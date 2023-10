93 sekund a byly na KAŠI. Litvínov nasypal Vítkovicím a vylepšil rekord

Uplynuly necelé dva týdny, co Vítkovice spadly porážkou v Plzni na dno tabulky. Došlo ke korekcím v trenérském štábu a zčásti v kabině. Tým vyrazil na cesty a trenér Miloš Holaň prorokoval, že se může chytit. Měl pravdu, ostravský celek po změnách vyhrál i s dvěma duely Ligy mistrů čtyřikrát po sobě. Na zápas v Litvínově se připravoval od středy v Chomutově, kde se zastavil na cestě z CHL v Ingolstadtu.

Jenže na Hlinkově stadionu stříleli góly jeho brankářům hráči, kteří v Chomutově dřív působili. Petr Koblasa, bratři Kašové. „Je jedno, kdo body dává. Důležité je, že jsme opět vyhráli. Trošku nám ujel začátek, ale naštěstí jsme dobře zareagovali. Druhá třetina už patřila nám, hrálo se dobře, poctivě,“ řekl David Kaše, který se trefil dvakrát během 66 sekund.

„Pro soupeře to bylo nepříjemné, šlo o zlomový moment utkání,“ vracel se. „Všichni to odmakali. Hodně musím pochválit čtvrtou pětku, protože náš třetí gól jde hodně za nimi, měli parádní střídání v útočném pásmu a jednička to tam pak dobře zavěsila,“ pokračoval mladší ze sourozenců, aktuálně druhý nejproduktivnější extraligový borec se 17 body (6+11).

Svůj druhý gól na 5:2 dal David Kaše pro něj dost netypicky ránou od modré čáry při signalizovaném vyloučení. „Dostal jsem puk z rohu a viděl, že jsou stažení před bránou. Řekl jsem si, že zkusím vypálit, trochu jsem i cítil, že mi náš beku kotouč bude dávat. Zavřel jsem oči a padlo to tam. Hodně práce odvedli i kluci před bránou, gólman vůbec nic neviděl,“ všiml si. „Víme všichni, že úplně střelec nejsem, snažil jsem se hlavně burcovat, abychom nebláznili, protože hokej je všelijaký. Dostanete náhodou dva góly a oni se nakopnou. Zvládli jsme to dobře, i když hattrick nebyl, kluci to odmakali a Zajda v bráně parádně podržel,“ dodal.

V první třetině se zdálo, že zápas může být hodně dlouhý. Nakonec to byl krátký proces. Stačila minuta a půl nedlouho po zahájení druhé části a hosté byli na kaši. Tři góly, za další minutu ještě jeden. Verva odskočila na 5:2, Lukáš Klimeš střídal a poprvé od 5. kola si zachytal v extralize letní nákup Matěj Machovský . A inkasoval taky.

Premiérově po návratu ze Švédska nastoupil za Vítkovice Patrik Zdráhal. Ve druhé části ho dvakrát vychytal Šimon Zajíček, který nastoupil za Vervu v této sezoně podruhé a mezitím si jednou odskočil na prvoligovou Slavii. Ve třetí části posbíral Zdráhal šest minut trestů. První a poslední slovo však měl Dominik Lakatoš, který výsledek orámoval dvěma zásahy.

„Začali jsme dobře, podařilo se nám dát rychlý gól. První třetina vyrovnaný hokej, ale výpadek ve druhé části nás stál zápas. To je prostě neakceptovatelné. Není možné, abychom tak rychle dostali tři góly. V tomhle si musíme víc pomoct a vyvarovat se chyb,“ líčil.

A na druhé straně? Spokojenost. „Šlapeme výborně všechny čtyři pětky, samozřejmě s gólmanem. Proto jsme, kde jsme. Máme sebevědomí a každý věří v obrovskou sílu našeho týmu,“ vysvětloval litvínovský parádemarš Ondřej Kaše, který zachránil trefou na 1:1 nepovedený začátek. Verva s 31 body drží jako poslední přímý pronásledovatel krok s vedoucími Pardubicemi. Teď pojede do Olomouce a hádejte, kdo přijede příští pátek. Dynamo, jediný celek, který Vervu v této sezoně zatím porazil.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 04:19. O. Kaše, 13:39. Koblasa, 30:51. Sukeľ, 31:18. D. Kaše, 32:24. D. Kaše, 35:18. Kirk Hosté: 01:28. Lakatoš, 19:50. Krieger, 41:04. Lakatoš Sestavy Domácí: Zajíček (M. Tomek) – Demel (A), Zile, Jaks, Baránek, Zeman, Czuczman, Šalda – Koblasa, Sukeľ (C), Kudrna – O. Kaše (A), D. Kaše, Hlava – Abdul, Kirk, Válek – Havelka, Gut, Jurčík. Hosté: Klimeš (33. Machovský) – Grman, Percy, Raskob, Mikuš, Prčík, Gewiese – Mueller (A), Krieger, Bukarts – Lakatoš (C), Chlán, Zdráhal – Kalus, Claireaux, Kotala – Krejsa, Dej (A), Fridrich – Lednický. Rozhodčí Kika, Květoň – Ondráček, Thuma Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky, Litvínov Návštěva 5025 diváků

HC VERVA Litvínov Vše o klubu ZDE