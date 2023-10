Dva týmy Plzně: bez Zámorského a s ním. Bek vyzrál a ovládl své ambice

Mohlo toho být i víc. Už v pátém kole sahala Plzeň po bodu doma se Spartou. Petr Zámorský dvě a půl minuty do třetí sirény krásně zavěsil od modré čáry. O vyrovnání ho však připravila trenérská výzva Pražanů. O dvě kola později srovnal v závěru skóre s Kladnem. K vítězství v Mladé Boleslavi přispěl dvěma asistencemi a pak zasadil rozhodující úder.

Hodil kotouč směrem na bránu, ani si nemyslel, že v ní skončí. Jenže puk možná chytil rýhu v ledu. Náhoďák, ale tříbodový. „Vždycky tam jdete a chcete dát gól. Proti Spartě šlo o signál, udělali jsme, co jsme chtěli. V Boleslavi to bylo vyloženě o štěstí,“ přiznává.

Zámorský není jen mužem klíčových okamžiků. Plzeň má v nové sezoně dva rozdílné týmy. Se Zámorským a bez něj. Do útoku, ale i v defenzivě, kde taky patří k nadprůměru. S 9 body (2+7) je nejproduktivnějším Indiánem. Z extraligových beků ho předčí pouze vítkovický Stuart Percy (3+11), hradecký Jeremy Blain (4+8) a Jiří Ticháček z Kladna (3+9). Přitom ofenziva Plzně vázne.

„Moc gólů nedáváme, přesilovky taky nebyly nic extra, trápili jsme se. Upustili jsme od složitých kombinací a víceméně to máme tak, že kdo má možnost, střílí. Jakmile se to nahoře otevře, střílím hned,“ pokračuje Zámorský.

Patří k nejlepším zadákům ve střelecké aktivitě, přihrávkách na střely ať při hře pět na pět nebo v přesilovkách. Odskočený je v úspěšnosti výstupů z vlastního pásma za rovnovážného stavu. Jeho 78,2 % představuje nejlepší číslo v soutěži. Pro srovnání, ve výstupech nejpilnější sparťan Jakub Krejčík má úspěšnost 62,2 %. Poměr očekávaných gólů Plzně je 44,5 %, se Zámorským 48 %. Jeho přínos pro mužstvo je evidentní a má velký vliv na výkon ostatních.

Plzeň vstoupila do sezony výhrou nad Třincem, ale ta byla na příštích šest zápasů taky poslední. Indiány nahlodala porážka se Spartou a Zámorského neuznaný gól, který by znamenal vyrovnání. Hosté si však vzali trenérskou výzvu a jejich námitku ohledně předchozí hry vysokou holí rozhodčí potvrdili jako oprávněnou. Nedělní vítězství v Mladé Boleslavi naopak mohlo předznamenat zlom.

„Už po zápase jsem říkal, že to je jeden z momentů, který nás může posunout výš. Prohrávali jsme 0:3, ale ukázali jsme, že nic nebalíme, a otočili jsme. Jeli jsme tam pro nějaké body, odvezli si tři, takže perfektní. Věřím, že to může být jeden z momentů, který nám dodá sebevědomí. Zase jsme si dokázali, že nejsme tak špatní hokejisté a hrát umíme. Před třetí třetinou trenéři změnili napadání, šli jsme po nich agresivněji. Hráli jsme tak na začátku sezony, ale tehdy to nefungovalo. Teď jsme se k tomu vrátili, šli po nich, vytvořili si šance. Na Boleslavi bylo vidět, že ve třetí třetině neměla klid na hokejkách. I oni nám cestu k vítězství ulehčili,“ vrací se Zámorský.

Začátek sezony si představovali jinak, hledali různé způsoby, jak se z krize vyhrabat. V sobotu navštívil celý tým místo tréninku plzeňskou zoo. „Zkoušeli jsme různé věci. Můžou pomoct, ale spíš bych hledal řešení na ledě. Málo se tlačíme do prostoru před brankou, chybí tam větší agresivita. Za devět zápasů jsme dali šestnáct gólů, ještě že nás drží gólmani. Dávají nám šanci sáhnout si na body. Jenže hokej se hraje na góly a tam musíme výrazně přidat,“ pokračuje.

