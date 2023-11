Šedivý oprášil vzpomínky na finále s Vítkovicemi. Trénoval ho exspoluhráč

Bez dvou měsíců devět let. Po takové době na sebe útočník Ondrej Šedivý (34) znovu oblékl vítkovický dres. Stylově v derby proti Třinci (3:6), jehož barvy momentální lídr prvoligové Poruby dřív také hájil. „Člověku se vybaví vzpomínky,“ neskrýval Šedivý lehkou nostalgii. Dobrý pocit z návratu do klubu, se kterým získal dvě extraligová stříbra, mu pokazil výsledek. „Škoda, padesát minut to byl od nás slušný zápas, ale pak to tam napadalo...“

Šikovný útočník v elitní soutěži hrával pouze za dva kluby. Za Vítkovice a za Třinec. V Ostravě odehrál v letech 2003 až 2015 celkem 213 zápasů (28+30). Za Oceláře naskočil v období 2020 až 2022 do 29 duelů (2+4). S Vítkovicemi si dvakrát zahrál finále. V roce 2010 proti Pardubicím, o rok později proti Třinci.

V boji o zlato proti Ocelářům v roce 2011 se právě Ondrej Šedivý podílel na jediném finálovém vítězství, v nájezdech čtvrtého duelu dal vítězný gól. Pavel Trnka, současný trenér Vítkovic, byl tehdy jeho spoluhráč. Stejně jako současný třinecký kapitán Petr Vrána. „To už je let,“ pousmál se Šedivý.

Dva tituly s třineckou organizací (2021 a 2022) si nepřipisuje. Byť za Oceláře v té době v základní části naskakoval, jako hráč prvoligového Frýdku-Místku. Že si opráší vzpomínky na oba své bývalé kluby, se dozvěděl dva dny před derby.

„Zpráva přišla hned po středečním zápase proti Vsetínu,“ přibližuje útočník prvoligové Poruby, která je na špici Chance ligy a Šedivý je nejproduktivnějším hráčem klubu (12+9). „Ve čtvrtek už jsem byl tady.“ Zrovna proti Třinci? To až tak neprožíval.

„Chystal jsem se jako na každý jiný zápas, člověk se tím nemůže úplně svazovat. Snažil jsem se pomoct, jak nejlépe to jde. Kluci tady nejsou v úplně ideální situaci, ale kabina je tady silná. Proti minulé sezoně, kdy hráli výborně, se toho zase tolik nezměnilo. Věřím, že stačí jedno, dvě ušmudlané vítězství a potom se to zase nakopne zpátky.“

Šedivý hrál ve třetí formaci s Aaronem Berischou (další výpomocí z Poruby) a Petrem Fridrichem. Hned při prvním střídání se z levého křídla dostal do solidní střelecké pozice. „Byla to situace dva na jednoho, chtěl jsem to zakončovat na lapačku, ale vracející hráč mi do toho sáhl a šlo to do betonu,“ pokrčil rameny. „Stál proti nám top tým, prosadit se je složitější. Hra je rychlejší, myšlení hráčů jiné. Je to úplně něco jiného, než první liga, to je jasné.“

Nakonec odehrál takřka 12 minut, dvakrát vystřelil, byl u dvou inkasovaných branek. „Na konci nám ujeli dva na jednoho, pak tam byla teč, zase dva na jednoho... Takové zbytečné góly. Je to škoda, padesát minut slušné a potom ke konci je výsledek, jaký je.“

Jak dlouho bude Vítkovicím pomáhat? Šedivý jen pokrčil rameny. „Teď se sbalím a v sobotu mám zápas,“ připomněl utkání Poruby v Litoměřicích. „V neděli? To nevím. Hrát pátek, sobota, neděle? Uvidíme. Teď jsem nad tím ani neuvažoval, nevím, jak to bude.“

