Vítkovice dál hledají hlavního kouče. Vyjde tah s olympijským vítězem?

Pavel Trnka přišel k týmu před měsícem od vítkovické juniorky původně jako asistent Miloše Holaně. Místo odvolaného Radka Philippa. S ním se na střídačku postavil i Roman Šimíček. Když pak Miloš Holaň skončil, povýšil Trnka do role hlavního trenéra. Jako asistent přišel Jiří Veber.

Pod novým triumvirátem odehrály Vítkovice čtyři zápasy. Zvládly „existenční“ bitvu v Mladé Boleslavi (3:2). V Karlových Varech (1:3), doma s Třincem (3:6) a Pardubicemi (0:2) po boji neuspěly.

Novým šéfem vítkovické střídačky by se podle informací webu iSport.cz měl stát Pavel Patera (52). Olympijský šampion z Nagana a čtyřnásobný mistr světa (1996, 1999, 2000, 2001) v extralize působil jako trenér v Kladně a Mladé Boleslavi. V minulé sezoně vedl s Patrikem Martincem pražskou Spartu. Svého času o jeho služby stáli i třinečtí Oceláři.

Ve Spartě před rokem Patera skončil na začátku listopadu, vedení klubu ho odvolalo po prohře ve Vítkovicích. Dohoda s ostravským klubem by dávala smysl i díky tomu, že se Patera velmi dobře zná s Jiřím Veberem.

Nástup Pavla Patery do Vítkovic by ale neměl být v řádu nejbližších dní, naskočit by měl údajně až v lednu. Aktuálně si plní trenérské povinnosti u reprezentace do 17 let, kde je hlavním trenérem. Jeho asistenty jsou David Moravec a František Ptáček.

