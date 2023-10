Moravčíkův gól po 62 zápasech. Akorát kluci z PR měli jízlivé kecy, smál se

Bylo to proti Boleslavi náročné utkání?

„Nebylo jednoduché. Věděli jsme, že minulý zápas vyhráli, ale před ním měli splín, chtěli hrát jednoduše. My jsme na tom nebyli nejlíp. Rozhodl náš větší tlak do brány a možná i lepší pohyb v útočném pásmu.“

Dali jste první gól zápasu, což se vám šestkrát předtím nepovedlo. Pomohlo to do dalšího průběhu?

„Jasný. Nemusíte hned dohánět. Můžete hrát víc s klidem. Tahat pořád za kratší konec není dobrý.“

Bruslaři mají nejlepší přesilovky v lize. Připravovali jste se na ně nějak speciálně?

„Bylo to stejné jako s každým souopeřem. Jen jsme si řekli, jak je hrají a v čem je jejich síla. Snažili jsme se jim nedat prostor na zakončení. To se nám povedlo. Odvedli jsme výbornou práci.“

Jak hodnotíte první čtvrtinu soutěže?

„Její první půlka byla výborná. Sehráli jsme těžké zápasy s Pardubicemi a s Třincem. Bohužel pak druhá polovina byla, jaká byla. I to je ale součást procesu skrz sezonu. Musíme se poučit a do dalších zápasů se chyb vyvarovat a najít konzistentnost.“

Co tedy stálo za úpadkem ve druhé polovině?

„Těžko říct. Nevycházelo nám hrát pospolu a naháněli jsme spíš puk i výsledky. Většinou jsme dostali první gól a pak už to tlačíte do kopce po zbytek zápasu. I to mohlo zapůsobit na psychiku.“

Důležité pro vás bude, že se vrací hráči z marodky? (Proti Boleslavi naskočil po absenci třeba Filip Chlapík)

„Určitě to není na škodu. (usměje se)

Byla to vaše první branka v extralize po 62 zápasech. Má obránce v hlavě, že se tak dlouho netrefil?

„Já se trefil na nároďáku, ale to se nepočítá v sezoně. Někde vzadu to asi bylo, ale občas se stane, že jsou sezony hluché. Hlavně u beků jde i o štěstí, jestli to prostřelíte jako třeba dneska.“

Kluci v kabině něco říkali? Věděli, že je vaše série takhle dlouhá?

„Nikdo nic neříkal. Akorát kluci z PR měli jízlivé kecy, ale na to jsme od nich zvyklí. (směje se) Je určitě dobrý zažít pocit vstřeleného gólu.“

Takže jenom díky lidem z PR jste věděl, že je to tak dlouhé?

„Upřímně, zrovna včera jsme se o tom bavili. Takže od včerejška o tom vím. Dneska jsem zavřel oči a padlo to tam. (směje se)

Z člověka to asi i trochu spadne, co?

„No aby to teď nebylo dalších 62 zápasů. Ne, doufám, že to bude lepší a jednou za čas tam aspoň něco spadne.“