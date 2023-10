Slávista Frodl Varům vychytal Spartu: Vždy potěší. 12 tisíc lidí? Táhneme!

Víte, že jste první brankář po téměř 11 letech, který Karlovým Varům vychytal tři body na hřišti Sparty?

„Jak bych to mohl vědět?“ (směje se)

Teď už to víte.

„Je to skvělý, ale myslím si, že to teď ukazuje, že Karlovy Vary se zvedají nahoru a že můžeme vyhrávat takhle těžký zápas.“

Přiznejte se. Hřeje vás jako kovaného slávistu výhra nad Spartou o to víc?

„Potěší to tak či tak. Určitě to člověk v hlavě má, že si řekne: ´Jo, teď by to šlo!´ Ale není to primární nakopávač do zápasu. Rozhodně si na to ale vzpomenu. Je to vždycky příjemný. Hlavně to beru z té stránky, že vedle Pardubic je Sparta fantastický tým. Možná jsou oba týmy i trošku odstřelený od zbytku ligy. Vyhrát v Praze je skvělá zpráva pro nás.“

Co podle vás rozhodlo o tříbodové výhře na Spartě?

„Určitě, že jsme vedli, nejprve 1:0, pak rychle 2:1. Bylo to pak sice dlouho 2:2, ale dali jsme tomu zápasu nějaký směr. Bylo rozhodně dobrý, že jsme neprohrávali. Sparta by zklidnila a musela se držet ve střehu. Tohle je pak náš hokej, udržet to vzadu. Vepředu máme šikovný kluky, viz třetí gól. Ujet, kousnout a vyhrát.“

Nicméně ve druhé třetině se Sparta dokázala nadechnout a masivně útočit. Zřejmě nikdo by se nedivil, kdyby gólově odskočila, viďte?

„Souhlasím. Tam toho měli strašně moc, hlavně závarů, ze kterých dali dva góly, ale vyložených šancí moc neměli. Bylo to taky o štěstí, že jsme to ustáli, ale za mě třetí třetina… když jsme dali třetí gól, tak jsme to pak odehráli úplně skvěle. Spartu jsme skoro do ničeho nepustili a zvítězili jsme.„

Šlo na vás 33 střel. V utkání jste se rozhodně pořádně zapotil, že ano?

„Jo, asi každý gólman vám řekne, že to má rád. Nejsem výjimka. Určitě jsem byl radši než Kovárna ( Jakub Kovář ) na druhý straně, který tam stál, kluci ujeli a dostal gól. To jsou strašně těžký zápasy. Když to tak řeknu, byl jsem v laufu.“

Bezpochyby potěší, že právě na souboj Sparty s vámi zavítala zatím největší návštěva sezony, viďte?

„Byla největší? Jestli to tak je, jsme moc rád, že táhneme! (usmívá se) A jsem rád, že těch 12 tisíc diváků (12 544) vidělo naši výhru. Mám takový dojem, že hloučky našich fanoušků se od druhé třetiny spojily v kotli, což bylo skvělý. Myslím si, že to znamená to, že hokej ve Varech si dělá větší a lepší jméno. Potvrzujeme to i nějakými výsledky. Jsme rádi, že si lidi najdou cestu a jedou dvě hodiny do Prahy ve středu večer. Klobouk dolů a fakt velký díky.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 09:48. D. Vitouch, 22:40. Lajunen Hosté: 03:35. O. Beránek, 10:20. Gríger, 43:03. Koffer, 53:35. O. Procházka, 58:17. Kangasniemi Sestavy Domácí: J. Kovář (Cichoň) – Kempný (A), Irving, Moravčík, Mozík, Němeček, Mikliš, Samson – Buchtele, O. Najman, Forman (A) – Konečný, Lajunen, Kestner – P. Kousal, Horák, Řepík (C) – M. Vitouch, D. Vitouch, Hauser. Hosté: Frodl (Habal) – Plutnar, Huttula, Bartejs, Stříteský, Mikyska, Dlapa, Havlín – Jiskra, Černoch (C), O. Beránek (A) – Rachůnek (A), Gríger, Kangasniemi – O. Procházka, Hladonik, Zetterberg – Koffer, R. Přikryl, Redlich. Rozhodčí Pražák, Jaroš – Hynek, Zíka Stadion O2 arena, Praha Návštěva 12 544 diváků