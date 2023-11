Cingel jako kat obrů: Myslím víc na obranu. Varaďa odstavil Ciencialu 

Brankář Pardubic Roman Will zasahuje • ČTK / Šálek Václav

Gólman Pardubic Roman Will zasahuje proti akci Kristiána Pospíšila z Komety Brno • ČTK / Šálek Václav

Brankář Pardubic Roman Will inkasuje gól • ČTK / Šálek Václav

Přihrávku Kristiána Pospíšila napálil na delší tyč a u mantinelu v gólové euforii vycenil bílý chránič zubů. Podle něj Lukáše Cingela bezpečně poznáte. Nejen. Zdobí ho i hokejové dovednosti, na ledě odvede práci všeho druhu. Ve formaci s ofenzivními démony Pospíšilem a Mosesem musí hrabat dozadu, být důsledný. „Vždycky jsem byl takový zodpovědnější, víc jsem myslel na obranu a neriskoval,“ pousmál se.

K tomu přidává navrch body, aktuálně je na čtrnácti (8+6). Víc mají v týmu pouze Steve Moses (16) a reprezentant Jakub Flek (15). Letní posila z Mountfieldu HK dává týmu možná i víc, než se čekalo. Jede v nadstandardu, enormně platný byl i na poslední akci slovenského nároďáku. V číslech na Německém poháru: tři zápasy, tři góly, jedna asistence. Trefil se proti Rakousku, Dánsku i Německu. „Těžko říct, jestli mi to pomohlo. Změnil jsem prostředí a možná trošku vyčistil hlavu,“ přemítal. Na prosincový sraz logicky obdržel pozvánku opět.

V klubové hierarchii univerzál na podzim přeskočil Petra Holíka, chodí na přesilovku i oslabení. Díky tomu se řadí mezi trojici nevytěžovanějších forvardů mužstva.

V neděli se Spartou to byl boj muže proti muži, silové souboje jeden za druhým. Lídr z Pardubic přijel o pět dní později kombinovat, ukázat svou individuální a kombinační kvalitu. „Bylo to o tom, udržet se s nimi bruslařsky,“ potvrdil jednatřicetiletý centr. Oba styly gigantů měly hodně do sebe, neboť Kometa se tempa favoritů chytla, držela až do konce a přispěla k atraktivní zábavě. Je mnohem dál než v září, kdy rozjela ročník čtyřmi porážkami a nic jí nefungovalo. „Tento bod navíc chutná víc, protože jsme na konci prohrávali a nevzdali jsme to,“ cenil si Cingel.

Výkonnému Dynamu se postavil disciplinovaný soubor, který pustil favorita k jediné přesilovce, a to v 56. minutě za Marcinkovo podrážení. To už byl stav 2:3, neboť Varaďovo komando zvýšeným úsilím otočilo výsledek z 0:2. Hlavně díky Mateji Paulovičovi, který po úniku dva na jednoho perfektně nahrál Martinu Kautovi a pak se během jedné akce předvedl ve dvojroli technika i kanonýra. V rychlosti si obratně přehodil puk na forhend a zavěsil pod horní tyčku. „Trefil to krásně,“ ocenil asistent Aleš Krátoška. „Patří k hráčům, kteří tyhle věci vymýšlí,“ dodal.

O svém velkém kousku mluvil střelec, Cingelův parťák z národního týmu, skromně. Jako by šlo o náhodu. „Jenom jsem se díval do ledu a zkusil jsem vystřelit. Občas to na tréninku zkusím,“ líčil u kabiny. „Ale mám smíšené pocity, protože jsme vedli 3:2 a máme pouze bod,“ povzdechl si.

Domácí museli lehce šachovat útoky, neboť onemocněl Petr Holík. Na střed se přesunul Zdeněk Okál, do sestavy se vrátil uzdravený Martin Kohout. Protivník sahal do sestavy i během utkání. Naštvaný kouč Václav Varaďa usadil na střídačku prvního centra Davida Ciencialu, jenž udělal chybu před Kučeříkovým gólem na 1:0. „Cítili jsme potřebu udělat změnu. Šel tam Adam Musil a trošku se to oživilo,“ uvedl Krátoška. Opět scházel zraněný tahoun Lukáš Sedlák.

Kometa nakonec dorvala duel do prodloužení. Po zbytečném faulu mazal na trestnou bek Peter Čerešňák, brankář Dominik Furch pustil na led šestého hráče a právě Kristián Pospíšil perfektní ránou k tyči vyrovnal. V nastaveném čase pak pomohl k rozhodnutí Cingelovi. „Byla to ta trojka jako v neděli. Obě utkání rozhodla,“ ocenil asistent Jiří Otoupalík trio Ščotka-Cingel-Pospíšil.

Východočechům byl nakonec bod málo. „Na začátku jsme trošku podlehli plné hale, tady se hraje těžko. Škoda, že jsme nehráli svoji hru celý zápas. Víme, že máme sílu. Když hrajeme, co máme, přijdou i výsledky,“ shrnul Paulovič.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 11:40. Kučeřík, 22:05. Zbořil, 58:40. Pospíšil, 61:24. Cingel Hosté: 24:18. R. Kousal, 42:47. Kaut, 48:52. Paulovič Sestavy Domácí: Furch (Lukeš) – Lintuniemi, Ščotka (A), Holland, Kučeřík, Gazda, Ďaloga – Moses, Cingel, Pospíšil – Kos, Marcinko (A), Vincour – Flek, Zbořil, Zaťovič (C) – Kratochvíl, Okál, Kohout – Ekrt. Hosté: Will (Klouček) – Čerešňák, D. Musil, Košťálek, T. Dvořák, Kolář, Vála, Bučko – Hyka, Cienciala, Říčka – Radil, Zohorna (C), R. Kousal (A) – Kaut, A. Musil, Paulovič – Vondráček, Poulíček (A), Mandát. Rozhodčí Šindel, Vrba – Hnát, Hynek Stadion Winning Group Arena Návštěva 7115 diváků

