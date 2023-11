Game changer II. Navrátilec Plášek podle dat Olomouc zvedne

Smlouva na dvě sezony s klauzulí možného odchodu do zahraničí, tak zní podle informací iSport.cz domluva Olomouce s Karlem Pláškem.

„Jsem rád, že to klaplo,“ cení si třiadvacetiletý útočník.

„Nebylo těžké se domluvit, však je tady z Přerova,“ reaguje s úsměvem a zmínkou o nedalekém bydlišti posily trenér a jednatel Mory Jan Tomajko.

Jenže kdekoho napadne: proč se vlastně Plášek nevrátil do Komety? Vždyť právě odtud odcházel do světa, než po prvním neúspěchu za mořem způsobeném dlouhým zraněním zamířil do Olomouce.

„Co bych vám k tomu řekl... Jsem prostě tady,“ směje se.

Nechce o tom mluvit, to je patrné. V Brně pro něj neměli místo, nepotřebují ho. Loni to bylo stejné. Ve vztazích prý problém není, ale Plášek by nastupoval maximálně ve čtvrté lajně. Navíc má majitel Libor Zábranský už tak napnutý rozpočet. A když okysličení kádru, tak novým centrem.

Karel Plášek v sezoně 2022/23 Základní část Play off Zápasy 31 7 Body (góly+asistence) 15 (6+9) 5 (1+4) Plus/Minus 0 0 Trestné minuty 10 2

Pro Hanáky jde však o majstrštyk, s ním a Janem Káňou dostal mančaft úplně jiný náboj. „Napoprvé na Kladně to od něj bylo takové rozpačité, stejně jako od celého mužstva. Kdežto v neděli s Motorem řešil Karel dobře situace s pukem, dával ho do hokejek, nemusel ho vyhazovat. Vyhrával souboje a gól byl třešinkou. Jeho ofenzivní schopnosti jsou opravdu výborné, a to pořád nehraje na svých sto procentech. Ještě má rezervy,“ popisuje Tomajko.

Myslíme si to taky – a názor podpoříme daty.

Vezmeme-li „kohouty“ z předchozího ročníku, kteří odehráli alespoň 300 minut, byl při hře pět na pět spolu s Jakubem Orsavou nejproduktivnějším borcem v přepočtu na 60 minut hry (zaznamenal 1,8 bodu).

Ve stejné metrice byl dokonce nejlepším střelcem (1,0 gólu, druhý Jakub Navrátil 0,9).

Právě pouze Orsava (5,3) s Navrátilem (5,1) se dostávali k více šancím ze slotu než Plášek (5,0). A jen Jiří Ondrušek (53,6 %), znovu Orsava (50,7 %) a Plášek (50,1 %) vykazovali v poměru očekávaných gólů pro a proti hodnotu nad 50 procent.

Olomouc s ním na ledě při hře pět na pět vstřelila 15 branek, třináctkrát inkasovala. V rámci týmu si Plášek vedl solidně i ve vstupech do ofenzivní zóny, v celé extralize patřil mezi nadprůměr i v poměru vyloučení/získané přesilovky.

A teď pozor – přestože Tomajko na první dobrou zmiňoval ofenzivní schopnosti, Plášek byl výborný i směrem dozadu. Pozitivní vliv na spoluhráče měl v útoku i obraně, což každý kouč miluje.

Vypovídá to o skvělé poziční hře a vysoké hokejové inteligenci. V dresu Mory sbíral před pár měsíci víc než půl bodu na zápas, výrazně pomoct by měl i teď.

Tedy pokud hodí za hlavu, že sen o NHL se zatím rozplynul...

„Určitě jo. Už když jsem tam letěl, trošku jsem počítal s tím, že letos to tam pro mě bude těžké. Pokazil to první rok, kdy jsem byl celou sezonu zraněný. Přes léto jsem kvůli tomu neměl natrénováno na novou sezonu, takže dva roky pryč. Teď tam bylo hodně nových kluků, které chtěli vidět. Nepodařilo se mi dostat do sestavy. Zkusil jsem to, nevyšlo to, nevadí. Odvedu maximum tady. A co přijde, přijde.“

Olomouc - Karlovy Vary: Plášek na hraně brankoviště vybojoval vedení domácích, 1:0

Nová aréna: většina byla pro. Rozhodnuto však ještě není

Zastupitelstvo města Olomouce v pondělí hlasovalo o tom, zda projekt nové multifunkční arény developera Richarda Morávka, o kterém jste si mohli na začátku října přečíst v deníku Sport a na serveru iSport.cz, pustí k tržní konzultaci. Známe výsledky: 28 zastupitelů pro, 5 proti a 11 se zdrželo. Připomeňme, že byznysmen chce na svém vlastním pozemku ve stotisícové hanácké metropoli postavit novou halu za dvě miliardy korun, kde by měl zázemí HC Olomouc.

Zároveň po městu Morávek žádá příspěvek 37 milionů na investici po dobu 30 let. Při dvouprocentní inflaci by město zaplatilo jeden a půl miliardy, při čtyřprocentní pak dvě miliardy. Co pondělních 28 rukou souhlasných rukou nahoře znamená? Pořád ještě nejde o nic závazného. Na řadu přijde další kolečko představování projektu a v prosinci by se mělo definitivně rozhodnout. Hledá se i případně další soukromý investor.

