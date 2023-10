Kauza „mastná pusa“? Olomouc znovu vetuje Mrkvu: Nedůstojný výkon!

Hodně vášní a emocí přinesl duel 7. kola Tipsport extraligy mezi Vítkovicemi a Olomoucí (4:3p). Olomoučtí fandové těžce kousali metr rozhodčích a poměr vyloučení. Ostravané 0 trestných minut, Hanáci 35. Nadzvedlo je zejména přísné vyloučení Jana Švrčka v 50. minutě, který za podkopnutí dostal pět plus do konce. Zápas pískali Roman Mrkva a Peter Stano, přičemž právě s Mrkvou měl olomoucký klub v minulé sezoně velký problém. Šéf Erik Fürst platil za hanlivé výroky na jeho adresu pokutu a klub sudího do konce sezony vetoval. Teď vášně hoří znovu. A klub opět Romana Mrkvu vetuje.

Bezprostředně po zápase zástupci olomouckého klubu emoce krotili. Trenér Jan Tomajko mluvil o nepochopitelné nedisciplinovanosti. Diplomatické výroky volil i útočník Aron Chmielewski, který se na střídačce rozčiloval hodně.

„To je adrenalin, frustrace, člověk je naštvaný na všechno,“ krčil rameny Chmielewski. „Na ty, co faulovali, na rozhodčí. Patří to k tomu. Nevím, zda rozhodčí pískli vše správně, věřit jim musíme. Já věřím, že všechno pískli dobře, ale je jasné, že nás oslabení dostala dolů. Musíme se ponaučit, na Spartě jsme měli taky spoustu vyloučení.“

Reakce přišla druhý den. Olomoucký klub nebyl spokojen s výkonem hlavního rozhodčího Romana Mrkvy a využil svého práva tohoto rozhodčího vetovat. „Rozhodl jsem se vetovat hlavního rozhodčího Romana Mrkvu, jehož nedělní výkon byl nedůstojný a z mého pohledu v žádném případě nedosahoval extraligové úrovně. Toto ale musí posoudit především manažer rozhodčích APK LH,“ uvedl Erik Fürst, generální manažer.

Hodně přísné bylo zejména vyloučení obránce Jana Švrčka v 50. minutě. Olomouc vedla 3:1, hrála oslabení. Švrček v souboji u brankoviště pravou nohou podrazil Marka Kaluse, rozhodčí avizovali vyloučení. Než se hra přerušila, trefil se z úhlu Roberts Bukarts. A Švrček následně dostal pět plus do konce za podkopnutí. Z dlouhé přesilovky dali Ostravané další gól a zápas pak urvali v prodloužení.

Švrčkův úmysl nebo zákeřná hra? Spíš smolný střet nohy o nohu. I Kalus se okamžitě zvedal, nerozhazoval rukama, neupozorňoval na jasný faul. Olomoučtí fandové měli jasno: Mrkva se mstí za minulou sezonu.

Co se v lednu 2023 stalo? Zápas 40. kola Olomouce s Plzní (3:2) byl hodně divoký, Roman Mrkva s Tomášem Cabákem rozdali celkem 100 trestných minut (26 Olomouc, 74 Plzeň). Erik Fürst, šéf Hanáků, se do Mrkvy pustil hned po duelu. „Tady si už nezapískáš,“ měl na něj křičet podle zmínky v oficiálním zápise. K tomu přidal sérii nepublikovatelných výrazů.

„Ihned po zápase jsem se rozhodl vetovat rozhodčího Romana Mrkvu,“ psal poté Fürst na klubovém Facebooku. „V této sezoně rozhodoval naše utkání nepřesně už několikrát, včera však předvedl naprosto neprofesionální výkon s řadou chyb a výraznou měrou přispěl k tomu, že se ze šlágru kola mezi šestým a pátým týmem tabulky stala bramboračka.“

V rozhovoru pro deník Sport pak byl ještě ostřejší. „Ptal jsem se ho (Romana Mrkvy), jestli je se svým výkonem spokojen a jestli to, co předvedl, byl výkon extraligového rozhodčího. A on mi arogantně řekne: Mějte se pěkně, na shledanou? Tak to mi samozřejmě praskla elektronka a řekl jsem mu do novin těžko publikovatelné výrazy,“ líčil Erik Fürst.

A pokračoval. „Po tomto zápase byli nasraní hosté, domácí i diváci. A pan Mrkva odchází s umaštěnou pusou od párku nebo od čeho naprosto spokojený, protože si domů veze výplatu. U spousty situací byl pozdě, proto je vyhodnotil nepřesně nebo špatně. Je tlustší než já – a to je co říct – tudíž mu chybí pohyb, který by na ledové ploše měl mít. Mrkva prostě nestačí na ledě pohybem. Tečka.“

Za tato slova dostal Erik Fürst od vedení soutěže pokutu 85 tisíc. Fandové mu na ni přispěli, vybrali mezi sebou celkem 35 235 korun. Částka pak putovala na mládež. „S pokutou jako takovou, a už vůbec ne s její výší, sice nesouhlasím, ale připadal bych si velice špatně, pokud by se na její úhradě podíleli naši skvělí fanoušci. Řešení celé situace jde zcela za mnou,“ dodal Fürst.

Aktuální reakce na emotivní zápas Vítkovic s Olomoucí už přišla. Klub opět Mrkvu vetuje. V sektoru olomouckých fanoušků to vřelo už na konci zápasu. A po něm se ještě strhla mela mezi nimi a pořadatelskou službou. Fandové měli v diskuzích jasno: rozhodčí nás v Ostravě poškodili.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 28:55. Chlán, 49:04. Bukarts, 53:23. Chlán, 62:22. Bukarts Hosté: 35:40. Navrátil, 36:29. Menšík, 44:07. Macuh Sestavy Domácí: Klimeš (Machovský) – Percy, Grman, Mikuš, Raskob, Gewiese, Stehlík – Bukarts, Chlán, Mueller (A) – Fridrich, Krieger, Lakatoš (C) – Káňa, Claireaux, Kalus – Dej (A), Kotala, Lednický. Hosté: Sedláček (Konrád) – Ondrušek (C), Černý, Švrček, Škůrek, Rašner, Sirota, Řezníček – Kusko, P. Musil (A), Orsava – Kunc, Knotek (A), Navrátil – Chmielewski, Macuh, Klimek – Anděl, Menšík, Kucsera. Rozhodčí R. Mrkva, P. Stano – M. Hlavatý, L. Rampír Stadion Ostravar aréna Návštěva 5 009 diváků

