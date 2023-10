Šéf Olomouce: Nedovedu si představit hrát jinde. Primátor chce halu udržovat

O existenčním problému mluvit nechce, takový přívlastek k aktuální situaci v Olomouci ohledně zázemí Erik Fürst nepoužije. A nepřekvapí to, Hanáci jsou totiž dlouhodobě bráni za ty, co i ve skromných podmínkách dokážou čarovat. Zejména výsledkově. Nestěžují si, poctivě pracují. V extralize si vydobyli kredit veřejnosti i konkurenčních celků.

„Z mého pohledu to není existenční záležitost týkající se blízké budoucnosti. Tou blízkou budoucností myslím probíhající sezonu, maximálně tu následující. Ale co bude pak? To nevím...“ přemýšlí nahlas generální manažer při dotazu, zda na konci října, kdy budou zastupitelé města Olomouce rozhodovat o výstavbě nové arény, půjde moravskému klubu o holý život.

Potíž totiž dříve či později nastane v plnění licenčních podmínek pro extraligu. Hokejisté umí dosáhnout na čtvrtfinále, ale zázraky v infrastruktuře starého zimáku nezvládnou. Problémem je stav, věk i velikost vnitřních prostor ošklivé nemovitosti v centru jinak nádherného města.

„Nejsem schopný odhadnout, jak složité bude do budoucna plnit licenční podmínky pro extraligu. Myslím si, že za léta, kdy se snažíme dát dohromady hráčské prostory, se nám to docela dařilo. Nicméně jsme na úplné hranici, co se stávajícími prostory lze a nelze vymyslet. Bohužel to tady nejde nafouknout,“ říká Fürst.

Další problém? Mlha nad ledovou plochou. Fanoušci si z toho sice občas dělají legraci, že nevidí na puk. Fotografové se rozčilují, že pořízené snímky jsou rozmazané a nekvalitní. Trabl je ale závažnější. Ano, opět jsme u licenčních podmínek.

„Tvořící se mlha nad ledem je opravdu velký problém, ale to je otázka již většího zásahu do stávajícího zimního stadionu. Musela by se vybudovat vzduchotechnika a rekuperace, ale aby to bylo funkční, muselo by být bezpodmínečně nutné udělat nové opláštění. V opačném případě bychom museli odvlhčovat minimálně velkou část Olomouce,“ bojí se.

Aby toho nebylo málo, Mora kvůli druhé chybějící ledové ploše přišla o statut Akademie ČSLH. „Je to věc, která nás velmi bolí, protože nepatříme mezi kluby s největším rozpočtem. Navíc i ty vždy přivítají, když si můžete vychovat svého hráče. V případě ztráty akademie je to čím dál tím víc složitější,“ míní Fürst.

Variantu, že by „kohouti“ museli při zevrubné rekonstrukci stadionu, pokud by se pro ni město rozhodlo, hrát zápasy v jiném městě jako například Kladno v Chomutově, si Fürst představit nedovede. „Z mého pohledu je varianta stěhování neproveditelná – jak technicky, tak logisticky,“ má jasno.

Jasněji bude na konci října. „Strašně bych si přál, aby byl verdikt – ať už bude jakýkoli – ve prospěch fanoušků, kteří tento sport navštěvují v opravdu hojném počtu. Já osobně už mám přetočený tachometr, ale přál bych si, aby nastupující generace mohly dál chodit a bavit se z klubu, co mají tak rádi. V tak velkém městě si to lidi zaslouží,“ uzavírá dvaašedesátiletý manažer.

Primátor města Olomouce Žbánek (ANO 2011): Halu chceme udržovat co nejdéle





O největším riziku spolupráce s Morávkem

„Jako jisté riziko lze určitě zmínit skutečnost, že v současné době, kdy bude zastupitelstvo rozhodovat o výběru nejvhodnější varianty realizace projektu, nejsou dosud známy některé konkrétní parametry spolupráce. Ty se budou v nadcházejícím období jak ze strany investora, tak i ze strany města teprve finalizovat a bude potřebné je před případným konečným schválením zvolené varianty doplnit. Mezi nimi lze jako příklad uvést třeba obchodní model provozování haly ve vazbě ke krytí provozních nákladů, podmínek pro jednotlivé nájemce, rozsah požadovaných služeb ze strany města...

Důležité bude také nastavení smluvních vztahů a podmínky notifikace ze strany Evropské komise, pokud bude zvolena varianta dvě – tj. spolupráce v rámci projektu multifunkční haly v lokalitě Velkomoravská. Město Olomouc bude muset taktéž nastavit svoji politiku vůči hokejovému klubu, mládeži či dalším spolkům.“

O největším lákadlu spolupráce s Morávkem

„Největším lákadlem této varianty je ve srovnání s dalšími zvažovanými alternativami bezesporu předpokládaná rychlost realizace projektu a s tím spojený termín předání haly do užívání v roce 2027. Naopak tato varianta znamená značné finanční závazky města do budoucna.“

O variantě nové arény, kterou by na zelené louce postavilo město

„Zde jsou velkým problémem majetkoprávní vztahy, respektive to, že ve vlastnictví města není žádný vhodný pozemek a ani v územním plánu není vyčleněna žádná rezerva vhodná pro tyto účely. Což znamená značnou časovou náročnost pro nalezení vhodného pozemku, jeho výkup a změnu územního plánu.“

O stavbě malé haly s druhou ledovou plochou vedle „plecharény“

„V současné době probíhá zpracování studie malé haly dle zadání v tzv. minimální variantě – dle standardů Národní sportovní agentury a Českého svazu ledního hokeje tak, aby bylo možné na její výstavbu získat dotace. Tato studie by měla být dokončena v listopadu tohoto roku.“

O životnosti současného zimního stadionu

„Město bude udržovat halu v provozuschopném stavu co nejdéle. Je však pravdou, že investice většího rozsahu jsou jak z technického, tak legislativního hlediska omezené. Z pohledu fyzické životnosti se dá předpokládat, že hala cca dvacet let vydrží, samozřejmě i nadále bude nutné provádět dílčí a celkem nákladné opravy. Nákladově se bavíme o částkách deseti až patnácti milionů korun ročně. Další otázkou však zůstává, zda a jak bude docházet ke změnám a zpřísňování požadavků na infrastrukturu ze strany Českého svazu ledního hokeje. Například vznik mlhy nad hrací plochou a jistý uživatelský diskomfort – zázemí a služby pro diváky, kondenzace vody na mantinelech, nedostatečný počet šaten a zázemí a tak dále.“