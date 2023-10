Sto piv pro Káňu, body pro Boleslav. Pletka: Škoda, že jsme ho nezískali my

Comeback Jana Káni do Olomouce se vydařil tak napůl. Z pohledu hráče, který za Hanáky v posledních třech sezonách nasbíral 101 bodů, šlo o úspěšný návrat. Jednatřicetiletý útočník byl nejlepším „kohoutem“ na ledě, fanoušky potěšil bilancí 1+1. Body si však odvezla Mladá Boleslav, jež o Káňu měla zájem taky. Potvrdila, že je nejlepším týmem v přesilovce. Trefila se v ní třikrát.

Traduje se historka, že když byl Jan Káňa na jaře jednat s Erikem Fürstem o podmínkách nové smlouvy, strávil v kanceláři generálního manažera Mory pár sekund. Navyšovat moc nemůžeme, ber, nebo neber. A tak útočník podepsal lukrativnější kontrakt ve Vítkovicích.

Nyní bylo rokování podobně rychlé, jen s jiným koncem. Obě strany se po nepovedené štaci v Ostravě potřebovaly, na návratu se domluvily rychle. „Nebylo to těžké,“ uvedl jednatel a trenér Olomouce Jan Tomajko. „Honza hrál dobře, klukům pomohl. Všichni ho znají, zapadl hned.“

Káňa byl hodně vidět. Hned v první přesilovce na klasickém místě na pravém kruhu nachystal gólovku pro Lukáše Nahodila, po chvíli nebezpečně pálil do Novotného lapačky. Asistoval u Knotkovy branky, pak se sám trefil. Kdyby jel za stavu 2:2 ve 40. minutě trestné střílení místo Jakuba Navrátila on, body by možná zůstaly na Moravě...

„Produktivita mě těší, ale jinak jsem spíš smutný,“ litoval Káňa tří inkasovaných gólů v oslabení, které potvrdily, že Mladá Boleslav je v přesilovkách nejúspěšnějším týmem extraligy (34,69 %).

„Hned jsem na ledě cítil chemii, ohromně jsem se sem těšil. Ve Vítkovicích jsem dělal všechno, co jsem mohl, ale bohužel v zápasech jsem to neprodal. Nevím, jestli to byl nějaký blok, nebo mi neseděl systém... Tady jsem hned body udělal. Měl jsem toho však plné brýle, chvíli jsem trénoval jen sám. A na nájezd jsem se ještě necítil, v létě jsem nedal žádný. Moc jsem si nevěřil,“ přiznal.

Když do Vítkovic přišel Patrik Zdráhal, bylo Káňovi jasné, že se blíží konec. Nabídek se mu sešlo víc, jedna z nich byla i z Boleslavi. „Můžu potvrdit, že jsme se o něm bavili,“ usmál se upřímný asistent Václav Pletka.

„Umí dát gól, což potvrdil. Švícko (sportovní ředitel Martin Ševc) ho oslovil, škoda, že jsme ho nezískali. Je volba každého hráče, jak se rozhodne. Ale přišel nový hráč (Joachim Rohdin) a hned odvedl dobrý výkon,“ pochválil Pletka švédskou posilu.

Tu by potřebovali i Hanáci, po Káňovi se nabízí rovněž návrat Karla Pláška, jehož angažmá v zámoří se komplikuje. „Uvidíme. Zatím nevím,“ odpověděl Tomajko, jehož mančaft počtvrté v řadě prohrál.

Přesto čtyři tisícovky domácích diváků po duelu tleskaly, Káňovi nejvíc. Kotel forvardovi navíc předá sud se sto pivy, na nějž se v průběhu utkání složil. Byl určen pro toho, kdo skóruje v přesilovce pět na čtyři. A protože Knotkův gól padl sekundu po konci Aaltonenova trestu, dostane ho Káňa. „Nechám to na nějakou týmovou večeři v repre pauze. Sám to asi nevypiju, asi bych tím nikomu neprospěl,“ rozesmál se.

KÁŇA VE VÍTKOVICÍCH zápasy: 7 body: 0+0 plus/minus: -3 trestné minuty: 4 průměrný ice time: 17 minut KÁŇA PROTI BOLESLAVI střely: 5 body: 1+1 plus/minus: +1 ice time: 19:47

MATCH OVERVIEW LEGACY