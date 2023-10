Knot je zpět po operaci: Byl jsem z toho smutný. Minuty si musím zasloužit

Bílí Tygři mají zpět svoji strážní věž. Po dvou měsících na marodce se do liberecké sestavy vrátil Ronald Knot. Reprezentační obránce, který se do Tipsport extraligy vrátil po roce v zámoří, se dával dohromady po úspěšné operaci vyhřezlé ploténky. „Dostalo se to do stadia, kdy už jsem to nemohl dál oddalovat. Připravoval jsem se fakt tvrdě, abych se mohl rychle vrátit,“ přiznala jedna z největších letních posil Severočechů po výhře 4:1 nad Spartou. Po návratu se rozhodně nešetří. Zkušený bek má za sebou dva zápasy, v Českých Budějovicích a naposledy i na Spartě odehrál přes 20 minut.

Byly to dlouhé dva měsíce, nebo jste byl překvapený, jak rehabilitace rychle utekla?

„Bylo to na prd hlavně v tom, jak jsem se strašně těšil, až zase naskočím. Už vlastně od prvního utkání. Zranění mi to překazilo. Každopádně poctivě jsem se připravoval, abych se mohl vrátit co nejdřív zpátky. Myslím, že se mi to podařilo relativně rychle. Nezmeškal jsem tolik zápasů. Teď už jenom doufám, že budu zdravej a budu moct odehrát všechna zbývající utkání.“

Prozradíte, jak jste zjistil, že máte vyhřezlou ploténku?

„Těžko říct. Už déle jsem s tím měl nějaké problémy, ale dostalo se to do stadia, kdy už jsem to nemohl dál oddalovat. Během tréninku se mi to z ničeho nic zhoršilo, ani nevím, že bych udělal nějaký špatný pohyb. Přes víkend mě začala bolet noha, přestával jsem ji cítit. Pak jsem šel na led a zjistil jsem, že nejsem schopný přes pravou nohu. Bohužel se to vyvrbilo takto.“

Pobyt na marodce jistě nikoho nepotěší, ale souhlasíte, že je lepší, když se to stalo na začátku sezony?

„Byl jsem z toho smutný, ale na druhou stranu je lepší, že se to stalo na začátku sezony než v prosinci o Vánocích. To by sezona byla narušená mnohem víc. Zameškal jsem jen šest sedm utkání, což není tak hrozný. V Liberci se o mě dobře postarali, rychle odhalili příčinu a odstranili problém. Jsem hlavně rád, že jsem zpátky a můžu hrát.“

Po návratu dostáváte slušnou porci času na ledě. Proti Motoru i Spartě jste hrál přes 20 minut.

„Připravoval jsem se na to, abych tolik minut odehrál. Samozřejmě je na trenérovi, jakou důvěru si zasloužím. Doufám, že se na mě může spolehnout. Budu jenom rád, pokud takovou porci minut budu hrát, zvládat ji a hlavně pomáhat týmu.“

Byť to na vaší hře není úplně znát, cítíte nějak na ledě dvouměsíční pauzu?

„Zápasové tempo nic nenahradí. Můžete trénovat na suchu, jak chcete, ale zápas je zápas. Připravoval jsem se fakt tvrdě, abych se mohl vrátit zpátky do zápasů. Jsou situace, do kterých se člověk dostane zpátky právě jenom hraním. Zápas od zápasu se cítím líp a proti Spartě to už bylo dobrý. Věřím, že se to bude jenom zlepšovat a bude to v pohodě.“

Hrát co nejvíc vám tedy zřejmě nejlépe pomůže, viďte?

„Určitě ano. Zároveň trenér musí najít nějaký balanc, aby mě nezavařil. Jsou tam další kluci. Potřebujeme se nějakým způsobem rotovat. Není to jenom o tom, že Knot přišel a budeme ho hrát co nejvíc, aby se cítil dobře. Samozřejmě jsem rád, že minuty mám, ale jak už jsem říkal, musím si je zasloužit. Trenér ví, jak to má poskládat, aby to bylo prospěšný pro tým.“

Ve vašich prvních dvou zápasech sezony jste se dvakrát radoval z výhry. Naskočení do rozjetého vlaku je o to příjemnější, viďte?

„Určitě. V první řadě jsem strašně rád, že mi to umožní hrát na takové úrovni. Cítím se dobře, což je pro mě důležitý. Navíc když se vyhrává, je to o to lepší, než kdybych přišel do týmu, kterému se nedaří a člověk se nemá čeho chytit. Byť jsem hrál po dlouhé době, kluci hrají výborně. Já se jen přidal k týmu. Teď nám to šlape a budeme doufat, že takhle budeme hrát i nadále.“

Překvapilo vás, jak jste si poradili se Spartou?

„Překvapení určitě ne. Myslím si, že to bylo zasloužený vítězství. Na toto utkání jsme se připravovali docela dlouho. Samozřejmě zápasy před takovou kulisou mají suprovou atmosféru. Má to perfektní náboj. I když měla Spartě v některých pasážích více ze hry, myslím si, že jsme byli lepší v klíčových momentech.“

Nastoupil jste s Ianem McCoshenem. Jaký je americký parťák?

„Ian je fajn. Určitě nám pomohl. Obrana se ještě zkvalitnila jeho příchodem. Myslím si, že celkově máme velmi kvalitní obranu. Může to hrát kdokoliv. Teď to vyšlo tak, že jsem hrál s ním (McCoshenem). Nicméně točíme to na sedm beků, točím se tedy i s jinými. Proti Spartě jen jeden inkasovaný gól. Komu se to povede? Řekl bych, že obrana zatím funguje.“ (usmívá se)

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 16:59. Kempný Hosté: 03:20. Ivan, 29:44. Melancon, 44:10. A. Najman, 57:47. Filippi Sestavy Domácí: J. Kovář (Kořenář) – Krejčík, Mozík, Kempný (A), Irving, Němeček, Moravčík, Mikliš – Forman (A), Sobotka, Řepík (C) – P. Kousal, Horák, Kestner – Buchtele, Lajunen, Hauser – Konečný, O. Najman, Vitouch. Hosté: Hrenák (D. Král) – McCoshen, Knot, Ivan, Melancon, Budík, J. Dvořák, Derner – Rychlovský, Filippi (A), Faško-Rudáš – Birner (C), Bulíř (A), Hawryluk – Pérez, A. Najman, Flynn – Vlach, Šír, Klíma. Rozhodčí Pražák, Květoň – Zíka, Šimánek Stadion O2 arena, Praha Návštěva 9355 diváků