Sparto, nepanikař. Paradox Pražanů: hrají lépe, ale ztrácí. Co za tím vězí?

Z posledních šesti zápasů jen dva úspěchy. „To, co jsme předvedli, není hokej hodný Sparty,“ čertil se po středeční porážce 2:5 s Karlovými Vary obránce Pražanů Michal Kempný. Kouč Pavel Gross mu přitakával. V jejich slovech byla cítit frustrace, nicméně vyjádření příliš neodpovídala hře, jakou se ambiciózní klub ve ztracených bitvách prezentoval. Sparta dominuje v útočné zóně, tlačí se do zakončení, kupí šance. To nejsou prázdné věty, ale fakta podložená daty. Problém musí trenérský štáb hledat jinde.