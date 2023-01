Šéf extraligy reaguje na Fürsta: Útok bez respektu! Nechutný, nemá obdoby

Reakce se dala čekat. A v úterý odpoledne taky přišla. Ředitel Tipsport extraligy Martin Loukota si nenechal líbit útok generálního manažera Olomouce Erika Fürsta, který v rozhovoru pro deník Sport neomaleně pálil do rozhodčích. V osobní rovině se pak pustil do sudího Romana Mrkvy. „Nehorázný a nechutný útok,“ kontruje Loukota.

Původně mělo jít o rozhovor k úplně jinému tématu. Jenže z GM Olomouce Erika Fürsta to muselo ven. Rozhovor s ním nevznikal v emocích po nedělním zápase. Proběhl až během pondělka. Z hanáckého bosse to však stejně tryskalo.

„V neděli byli nasraní hosté, domácí i diváci. A pan Mrkva odchází s umaštěnou pusou od párku nebo od čeho naprosto spokojený, protože si domů veze výplatu. U spousty situací byl pozdě, proto je vyhodnotil nepřesně nebo špatně. Je tlustší než já – a to je co říct – tudíž mu chybí pohyb, který by na ledové ploše měl mít. Mrkva prostě nestačí na ledě pohybem. Tečka.“

S výkonem sudích v nedělním mači s Plzní vpravdě spokojený nebyl. Na arbitry si dokonce počkal u šaten po cestě z ledu. Poděkovat za výkon jim nechtěl. Zde je přepis z poznámky rozhodčího v oficiálním zápisu o utkání: „Po skončení utkání při odchodu rozhodčích do šatny jsme byli slovně napadeni generálním manažerem domácího týmu panem Fürstem slovy k hlavnímu rozhodčímu Romanu Mrkvovi: „Přeju ti hezkou dovolenou ty buzerante jeden zasraný! Tady si už nezapískáš!“

Za tato slova Fürsta jistě nemine trest. Během úterka však rozsudek nepadl. Olomouc sudího Mrkvu do konce sezony vetovala.

Na bezprecedentní atak však reagoval ředitel soutěže Martin Loukota. „Jedná se o nehorázný a nechutný útok na rozhodčího v osobní rovině, kdy jednoznačně dochází k pošpinění práce APK LH (Asociace profesionálních klubů ledního hokeje), jelikož nedílnou součástí řídícího orgánu soutěže je i zástupce APK LH v komisi rozhodčích Vladimír Pešina. Dle mého názoru toto vyjádření představitele klubu v médiích nemá v českém hokeji obdobu, protože daleko překročilo hranici slušnosti a vzájemného respektu, což vrhá také špatné světlo na celou soutěž,“ zaslal své vyjádření webu iSport.cz.

Fürst rovněž pochválil vysokou úroveň extraligy, kterou však podle něj sráží právě výkony pruhovaných pánů. „Za mě je to opravdu super soutěž, respektovaná, má zvuk a renomé. Proto mi vadí, štve a mrzí, že její kredit sráží někteří rozhodčí.“

Ani pro tato slova nemá Loukota pochopení. „Jsem názoru, že prostorem pro konstruktivní kritiku nebo řešení vzniklých problémů, které nastaly v průběhu soutěže, jsou primárně pravidelná zasedání valných hromad APK LH (členové jsou zástupci všech klubů extraligy) a nikoli média,“ přidal.

