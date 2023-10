Za rameno stopka. Mikliš s Irvingem pykají za fauly, pokuty za filmování

Mikliš ve 33. minutě zasáhl nedovoleným zákrokem ramenem do hlavy útočníka Ondřeje Kašeho. Dostal za to trest na pět minut a do konce utkání. Kaše sice na chvíli zamířil také do šatny, ale brzy se vrátil zpět na led a podílel se na vítězství Litvínova dvěma asistencemi.

Irving v 53. minutě za stavu 3:2 pro Litvínov fauloval kolenem útočníka Lukáše Válka a sudí za tento zákrok kanadského beka nevyloučili.

Sedmadvacetiletý Mikliš v této sezoně sehrál za Spartu všech 10 zápasů, nebodoval a nasbíral 37 trestných minut. Stejně starý Irving, který v letech 2020 až 2022 v Litvínově působil, má na kontě z 10 utkání gól a posbíral 12 trestných minut.

Slovenští útočníci Tomáš Marcinko z Komety Brno a Adrián Holešinský z Plzně přijdou kvůli trestům o deset procent ze základního měsíčního platu za nafilmovaný pád ze čtvrtečního vzájemného duelu na západě Čech, které hosté vyhráli 2:1.

Marcinko se ve 24. minutě skácel na led po kontaktu s útočníkem Tomášem Mertlem.

Holešinský v 58. minutě upadl, když se snažil dostat do útočného pásma kolem kapitána Komety Martina Zaťoviče. Ani jeden zákrok rozhodčí neposoudili jako nedovolený a ani nevylučovali za nafilmovaný pád.