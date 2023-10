Šéf Boleslavi Ševc: Změny můžou přijít, řešíme je. Situace není dobrá…

To máte tak. Potřebujete hrát hokej, z něhož vám potečou body, a vy budete mít klid na práci. Ideálně takový hokej, který vás bude bavit. Obojí v Mladé Boleslavi nyní není k mání. Jen křeč a zmar z nepopiratelné snahy. A trvá to nebezpečně dlouho. Tudíž se klasicky řeší klubové personálie. Bruslaři ukončili první čtvrtinu sezony na úplném dně, nutně se potřebují odrazit. Zvlášť po páteční ošklivé bouračce v derby s Libercem a nyní i po nedělní relativně smolné porážce s Vítkovicemi 2:3.

V sobotu ráno se napjatě čekalo na výstup klubového vedení. Zda i po nevídané náloži udrží pozici hlavní kouč Jiří Kalous. A ano, zůstal ve funkci, zatímco skončil asistent Petr Haken. Oficiální důvod? Vlastní rezignace… S dodatkem, že sportovní ředitel Martin Ševc přichází na střídačku týmu. V tu chvíli se dalo odtušit, že Kalousovo setrvání se bude odvíjet od příštích dvou utkání. Obojí v domácí aréně. V neděli Vítkovice, v úterý Hradec. První duel žádaný bodový sběr nepřinesl, zásadní verdikt tedy může přijít už brzy. „Situaci řešíme,“ popsal v neděli večer Ševc.

Znamená to, že Jiří Kalous a Václav Pletka mají stále důvěru vedení? Pracujete na jejich doplnění, nebo i jinak?

„Řešíme to už několik dní, protože situace není dobrá. Víme to všichni.“

Na střídačce jste fungoval jako podpora týmu, jak s vámi zamával vítězný gól Vítkovic 66 sekund před koncem?

„Zamával nejenom se mnou. Dostat gól v poslední minutě, ve chvíli, kdy jsme třetí třetinu měli hru celkem pod kontrolou, to je velká rána. Zvlášť v naší situaci, kdy hrajeme o každý bod. Samozřejmě, že to je nepříjemné, ale musíme navázat na dobré věci ze zápasu. Vím, že je to těžké říci, ale musíme to hodit za hlavu. Jestli bychom se v tomhle babrali, tak se z toho nikdy nedostaneme.“

Třetí část vypadala z vašeho pohledu zajímavě, energicky, souhlasíte?

„V posledních zápasech byl u nás obrovský chaos, neviděl jsem ani z tribuny, že by naše střídačka žila. To dnes nebylo, do poslední vteřiny střídačka věřila, že zápas můžeme zvrátit a dovést do vítězného konce. Což je podle mě dobré znamení. Že tým věří, že se to změní. Hrabali jsme do poslední sekundy. Bylo vidět, že šlo o hodně, potkaly se dva týmy, které nejsou v optimální pohodě a je znát důležitost každého bodu. Podle toho se odvíjel zápas.“

Letargie z posledního období je podle vás pryč?

„Ze střídačky jsem dnes viděl obrovské odhodlání, spoustu zblokovaných střel, spoustu dobrých věcí. Jasně, že přicházejí i chyby, některé jsou z přemíry snahy, některé možná i z únavy, nevím. Jako v posledním střídání. Toho se ale musíme vyvarovat, nemůžeme se vymlouvat. Všechny týmy jsou na tom stejně. A my všechny věci musíme dělat líp než soupeři, abychom zápasy urvali.“

Je úterní zápas s Hradcem klíčový z pohledu dalších případných změn v týmu?

„Jak už jsem řekl, změny řešíme pořád. Teď jsme tady jako tým takhle. Jak hráči, tak realizační tým a vše řešíme dohromady. Změny můžou přijít, ale zatím nejsou.“

Ačkoli Juhamatti Aaltonen figuroval na soupisce, do utkání s Vítkovicemi nenastoupil. Proč?

„Byl i na rozbruslení, ale nebylo mu dobře, a tak do zápasu nenastoupil.“

A jeho spoluhráč z útoku Matti Järvinen?

„Podobný příběh.“