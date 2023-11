Pohoda, ale... Konsolidace pořád trvá, upozorňuje Moták. Co gólmani?

S Třincem nejsou žerty. Ocelový stroj mistrů se dal do pohybu, už měsíc nepoznal porážku v základní hrací době. Pravidelně bodují tři formace, přidává se k nim čtvrtá. „Je to dobře. Soupeř nemůže nasadit na jednu naši lajnu své defenzivní psy,“ lebedí si trenér Zdeněk Moták. Co řekl o gólmanech? A Litvínovu?

Cítíte, že máte formu?

„Vždycky musíte tlačit na to, aby byli hráči připravení, zodpovědní a nachystali se na každé střídání tak, abychom nedali soupeři pražádnou šanci k tomu, aby mohl udělat něco v náš neprospěch. Jsem rád, že se nám to v poslední době daří. Ofenzivní sílu máme rozdělenou na všechny lajny. Doufám, že nás pauza žádným způsobem nepoznamená.“

Odstartovali jste lépe než před rokem, co?

„Nejsem si úplně jistý. Máme o tři body víc než v minulé sezoně. Tam jsme získali v prvních čtyřech kolech jeden bod a pak už to bylo fajn. Letos to bylo podobné. Trošku problém byl v tom, že zápasy, které jsme remizovali, jsme nepřeklápěli na svoji stranu. Ale od utkání v Litvínově se nám dařilo výsledkově i herně.“

Dá se říct, že se elitní kvarteto, kam patříte i vy, utrhlo od ostatních. Bude to takhle pokračovat?

„Soutěž je vyrovnaná. Litvínov jsem hodně nahoře trošku předvídal. Udělal dobré hráče, kteří jsou pro mužstvo přínosem. Hrají velmi dobře. Ano, první čtverka nás celkem těší, ale je to o práci. Za námi jsou naskládané další týmy. Je to o každém zápase, o každém kroku a bodu.“

Jak se podařilo zapracovat nové tváře vám?

„Konsolidace a zapracování hráčů do systému pořád trvá. Ještě to nějakou chviličku zabere. Ale doufám, že jsme na dobré cestě.“

Proti Olomouci (5:0) to byl v neděli solidní koncert. Hlavně v útočném pásmu. Líbil se vám výkon?

„Když si vytvoříte dobrou prací souboj jeden na jednoho, otevře se vám prostor. My jsme dobře kombinovali, přihrávky chodily a šance jsme si vytvářeli. Vzhledem k brzkému začátku utkání jsme neměli rozbruslení, takže jsme si udělali poradu, abychom připravili hráče na to, jak Olomouc hraje. Hlavně v přesilových hrách. Myslím, že jsme to přečetli celkem dobře a nedali jsme jim žádnou šanci. Je dobře, že se do toho zapojila i Havranova (Vránova) lajna a dala góly. I to je důležité.“

Brankář Ondřej Kacetl se vrátil po zranění a v extralize dostal venku ty nejtěžší zápasy, v Pardubicích a na Spartě. Až proti Olomouci to měl v uvozovkách lehčí. Jak nahlížíte na rotaci v brankovišti? Větší prostor má prozatím Marek Mazanec….

„Na to, abyste byli úspěšní, potřebujete dva vyrovnané gólmany. A my je máme. Káca se po zranění dostal do formy. Náš trenér brankářů Jarda Kameš ho dobře připravil. S Mazim vytvořili výbornou dvojici. Trošku jsem ve Vítkovicích láteřil, jestli tři inkasované góly nejsou hodně. Ale když dáme šest, asi ani nejsou. (úsměv) Gólmani si drží dobrý průměr i procento úspěšnosti. Z hlediska brankářů můžeme zatím vyjádřit spokojenost.“

Líbilo se mi choreo vašich fanoušků k Aronu Chmielewskému, bývalému hráči Ocelářů, dnes zraněnému útočníkovi Olomouce. Všiml jste si ho?

„Ne. Co tam bylo?“

Na transparentu stálo „Hlavně se brzy uzdrav, Arone.“ Kotel skandoval i jeho jméno.

„Nějakou dobu tady byl, udělal tituly. U fanoušků byl oblíbený, všechna čest. I my mu přejeme, ať se brzy uzdraví.“

Říká se, že tento extraligový ročník má být nejlepší za posledních dvacet let. Je to skutečně tak?

„Jsou v ní výborné zápasy. Plné nasazení, boje, bruslení. Asi souhlasím, že je extraliga velice kvalitní soutěž. Potvrzuje to i fakt, že tři mančafty postoupily do dalšího kola Champions League. Někde se ta kvalita musela projevit. Loni jsme se Skelleftea odehráli dva výborné zápasy. Máme je na disku, připravíme se na ně. Budeme se rvát, snažit se a chtít samozřejmě postoupit.“

