3:2.“