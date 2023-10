Bartošák po nule proti Vítkovicím: Byl jsem tam jen jako komparz, ozdoba

Bušil, bušil a nic. Po zakopnutí v Plzni se Hradec nutně potřeboval vytáhnout. Porážka s Vítkovicemi by ho přitáhla k těm, co se škvaří dole. Ale Mountfield vyhrál 2:0, Ostravany rozebral, herně dominoval ve všem. „Byl jsem překvapený, že jsme je přejeli tak, jak jsme je přejeli,“ chválil výkon party brankář Patrik Bartošák.

V pátek jste bušili do Plzně, ale z velké spousty střel jste nevytřískali nic. Bylo o to důležitější, aby s Vítkovicemi brankář zůstal bezchybný?

„Ani bych neřekl, že jsem byl bezchybný.“

To se dá, když nedostanete gól?

„Měl jsem možná jednu těžkou situaci na konci třetí třetiny a ještě jsem ji vyřešil špatně. Kluci mi museli pomoci.“

Puk pod vámi podjel, Estephan ho při své premiéře za Hradec dostal zase zpátky k vám. Pro gólmana se uvedl dobře, ne?

„No jasně, hodil to na jednu stranu, nějak se to pak odrazilo ještě na druhou. Co vám budu povídat, pro mě haluz. Spíš se na tu situaci dívám z pohledu, že podobné střely z dálky bych měl chytat, aby puk nezůstával nikde pod nohama. Na druhou stranu super, že mě kluci v téhle situaci podrželi a nepřišlo žádné drama. Byla by škoda, kdybychom po takovém zápase museli řešit ještě koncovku, že vedeme jen o gól. Když to shrnu, kluci hráli perfektně, já tam zase byl jako komparz, ozdoba. O mě to ani trochu nebylo.“

Ale stejně jde brankář z práce domů s dobrým pocitem, ne?

„To jo, vyhráli jsme, což je zásadní věc. Nesložili jsme se po tom, co se stalo v Plzni, hráli jsme tam stejný hokej, co s Vítkovicemi, jen s rozdílem, že v Plzni to nevyšlo. Je pěkné, když si o dva dny později dokážeme, že pořád umíme.“

Není pak třeba brankář po takovém zápase unavený hlavou daleko víc, než když je v ohni střel?

„Těžké to je, v hlavě si to pak děláte ještě těžší, když začínáte přemýšlet, abyste se koncentroval na každé nahození. Jen teď tam fakt nic nebylo, nic se nemotalo kolem branky, jen ta jedna zmíněná situace. Jinak se Vítkovice vůbec nedostávaly do situací, že by hrozilo nebezpečí. Řeknu to blbě, ale byl jsem úplně v klidu.“

Přitom když vidíte, že na druhé straně jsou Mueller, Bukarts, Lakatoš, Kalus nebo Zdráhal, čekáte spíš fušku, ne?

„Překvapilo mě to, navíc když vidíte, že tým začal dávat góly, vyhrával. Možná už byli taky utahaní z cest. Ale byl jsem překvapený, že jsme je přejeli tak, jak jsme je přejeli. O to větší dík patří klukům přede mnou.“

Jsou zápasy s Vítkovicemi v něčem jiné, když je to klub, kde jste vyrostl?

„Právě, že ani ne. V Ostravě jsem doma, jen z týmu tam už není nikdo, kdo by tam působil se mnou. Napadá mě tiskový mluvčí, pak fyzioterapeut, ale jinak... Je pěkné Vítkovice porazit, ale ve výsledku už je asi jedno, jestli to jsou ony, nebo Olomouc.“

Po odehrané čtvrtině je Hradec šestý. Jaký dojem zatím převládá?

„Takový nahoru, dolů. Vyhrajete v Brně, porazíte Liberec, ale zbytečně jsme prohrávali doma. Pocity jsou smíšené, ale herně se od víkendu odrazit určitě můžeme. Je potřeba pokračovat v tom, jak jsme začali teď.“

Mountfield HK Vše o klubu ZDE