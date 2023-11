Hráči týdne v extralize: zářil brankář i šikovný mladík, Chlapík podruhé

16 bodů ve 14 zápasech. K tomu nadstandardní výkony směrem do obrany. Chlapík potvrzuje, že patří mezi nejlepší hokejisty extraligy. V minulém týdnu zasáhl do třech utkání a ve všech bodoval. Ve šlágru s Pardubicemi zapsal dva body. Nejvýraznější výkon předvedl v pátek na Kladně, kdy se podílel na všech třech gólech Sparty a pomohl k těsné výhře 2:3. V neděli proti Plzni bodoval jednou. Když byl na ledě při hře v plném počtu hráčů, Sparta své soupeře přehrávala. Důkazem je hodnota 60,1 % v poměru očekávaných gólů pro a proti.

Vysvětlivky analytiky

Co znamenají ‚Výstupy z defenzivní zóny‘?

Mezi úspěšné výstupy z obranné třetiny kluziště se počítá individuální výjezd hráče s pukem na hokejce do středního pásma, případně přihrávka z defenzivní zóny spoluhráči do střední. Aby takový pokus byl započítán jako úspěšný, tým musí mít puk na hokejce 2 sekundy poté, co překročí modrou čáru.