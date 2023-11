Třinec v Hradci: všechno špatně, pak ukázal sílu. Bartošák dostal hlavičku

Poté, co se Ocelář Daniel Kurovský málem porval s brankářem Patrikem Bartošákem, si oba hráči podávají po zápase ruce • ČTK / Taneček David

Občas si připadáte, jak když pan profesor českého jazyka vykládá o stěžejní myšlence literárního díla. Jakmile spustí třinecký kouč Zdeněk Moták, v podstatě posloucháte Aloise Jiráska fochu trenérského. „V první třetině jsme špatně bruslili, prohrávali souboje, tím se odvíjel rezultát a po první periodě jsme prohrávali 0:2. Zaslouženě,“ pravil vládce třineckých sběratelů zlatých medailí.

Velmi kulantně popsal, že jeho tým hrál tužku. I když záleží na úhlu pohledu. Tak špatní, nebo soupeř tak silný? Totální hradecký hokej slavil úspěch a Oceláři se spíš zapojovali do konfliktů.

Největší měl asi na svědomí útočník Daniel Kurovský, který se dostal za brankou do křížku s brankářem Patrikem Bartošákem. Dokonce mu dal i hlavičku. „Přišlo mi, že kolem něj náš hráč projel trochu rychleji a hned se začal chytat za obličej. Šel jsem se ho jen zeptat, jestli tohle má zapotřebí,“ rozebíral situaci ze svého pohledu hradecký gólman. „Asi to zapotřebí měl, tak mi dal hlavičku. Ale nic velkého bych z toho nedělal, žádné drama,“ dodal Bartošák.

Kurovský se na hlášky, že přihrává, chytil. „Měl na mě nějaké řeči kvůli jedné situaci, kterou podle mě dobře neviděl. Až se podívá na zpětný záznam, všimne si, že jsem dostal hokejkou do obličeje. Právě to jsme si tam vyříkávali,“ zahlásil Kurovský.

Ale stejně, kontakt s brankářem? Staré známé pravidlo říká, že na něj a na maminku soupeře se nesahá. Nakonec z toho žádná aféra, kdy se servou obě party, nevznikla. „Já nejsem tenhle typ. Nechtěl jsem se prát ani oslabit tým,“ odmítl Kurovský, že plánoval vyvolat velký malér. „Jen jsem viděl, že je to Bartes, který se takovými věcmi nechává rozhodit. Tak jsem do toho šel,“ připustil.

Článek pokračuje pod infografikou

Ovšem postupně se vyklubal úplně jiný Třinec. Nejdřív ho hokej moc nebavil. Jakmile se nechal Patrik Marcel vyloučit na čtyři minuty? A když pak Ralfs Freibergs ztratil u mantinelu ve vlastní defenzivní zóně puk? Oceláři srovnali na 2:2, drak ožil, roztáhl křídla a rozjel tajfun.

.„Řekli jsme si, jak hrát, co hrát, jaké zbraně použít,“ pronesl trenér Moták. Vždycky u takových scén mluví po utkání klidně, uhlazeně a s velkým stylem. Asi každý by si přál být na chvíli v šatně a slyšet jeho rozpravu s týmem, zda probíhá se stejnou elegancí. Třeba i zakleje, pronese něco jako: „Hrome, šlejfíř sem! Vše přebrousit, ať to více jezdí!“ Nebo v kabině mluví úplně jinak, kdo ví.

„Pomohla nám nedisciplinovanost Hradce,“ hlesl Kurovský.

Domácí fans by patrně nesouhlasili, protože ve třetí třetině měli chuť rozhodčím minimálně vyčinit do různých zvířat. Od poloviny zápasu vyhrál Hradec na tresty 6:1. Góly? 5:0 pro Třinec. „Je to těžký. Když mají tolik přesilovek, je jen otázkou času, kdy je takový tým využije. Bohužel, stalo se,“ zavrtěl hlavou Bartošák.

Sporné momenty byste patrně našli, třeba sevření kotouče Evana Jaspera. Ovšem Mountfield nepřešel na linku, že by hledal malér ve vyšší moci. Moc laciné v daný moment. „Hlavně je potřeba vidět, že my měli přesilovky, které potřebujeme proměnit. Měli jsme takovému soupeři utéct ještě víc než o dva góly. Dostali bychom se do klidu,“ vykládal asistent trenéra Tomáš Hamara.

K tomu ho štvala Freibergsova ztráta. „Hrubá chyba, která nás srazila. Mělo to vliv na nástup do třetí třetiny. Třinec byl výš, silnější a ovládl zbytek,“ přidal.

Přesný verdikt. Najednou úřadovala tradiční síla. Daniel Voženílek tečoval puk před brankou a vítězný gól vstřelil... Daniel Kurovský. Kruh se uzavřel. Z dálky se zdálo, že něco pak hlásil směrem k Bartošákovi. „Kdepak, já se na něj jen podíval,“ líčil útočník. „Byl jsem vnitřně rád, že jsem se trefil,“ dodal.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 02:53. Perret, 12:23. Lalancette, 54:05. Okuliar Hosté: 32:43. Nestrašil, 36:49. Dravecký, 43:08. Voženílek, 48:54. Kurovský, 50:51. M. Růžička Sestavy Domácí: Bartošák (Lukáš) – Jank (A), Blain, Kalina, F. Pavlík, Pavelka, Freibergs, Marcel – R. Pavlík, Miškář, Eberle (C) – Okuliar, Tamáši, Chalupa – Perret, Lalancette, Estephan – Šťastný, Pilař, Jasper. Hosté: Mazanec (Kacetl) – Smith, Marinčin, Polášek, Kundrátek, J. Jeřábek, Adámek, Nedomlel – Pánik, Voženílek, M. Růžička (A) – Nestrašil, Vrána (C), Daňo – Sikora, M. Roman, Hrehorčák – Dravecký (A), Čacho, Kurovský. Rozhodčí Šír, Vrba – Rampír, Blažek. Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové Návštěva 5256 diváků

Mountfield HK Vše o klubu ZDE

HC Oceláři Třinec Vše o klubu ZDE