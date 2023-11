Šlágr podle dat: Rozbalit svačinu a sbírat šance. Ideální parťák pro Kauta?

Hokejisté Pardubic padají do střel před brankářem Romanem Willem • Michal Beranek / Sport

Pardubický gólman Roman Will skáče po střele sparťana Janiho Lajunena • Michal Beranek / Sport

Pardubice se Spartou rozjely bláznivý zápas, který si užila vyprodaná hala. Dynamo nakonec vyhrálo 4:3, Sparta sice dokázala ve třetí třetině smazat manko, ale hned jí naskočilo. Nejdivočejší scéna se hrála v prvních pěti minutách, kdy padlo pět gólů. Na utkání jsme se podívali ještě přes analytické moduly systému Hockey Logic. Co ukazují data?

Očekávané góly: v pořádku, zasloužený výsledek

Někdy máte pocit, že se data a konečný výsledek rozcházejí. V tomhle případě ale vůbec. Statistika očekávaných gólů se sbírá podle lokace střelby a způsobu zakončení, jestli hráč střílí po nahrávce, nebo jede rovně na brankáře. A Pardubice vykázaly lepší hodnoty než Sparta, celkově 3,5:2,49.

Nejnebezpečnějším hráčem zápasu byl Robert Kousal (jeho střely a pozice se dostaly na hodnotu 0,63), byť sám gól nedal. Za ním skončili David Cienciala (0,48), Lukáš Sedlák (0,42) a Martin Kaut (0,37). A ne, není chyba, že tady nevidíte žádného Sparťana, ti jsou pořád ještě daleko. Jan Buchtele s Pavlem Kousalem jsou na hodnotě 0,3.

Králové slotu z Pardubic

Co se týká jmen, obrana Sparty vypadá o parník lépe než pardubická defenziva. Problém ale byl, že celá obranná hra Sparty moc nefungovala. Na střely ze slotu zápas vypadá vyrovnaně, Pardubice vyhrály 25:24. Jenže když se zaměříte na detaily, Sparta měla velkou spoustu střel až z vrcholku kruhů. Pardubice střílely z mnohem větší blízkosti, kolem Josefa Kořenáře s Jakubem Kovářem vznikla promenáda, kde si hráči Dynama mohli rozbalit v klidu svačinu. A počítat šance.

Na střely s hodnocením „vysoce nebezpečné“ vyhrály Pardubice 7:2, na „středně nebezpečné“ 22:15. Z obou kategorií taky padlo všech sedm branek. Důležité je taky zmínit, že 6 ze 7 nebezpečných střel Dynamo vyprodukovalo ve hře 5 na 5, kde bylo lepší. Třeba i na čas s pukem v útočné třetině vyhrály Pardubice 7:11 versus 4:33.

Sparta si nepomohla v přesilovce

Sparta měla o tři minuty v početní výhodě navíc. Gól nedala (paradoxně se trefila v oslabení), zato Pardubice se trefily dvakrát. Měla ale hlavně problémy držet soupeře v kleštích, utahat ho a chystat si šance. Jen 69 % času strávila s pukem na hokejce v pardubické třetině, soupeř s nabídnutým prostorem nakládal daleko lépe, 90 % času se hrálo před sparťanskými brankáři.

Na straně Dynama je v téhle činnosti cítit návrat Jana Košťálka, jeho ofenzivní dovednosti jsou na vysoké úrovni, že dovede vyrábět další šance. Ukázkovou práci předvedl před první trefou Roberta Říčky, než dostal kotouč na modrou, zkontroloval, jestli mu spoluhráč na levé straně najíždí. Byl tam, takže se na něj už ani nepodíval, tělem naznačil, že po přijetí nahrávky vypálí. Omyl, naslepo předal puk právě na Říčku, který pálil z první.

Hvězdy bitvy? Kaut-Cienciala-Musil

Nejdřív Václav Varaďa počítal se zařazením Martina Kauta do první lajny k Lukáši Sedlákovi a Tomáši Hykovi. Ale vypadá to, že nejlepší řešení se rodí jinde. Kaut má dobrý pohyb, výbornou a rychlou střelu. David Cienciala je přesně typem hráče, který tyhle dovednosti u svého parťáka dovede využít. Výjimečný tvůrce hry, který sice místy na pohled nesedí do Varaďova systému, kde není moc prostoru na zábavu, ale tady se vyplatí tolerovat výjimku.

Mít takového centra ve třetí formaci je luxus! A proti Spartě se ho podařilo využít. Skvěle fungovala práce s pracantem Adamem Musilem. Trio vyhrálo svůj minizápas 2:0 na góly a 7:3 na střely. A ještě jedna důležitá zpráva, v produktivitě sice nijak nevidíte defenzivní pár Peter Čerešňák – David Musil, ale nenápadně zářili. Měli silně pozitivní bilanci očekávaných gólů, +0,7. Sparta sice měla proti nim střely, ale ne šance.