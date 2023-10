Trenérské vyhazovy se blíží. Jak český hokej selhává ve výchově koučů?

Chcete udělat A? Musíte mít připraveno B. To poznal v přímém přenosu český fotbal, když řešil budoucnost Jaroslava Šilhavého. A podobně se s touto otázkou už dlouho pachtí i extraligové kluby. Které organizace pálí trenérská otázka nejvíc a možná se brzo odhodlají ke změně? A proč je tu alternativ tak málo a točí se tatáž jména?

Trenérských konců je zatím po 11 odehraných kolech extraligy minimum. Bídný start se zatím podepsal jen na výměně kouče v Kometě, kde skončil Patrik Martinec. „Vedení jsou trpělivá s trenéry, což je dobře, chceme vidět ´koncepční práci´, že trenér má čas ukázat cestu, kterou si představuje. Na druhou stranu si myslím, že už se to blíží,” soudí stálý člen podcastu Zimák Michal Mikeska.

Expert deníku Sport a iSport.cz vidí jako hlavní adepty dva kluby ze spodku tabulky. „V Plzni a Boleslavi už začíná trochu pofukovat,” myslí si Mikeska. Proč zrovna tyto oddíly mohou sáhnout ke změně a kdo se nabízí jako reálná alternativa?

A v čem český hokej selhává, když nedokáže produkovat nové tváře pro vrcholový hokej? „Bavíme se o individuálním vzdělání, které nikdo nevidí,” je přesvědčen Mikeska. „Mně chybí vedení. Já tvrdím, že hráči nám tady vyrůstají jako dříví v lese. A stejné je to s trenéry. Ve Finsku studuje kouč dva roky hokej.” Co ale české trenérské licence? Co jsme v republice měli a ztratili?

O tom všem a celé řadě dalších témat je nový Zimák s Michalem Mikeskou, Pavlem Ryšavým a Martinem Vaitem, který najdete na iSport.cz, ve všech podcastových aplikacích i na YouTube deníku Sport.

0:00 Kde se uchyluje k trenérským změnám?

9:52 Která trenérská esa by mohla přijít jako náhrady v extralize? A proč se točíme se stejnými jmény?

22:33 Kde hledat v Česku kouče, kteří ještě v extralize nedostali šanci? Proč nemáme víc adeptů na extraligová angažmá?

36:13 Co by měl svaz a kluby dělat lépe ve výchově trenérů?