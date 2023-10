Videokouč porazil Gulaše, Růžička Hrachovinu. Je to hra, říká lídr

Nová posila Motoru z AHL Jáchym Kondelík mohl oslavit nástup do týmu velkolepě. V rozstřelu měl na holi mečbol. Díky Dominiku Simonovi byli domácí vepředu, ve čtvrté sérii však dvoumetrový centr prohrál s Markem Mazancem. Domácí přesto byli pořád na hrušce, Martin Růžička musel dát. A i kdyby se mu to povedlo, nahrávku na smeč měl Milan Gulaš. Výsledek? Růžička znamenitě proměnil, Gulaš nikoli.

Když pak v osmé sadě těsně minul Lukáš Pech, znovu došlo na Růžičku. A zase dal! „Potěší to, ale o mně to není. Mazi chytal skvěle, kluci v oslabení zblokovali spoustu střel, všechno se sešlo a máme dva body,“ tradičně bagatelizoval Růžička svůj příspěvek.

Jakmile došlo na porovnávání s Dominikem Hrachovinou, trochu mu zajiskřily oči. „S Hráškem je to hra, on je hodně trpělivý, střelu na vyrážečku obyčejně nedělám, čekal jsem na něj,“ popsal, jak přelstil protějšek, jenž se podobně jako Mazanec předvedl.

Růžička potvrdil, že si v klíčových situacích hoví jako málokdo. Tam, kde se jiní klepou, on roste. „Beru to jako výzvu, člověk musí dát a když nedá, zápas končí. Soustředím se na to o to víc, abych gól dal. Jsem rád, že se to povedlo,“ pravil lídr, spokojený s tím, jak jeho tým zacloumal s nedávnými těžkými direkty (0:5 s Hradcem, 4:6 v Litvínově). Třinecké eso potvrdilo, že po nich následovala větší debata. „Jo, pověděli jsme si k tomu něco. Jsem rád, že to předvádíme i na ledě. Co? To zůstane uvnitř,“ pousmál se.

Ale plán je zřejmý. Nebláznit. „Budějovice jsou skvělý tým, nechtěli jsme s nimi hrát nahoru dolů. Chtěli jsme si to vzadu pohlídat a mysleli spíš na defenzivu,“ popsal matador úspěšnou taktiku.

Velkou pochvalu tentokrát sklidil i Lukáš Daneček. Postřeh videokouče týmu v 45. minutě přinesl odvolání srovnávací Gulašovy trefy. Narvaná hala explodovala nadšením, když nahozený kotouč trefil vůdce Motoru a odrazil se od něj za čáru. Daneček však promptně zalarmoval trenéra Országha. Následovala tzv. trenérská výzva kvůli postavení hráče v brankovišti. Gulaš si na verdikt počkal na okraji střídačky a za chvíli smutně kroutil hlavou. „Dandýs skvěle zareagoval, trenér nám říkal, že to od něj byla první úspěšná challenge. Výborná práce,“ dával Růžička palec nahoru.

Platil až gól Jakuba Valského po masivním výpadu Lukáše Pecha. Domácím bod nestačil. „Mrzí mě, že jsme to nedotáhli do vítězného konce, ale bylo skvělé zahrát si doma před skvělými fanoušky. Chyběl tomu jen vítězný konec,“ netvářil se nejšťastněji novic Kondelík, jenž naskočil vedle Milana Gulaše. Na ledě strávil 19 minut, z toho dvě a půl minuty v přesilovce, kdy dělal živou zeď před Mazancem. Napoprvé to nebylo vůbec špatné. „Věřím, že s každým dalším zápasem to bude lepší a lepší,“ doufá 23letý bývalý juniorský reprezentant, jenž v zámoří zrušil kontrakt s Nashvillem.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 49:56. Valský Hosté: 38:09. M. Růžička Sestavy Domácí: Hrachovina (Strmeň) – Gulaši, Doudera (A), Pýcha, Hovorka, Štencel, Vráblík, Štich – Ordoš, Harris, F. Přikryl – M. Beránek, Kondelík, Gulaš (C) – D. Simon, Pech (A), Valský – Chlubna, Hanzl, Vopelka. Hosté: Mazanec (Kacetl) – Smith, Marinčin, J. Jeřábek, Polášek, Nedomlel, Adámek, Kundrátek – Pánik, Voženílek, M. Růžička (A) – Nestrašil, Hudáček, Kurovský – M. Roman, Vrána (C), Hrehorčák – Dravecký (A), Čacho, Walega. Rozhodčí Šír, Obadal – Hlavatý, Axman Stadion Budvar aréna, České Budějovice Návštěva 6 072 diváků

