Barinkova první trefa krizi Vítkovic nezastavila. Co je s Muellerem?

Vítkovičtí z posledních osmi zápasů porazili pouze poslední Mladou Boleslav (3:2). Bod urvali v Olomouci (2:3p), jinak nic. Proti Spartě sice bez zraněného Petera Muellera předvedli solidní nasazení a obětavost v obraně, několik exkluzivních zákroků vytáhnul brankář Lukáš Klimeš. Jenže dopředu byli Ostravané jaloví. Pár šancí v přesilovkách, pár z ojedinělých akcí a závarů. Nic extra složitého, s čím by měl mít zkušený gólman Jakub Kovář ve spolupráci s urostlými beky problémy.

„Jsou hodně dobří v předbrankovém prostoru, mají vysoké beky, opravdu dobře brání,“ musel uznat i jediný vítkovický střelec Marcel Barinka. I jeho vyrovnání na 1:1 předcházela chyba Sparty, než vypracovaná akce. Puk při napadání v útočném pásmu získal Petr Fridrich a mladého střelce našel zpoza brány Patrik Zdráhal.

„Zdrahy mi to naservíroval parádně, já puk jen uklidil k tyčce,“ ocenil Barinka přihrávku. „Doufal jsem, že první gól přijde co nejdřív, ať se nakopnu. Dostal jsem šanci ve druhé lajně, tak jsem se snažil důvěru splatit. Za gól jsem rád, bohužel je to další prohra. Na ledě jsme nechali maximum, blokovali jsme, bojovali jeden za druhého... Musíme dál věřit, že výhry skákat budou.“

Barinka připouští, že psychické rozpoložení týmu není ideální. „Když se nedaří, puky přeskakují,“ krčí rameny. „Nemáte takovou jistotu na hokejce. Chtělo by to pár šťastných odrazů, tlačit se do brány. A dostal tam puky bojovností. Musíme se dál soustředit a makat.“

Z elitní formace před zápasem se Spartou vypadl americký útočník Peter Mueller. „Nehrál kvůli zranění,“ informoval asistent Jiří Veber. „Skádali jsme nově formace, bohužel je furt nějaká marodka. Ale na to se nevymlouváme.“

Nově složená druhá formace Vítkovic byla proti Spartě jediným světlejším bodem poražených. Zdráhal se v první třetině urval do sólového úniku, měl i další šance, aktivní byl Fridrich. „S klukama se hraje super,“ ocenil Barinka. „Zdrahy je výborný bruslař, Frigo bojuje, lítá. Sedlo nám to.“

Sám měl o motivaci postaráno. Ve Spartě Barinka hrával v mládežnických kategoriích (2014-17), v ochozech měl početné rodinné zastoupení. „Byla tady snad celá rodina,“ přitakal. „Od dědy až po rodiče. V hlavě to člověk pořád má, ve Spartě jsem odehrál krásné roky v mládeži, pár hráčů i znám, trénoval jsem v létě třeba s Filipem Chlapíkem. Bylo to pro mě pikantní.“

Premiérový gól sezony si připsal i sparťanský obránce Jakub Krejčík. Zdálo se, že jeho ukrytou dělovku z 36. minuty před Lukášem Klimešem ještě někdo tečoval. „Nekažte mi to,“ pousmál se Krejčík. „Nevím, jestli to ještě někdo tečoval, ale jsem rád, že to padlo. A můžu si to odfajfkovat. Doufám, že nějaké další branky ještě přibudou.“

Na první sezonní trefu Krejčík čekal dvacet zápasů. Až doteď si připsal pět asistencí. „Poslední dobou si často omíláme, že potřebujeme mít hráče před gólmanem, aby mu to snížili, když na něj střely letí. I od nás, od obránců je potřeba, aby tam puky lítaly rychleji.“

Sparťanské vítězství definitivně potvrdil gólem do prázdné v 59. minutě Michal Řepík . Šichta. Ovšem za tři body. „Náročné utkání,“ neskrýval obránce Krejčík. „Nebylo to od nás úplně stoprocentní, měli jsme nějaká okýnka v obraně a v první třetině nám několikrát ujeli. Bylo tam pár přečíslení. To jsme si vyříkali a snažili jsme se zaměřit na to, aby se to neopakovalo. Oba gólmani chytali výborně, i Kovy nás několikrát podržel. Jsme šťastní, že jsme nakonec tři body urvali.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 40:43. Barinka Hosté: 35:51. Krejčík, 46:38. Sobotka, 58:10. Řepík Sestavy Domácí: Klimeš (Machovský) – Percy, Grman, Mikuš (A), Raskob, Auvitu, R. Jeřábek, L. Kovář – Bukarts, Krieger, Lakatoš (C) – Fridrich, Barinka, Zdráhal – Kalus, Dej (A), Kotala – Peterek, Přibyl, Krejsa. Hosté: J. Kovář (Kořenář) – Moravčík, Mozík, Kempný, Mikliš, Němeček, Irving, Krejčík – Chlapík, Sobotka (A), Řepík (C) – Forman, Horák, P. Kousal (A) – Buchtele, Lajunen, Kestner – Mužík, O. Najman, Konečný. Rozhodčí A. Jeřábek, R. Hradil – J. Ondráček, L. Rampír Stadion Ostravar aréna, Ostrava Návštěva 6 702 diváků

