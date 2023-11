Frodla mrzí, že není v repre. Dopadne Švýcarsko? Rosa tipuje zájem

V extraligovém žebříčku jej najdete úplně na vrcholu. Dominik Frodl jako jediný brankář drží úspěšnost zákroků nad 93 procenty, je suverénně nejvytěžovanějším brankářem elitní soutěže a především díky jeho kumštu Karlovy Vary čeří hodní vody. Když má 27letý gólman den, sám ukradne zápas. A že jich už na podzim pár měl… Stejně to však na reprezentaci nestačí. Co si o tom myslí, také o tom je další díl podcastu Zimák, kde vedle Frodla tradičně diskutoval Radek Duda a spolu s ním i elitní a trochu opomíjený český trenér Pavel Rosa, jež si znamenitě vede ve švýcarské lize.

Rosa v klubu Fribourg-Gottéron odvádí dlouhodobě výbornou práci, momentálně je s týmem dokonce v čele tabulky prestižní evropské soutěže. Právě on má pro Frodla povzbudivé až interesantní zprávy do blízkého budoucna. Už brzy by se prý mohl objevit v hledáčku některého z tamních klubů.

Zimák je pořad a podcast o aktuálním dění v českém i světovém hokeji v souvislostech a s detailní znalostí prostředí. Vážně i nevážně. Moderuje Miroslav Horák.