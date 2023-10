Černoch se přes výhru zlobil sám na sebe: Šílenost! Spálit takové šance...

V prodloužení jste zazdil samostatný únik, v rozstřelu další. Ale nakonec vás to nebolelo, kumpáni Rachůnek s Beránkem to zvládli i za vás… Co si vyčtete?

„Nevím moc, co k tomu říct… Hokej už nějakou dobu hraju, takže vím, že někdy to jde, někdy ne. Teď se bohužel nacházím ve stavu, kdy mi to úplně nelepí. Při nájezdu v prodloužení mi to totálně sjelo, možná už i špatným ledem. A ten druhý? Šílenost. O to víc jsem rád, že jsme vyhráli, přestože jsem spálil takové šance.“

Z tribuny mi přišlo, že si v nájezdu ani moc nevěříte, hlavně v tom druhém. Nebo se pletu?

„Hele, já fakt nevím. Při druhém jsem chtěl udělat úplně něco jiného, podíval jsem se na Hráška (Hrachovinu), najednou mi přeplo v hlavě a … To máte tak, když jste v laufu, držíte se osvědčených věcí, tady jsem to na poslední chvíli změnil, což byla chyba. Ale vím, jak s tím pracovat a doufám, že se to otočí.“

Domácí jsou vytočení sami na sebe, že tak dobře rozjetý duel ztratili. A jak jste ho vyhráli vy?

„Ve druhé třetině jsme z toho úplně vypadli a můžeme děkovat Frodovi (brankáři Dominiku Frodlovi), že to bylo jen 2:0. V kabině jsme si řekli, že takhle to nejde a jsem moc rád, že jsme to otočili. Pro nás dva naprosto zlaté body! Výhra je po dvou porážkách strašně důležitá, i proto, že máme před sebou hrozně těžké zápasy s Pardubicemi a Spartou. Potřebovali jsme tady bodovat. Jak říkám, dva body úplná paráda. Kdyby nám někdo po druhé dvacce řekl, že odsud odvezeme dva body, nevěřil bych mu. Jsem strašně rád ze třetí třetinu, a že jsme odstranili největší chyby z té druhé.“

Kam reálně patří Vary? Po skvělém úvodu jste lehce ubrali a lítáte s výsledky nahoru dolů…

„Sílu máme. Je to hodně o nás, jak uchopíme pokyny k zápasům. Sráží nás, jakmile přestaneme hrát to, co nám funguje. Dva zápasy vyhrajeme, začneme si myslet, že to půjde i samo, malinko si víc dovolíme, což nás okamžitě vytrestá. Snad jsme se poučili a budeme se držet toho, co funguje.“

Jmenovitě?

„Frodo v brance. My mu musíme pomáhat a ne vlastními chybami přidělávat další práci. Mívá zápasy, kdy pochytá čtyřicet střel, ale to po něm nemůžeme chtít pokaždé. Věřím, že dopředu jsme vždycky schopni nějaký gól dát.“

Kde byste rád svůj tým viděl? V klidném středu? Tedy v relativně klidném.

„Hrát kolem osmého místa pro nás bude super. Sparta s Pardubicemi jsou odstřelené a dalších skvělých týmů je taky dost.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 01:44. D. Simon, 32:15. Doudera Hosté: 45:09. Gríger, 55:30. Stříteský, . Rachůnek Sestavy Domácí: Hrachovina (Strmeň) – Pýcha, Gulaši, Hovorka, Doudera (A), Vráblík, Štencel, Štich – Kubík, Harris, Ordoš – Gulaš (C), F. Přikryl, M. Beránek – Valský, Pech (A), D. Simon – Vopelka, Hanzl, Chlubna. Hosté: Frodl (Habal) – Huttula, Plutnar, Stříteský, Bartejs, Dlapa, Pulpán (A), Havlín – O. Beránek, Černoch (C), Hladonik – Kangasniemi, Gríger, Rachůnek (A) – Zetterberg, Jiskra, Redlich – O. Procházka, R. Přikryl, Koffer. Rozhodčí Jeřábek, Mejzlík – Rampír, Klouček Stadion Budvar aréna, České Budějovice Návštěva 5917 diváků