„Nestřelec“ Vincour dal první hattrick: Ten knírek si mám prý nechat

Na přelomu září a října napálil ofenzivní obránce Daniel Gazda v šesti zápasech pět branek. Od té doby však šestý zásah v sezoně vyhlížel marně. Až proti nebohému Kladnu, které po druhé třetině protočilo gólmany, zase napnul síť. A hned dvakrát. „Hodně to potřeboval. Hrál velice dobře,“ chválil ho brněnský asistent Jiří Otoupalík.

Ještě úspěšnější byl bijec Vincour, jenž se i díky pozici v přesilovkovém komandu prostřílel k hattricku. Do pátku měl přitom na svém kontě pouze dva zářezy a na ledě je spíš od černé soubojové práce. Ví se však, že má dobrou střelu. Tentokrát ji naplno prodal. Pokaždé se prosadil z míst kolem brankoviště, kde je nejsilnější.

Sedlo mu při absenci Martina Kohouta povýšení do druhé lajny k Jakubu Kosovi a Tomáši Marcinkovi. „Čtrnáct dnů jsme spolu trénovali, nějaká chemie tam je. Víme, co od sebe očekávat. Cítil jsem se dobře, hattrick je pocta,“ prohodil zkušený křídelník. „Poslední dobou hrál ten celý útok dobře,“ chválil trio Otoupalík. „Za hattrick Vencek zaplatí,“ dodal s úsměvem.

Platbu za 33. narozeniny, které oslaví zrovna tuhle neděli, už má za sebou. Jako pokladník se prý ještě rozmyslí, jestli dá něco do kasy za střelecký mejdan. Když na konci zavěsil potřetí, na ledě přistála bota. „Sedlo to celému týmu,“ pochvaloval si výtečný výkon vítězů.

Ve formaci má vedle sebe další dva urostlé silné chlapy. Tomu odpovídá i jejich herní styl. „Kosák je oproti nám dvěma rychlý,“ reagoval s úsměvem. „Jsme velcí, snažíme se držet puk a plnit svou roli v týmu. Každý z nás má nějaké přednosti,“ dodal chlapík, jehož tvář zdobí „movemberovský“ knír. Přinesl mu štěstí. „Po zápase jsem kontroloval telefon. Mám na něm strašně moc zpráv, že ten knírek musím nechat a zbytek holit.“

Domácím to extrémně lepilo, dávali pěkné i „špinavé“ góly. „Ty jsou nejdůležitější,“ vystihl Vincour. K tomu využili dvě početní výhody. První dva body (za asistence) si po návratu do Komety zapsal dvacetiletý Kos. Hezky se koukalo na to, jak Vincour trefil puk ze vzduchu baseballovým úderem či jeho doklepnutí právě Kosovy přihrávky napříč útočným pásmem. Anebo na Okálův „věšák“ na 6:0.

Příval puků v kladenské bráně nezastavila ani výměna Adama Brízgaly za Landona Bowa. „Rozhodl o tom trenér gólmanů,“ informoval kouč Otakar Vejvoda. Děraví byli oba. První jmenovaný inkasoval čtyřikrát za čtyřicet minut, Kanaďanovi na to stačila poloviční porce.

Zaplněný zimák zvedl ze sedadel i konflikt Radka Kučeříka a Chrise Marteneta. Obránci si na konci druhé třetiny vyměnili názory slovně a ve třetí už do toho šli i tělo na tělo. Brněnský bijec obdržel za úder do hlavy a krku trest do konce utkání. „Zaostávali jsme ve všem. Brno má dobré mužstvo, bylo lepší ve všech aspektech,“ shrnul Vejvoda debakl.

Celé Brno se teď těší na Spartu. „Na ty tři domácí zápasy jsme tvrdě trénovali. Bude skvělá atmosféra, mezi kluby je rivalita. S pokorou se na to musíme nachystat,“ vyhlížel Vincour šlágr.

