Plekancův „učeň“ z Kladna: Hokej vidí jinak. Ovlivnil i ty, co o to nestáli

Ještě v minulé sezoně spolu nastupovali v první formaci. Adam Kubík s Tomášem Plekancem táhli Kladno a byli jeho rozdílový hráči. Teď už v dresu Rytířů není ani jeden. Talentovaný útočník přestoupil v létě do Budějovic a legenda oznámila konec kariéry. „Hokej vnímá jinak než ostatní. Je to hodně velký detailista,“ řekl na adresu bývalého spoluhráče útočník Motoru.

Jste z toho rozhodnutí překvapený?

„Nečekal jsem to. Přišel jsem z ledu do kabiny, a protože náš druhý gólman jede dneska do Prostějova, tak byl na telefonu a říkal, že Pleky oznámil konec. Byl jsem trochu v šoku. Myslím, že toho má odehraného hodně a dost toho pro Kladno udělal. Jestli byl zraněný a nějak ho to limitovalo, tak se nedivím, že skončil.“

Máte v plánu se s ním spojit?

„Přemýšlel jsem. Ještě jsem mu nestihl poděkovat za to, co pro mě udělal a co jsem s ním mohl zažít. Takže bych mu mohl napsat nebo zavolat a pogratulovat k neskutečné kariéře.“

Jaké rady vám předal takovýhle hráč, jako je Tomáš Plekanec?

„To, že vnímá hokej jinak než ostatní. Je hodně velký detailista. Naučil mě dívat se na videa, rozebírat situace a řešit je. To bylo asi nejvíc, co mi dal. Snažím se to aplikovat dál, zápasy sledovat a číst si soupeře na videu, což je podle mě důležité.“

Co konkrétního to bylo?

„Hra v oslabení, pět na pět, jak se pohybovat v pásmu a podobně.“

Dával je všem klukům?

„Pracoval s těmi, kteří měli zájem, chtěli se posouvat a u kterých viděl, že mají zájem. Pár kluků ovlivnil hodně. Myslím, že i ty, kteří o to nestáli.“

Kde se nejvíc projevovala jeho vůdčí role?

„On byl hlavně lídr na ledě a dokazoval to svými výkony. Pokaždé dokázal tým strhnout. Předváděl to jak bodově, tak i v oslabení. Vždycky byl přínosem do kabiny.“

Jaký vliv může mít jeho odchod na kladenskou kabinu?

„Těžko říct, oni možná něco tušili. Pleky třeba něco naznačoval. Nemůžu soudit, protože v šatně nejsem. Je to jeho rozhodnutí, takže oni to moc neovlivní. Musí šlapat dál, aby navázali na poslední výkony. Mají to dobře rozjetý. Myslím, že i bez něj dokážou zápasy ovládat. Samozřejmě je to veliká ztráta. Nevím, jestli bude nějak pomáhat dál celou sezonu, jakou mají domluvu.“

Byli jste i po vašem odchodu z Kladna v kontaktu?

„K němu je docela těžký se dostat blíž. Nějak v kontaktu nejsme. Občas mi na něco zareagoval nebo jsme si napsali.“