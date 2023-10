Liberec se naučil oslabení. Pešán: Tým nakopla. Přesilovka Hanáků u dna

Vítězové nenápadně slaví dílčí úspěch. Vůbec poprvé v sezoně se stalo, že Bílí Tygři neinkasovali v oslabení. Čelili třem a výuka u videa i přímo na tréninkovém ledě konečně zabrala. Domácí byli proti převaze jistější, pohyblivější a možná i trochu ochotnější blokovat střely. „Doufejme, že je to pro nás odrazový můstek,“ věří v partii dvoubodový Adam Najman.

Ta numera bila do očí a před vzájemným střetem se o nich živě debatovalo. Potkal se nejslabší tým v oslabení proti nejmarnější přesilovce v extralize. A celkově vzato i celky s nejhoršími speciálními jednotkami v soutěži. „Nejde nám ani jedno, i když to poctivě trénujeme. Tak snad už i přesilovky budou příště lepší,“ přeje si Najman, jenž odšpuntoval dohrávku výstavní trefou v 76. sekundě.

Hra v početní menšině a s tím související bídná disciplína je pro Bílé Tygry noční můrou a stěžejním důvodem, proč se v tabulce krčí na místech, která nekorespondují s hladem i ambicemi klubu. Pešánovi hoši vstupovali do bitvy s bilancí 16 inkasovaných gólů v oslabení z 10 kol.

Proti Olomouci si v tomto směru vedli velmi slušně, dokonce ohrožovali i Jakuba Sedláčka na druhé straně. „Ubráněná oslabení nám velmi pomohla i psychicky, nakopla náš tým. Nejen že jsme zvládli důležitou olomouckou přesilovku ve druhé třetině, ale dokonce jsme poprvé zahrozili i vepředu jednou, dvěma šancemi,“ vyzdvihl kouč Filip Pešán.

Aby trablů nebylo málo, tým plný kreativních hráčů se souží i v početní převaze, kde se pohybuje na pouhé sedmiprocentní úspěšnosti. V pondělí nevyužil čtyři pobídky. „Doufám, že přijde i zápas, kdy nám pomůže právě přesilovka,“ rád by se trenér dočkal lepší produktivity.

Ale co je to proti Olomouci… Hanáci měli před utkáním zapsanou jednu přesilovkovou trefu z 36 možností a nyní už jsou téměř na čtyřiceti. Není divu, že jak liberecká, tak olomoucká komanda na přesilovky i oslabení se ocitají u extraligového dna. „Přesilovky trénujeme skoro každý trénink, ale ani při nich nám to nepadá. Nejde nám to tam ani doklepnout, nepřeje nám štěstí. Snad se to konečně zlomí v příštím zápase, je to klíčový bod naší hry, protože bez využité přesilovky se podle mě vyhrát zápas nedá,“ zamířil Bambula myšlenkami k duelu s Mladou Boleslaví. „Hrajeme doma, tam to umíme, Bolka taky nemá formu…“

Hanáci projeli duel zejména chabou první třetinou, nohy měli ještě zaklíněné v autobuse. „Měli jsme tam snad jen dvě nebo tři střely. Takhle nemůžeme hrát, z naší strany to bylo otřesné,“ štvalo útočníka Bambulu.

Jeho trefa z první minuty prostředního dějství srovnala nejen skóre, ale i dění na ploše a spíš hosté než zaražení Tygři mohli utéct do trháku. Proti byl však brankář Král. „Podal vynikající výkon a byl naším nejlepším hráčem,“ nepochyboval Pešán.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 01:16. A. Najman, 46:51. Flynn, 54:41. Ivan, 58:10. Rychlovský Hosté: 20:56. Bambula Sestavy Domácí: D. Král (Hrenák) – Ivan, Melancon, McCoshen, Galvas, J. Dvořák, Knot, Derner – Flynn, Filippi (C), Faško-Rudáš – Pérez, Bulíř (A), Hawryluk – Rychlovský, A. Najman, Klíma – Vlach (A), Šír, Pekař. Hosté: Sedláček (Frgál) – Ondrušek (C), Řezníček, Sirota, Rutar, Švrček, Černý, Rašner – Navrátil, Knotek (A), Bambula – Chmielewski, Macuh, P. Musil – Klimek, Nahodil (A), Orsava – Kunc, Anděl, Kucsera. Rozhodčí Jeřábek, Šír – Lederer, Blažek Stadion Home Credit Arena, Liberec Návštěva 3956 diváků

