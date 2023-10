Boleslav: pošesté za nula. Pískot? Ani se fanouškům nedivím, říká Skalický

Když ve 27. minutě zvyšoval Matti Järvinen v přesilové hře po fantastické akci na 3:0, zdálo se, že je hotovo. Asi nikdo v tu chvíli nečekal, že o nějakou hodinu a půl později se bude vítězně křepčit u branky Dominika Pavláta. Mladá Boleslav 3, Plzeň 4. Tři body naskákaly do autobusu jako vítězná bekhendová žblabuňka Petra Zámorského do branky v čase 57:01.

Hned po siréně se boleslavským zimákem ozýval pískot. Relativně mírný, ale přišel. Ještě během hry se zase skandovalo heslo: Bojujte za Bolku! „Ani se nedivím, prohráváme zápasy… Mají na to právo, my se s tím musíme porvat,“ reagoval útočník Pavol Skalický. A během rozhovoru opakovaně zmínil: „Nikdo nám nepomůže, jen my, co jsme v kabině společně s trenéry. Jenom my se z toho vylížeme. Musíme se dát dokupy a dělat poctivou práci.“

Ne, nálada u kabiny Mladé Boleslavi rozhodně nebyla dobrá. Ačkoliv slovenský forvard vzhlížel do dalších dnů, šestá prohra v řadě bez bodového zisku a pád na poslední místo opravdu míru optimismu nepřináší…

Kdekdo by řekl, že se ve městě škodovek musí odehrát nějaké změny. Ale… „Mluvil jsem s majitelem, který mi řekl, že jedeme dál, že budeme pracovat. Tady nevede jiná cesta. Pracujeme opravdu hodně tvrdě na tréninku, ale musíme tu hru převrátit, aby se to ukazovalo i v zápasech,“ prozradil hlavní kouč Jiří Kalous.

Boleslavským nadále excelentně fungují přesilovky. Také proti Plzni přišly dva zásahy v početní výhodě, proti bývalému týmu protrhl bodovou smůlu Filip Suchý (1+1). Jenže i s více než třicetiprocentní úspěšností přesilovek můžete být poslední. „Celý mančaft sráží individuální chyby,“ viděl příčinu Kalous.

„Určitě je to rána, ale nebudeme skládat zbraně. Když budeme hrát celých 60 minut poctivě tak, jak chceme hrát, tak víme, že můžeme hrát s každým. Musíme dát hlavy nahoru, poctivě pracovat a tahat jeden za druhého. Chyba se stane, ale stejná chyba je, že já nedám vepředu gól,“ doplnil Skalický. Ten stále čeká na svou první trefu v sezoně. Proti Plzni měl dost příležitostí, ale smůla se ho dál drží. I tak patřil k nejlepším hráčům týmu, zapsal dvě asistence.

Na druhé straně se oslavovalo. Podobný obrat se většinou povede jednou za sezonu, někdy ani to ne. Plzeňský hrdina Zámorský cestou do šatny procedil známou hokejovou pravdu: Když nevíš, co s pukem, tak vystřel. „Potvrdilo se to, spadla tam tahle žabka. Štěstíčko,“ usmíval se. „Ukázali jsme, že věříme i za takového stavu a jdeme si za tím. Máme zlaté tři body, může nás to nakopnout.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 02:15. Suchý, 23:34. Štibingr, 26:48. Järvinen Hosté: 33:42. Söderlund, 47:16. Rekonen, 51:11. Holešinský, 57:01. Zámorský Sestavy Domácí: J. Růžička (F. Novotný) – Pyrochta (A), Štibingr, Jánošík (A), Osburn, Bernad, Pláněk, Čech – Aaltonen, Järvinen, Gardoň – Skalický, Suchý, Lantoši – Malát, O. Roman, Šmerha – Dvořáček, Závora, Stránský (C). Hosté: Pavlát (Hlavaj) – Kvasnička, Zámorský, Houdek, Dujsík, Malák, Piskáček (A), Jiříček – Holešinský, Mertl, Söderlund – Indrák, Lev (A), Matýs – Schleiss (C), Jansa, Rekonen – Hrabík, Straka, Šiler. Rozhodčí Hribik, Pilný – Zíka, Šimánek Stadion ŠKO-ENERGO Aréna, Mladá Boleslav Návštěva 2771 diváků