V početní převaze dali Indiáni se Zámorským na ledě čtyři z pěti branek a jednu obdrželi. Při hře pět na pět měli 8 zásahů z celkových 14 proti pěti inkasovaným gólům z 16. V tom ho v týmu předčí pouze Tomáš Mertl s bilancí 6:2. Zatímco dopředu pere Zámorský puky, co se jich tam vejde, vzadu je pozornější než dřív. Nestává se, aby jako dřív přihrál naslepo za sebe, kde číhá soupeř, a přišel o puk.

„Každý hráč se vyvíjí. Může to být i tím, že některé situace, které jsem léta neuměl vyřešit, dneska už vyřešit umím. Dopředu dobré, ale pořád jsem obránce a chci si to pohlídat jako první. Co se přidá dopředu, je plus, ale vždycky je prvořadá obrana,“ povídá. Jen pozor na fauly. Žádný si nevynutil, zato vyloučený byl třikrát. Horší poměr mají v mužstvu jen Mertl a Jan Piskáček (-5).

V minulé sezoně hrál přes 27 minut za zápas, v novém ročníku se blíží 25 minutám. Je skvělý bruslař, má nejspíš dvoje plíce, že tolik vydrží. „V prvé řadě si strašně cením, že ten čas dostávám. Zatím v pohodě. V létě jsem dobře trénoval, srpen jako ten letošní jsem v kariéře ještě nezažil. Po kondiční stránce jsme nachystaní výborně. Tam problém taky nevidím. Nejvíc chybí góly.“

V Plzni prodloužil o další dvě sezony. Zájem měli v cizině, chtěla ho prý půlka extraligy. Jenže třeba v Třinci by se musel o čas asi víc dělit a nedostal by takovou roli jako v Plzni. „Půlka extraligy, to je nadnesené. Kdybych se nedomluvil v Plzni, našel bych si práci jinde. Ale jsem rád, že to tak dopadlo. V minulé sezoně jsem byl velice spokojený. Chtěl jsem zůstat hned, začali jsme se bavit od listopadu. Nechtěl jsem zase od podzimu řešit s agentem budoucnost, hledat něco dalšího. Jen jsem poprosil, že bych chtěl smlouvu na dva roky, ať mám klid a můžu se soustředit na hokej. Po sezoně si mě Martin Straka zavolal a během pěti minut jsme se férově domluvili.“

Má našlápnuto na 40 bodů, určitě by si zasloužil i pozvánku na příští turnaj Euro Hockey Tour. Obojí však pro něj není úplně téma. „Něco mi tam spadlo, ale predikce neřeším. Měli jsme jiné problémy, potřebujeme sbírat body do tabulky. Na to mám hlavu nastavenou. A nároďák víceméně to samé. Zaobírali jsme se tím, proč nám to nejde a že jsme na příčkách, kde být nechceme. Vůbec nepřemýšlím, jestli nějaká pozvánka přijde, nebo ne,“ dodává.

Bodování extraligových obránců

Stuart Percy (Vítkovice): 11 zápasů - 14 bodů (3 góly+11 asistencí) Jérémie Blain (Mountfield HK): 11 - 12 (4+8) Jiří Ticháček (Kladno): 10 - 12 (3+9) Petr Zámorský (Plzeň): 11 - 9 (2+7) Peter Čerešňák (Pardubice): 11 - 9 (1+8)

Pohled Pavla Bárty: Zůstal stejný a zároveň se změnil

Do Plzně přišel loni na pozici prvního beka místo Petera Čerešňáka. Ofenzivu Indiánů podpořil Petr Zámorský 32 body coby druhý nejproduktivnější bek soutěže. Jako vytrvalec ledu dokázal jezdit i polovinu hrací doby. V nové sezoně úderná síla plzeňského stromořadí v popředí vázne. Zámorský je pořád stejně platný, zároveň se však změnil. K lepšímu. Vzadu ho dál jistí beci, kteří sotva přejedou červenou, ale už si nepočíná lehkovážně jako dřív. Na útočné modré zase nemlátí čepelí o led, aby dostal puk. Vyzrál, naučil se ovládat vlastní ambice, víc pracuje pro tým. Velkou roli zvládá i v kabině. Jako lídr, mentor mladíků a pomocník cizinců. I tím zvedá celé mužstvo. Teď to Plzni hapruje, ale Zámorský ji spolu s dalšími může z bídy vytáhnout.

