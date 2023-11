Další kolaps Vítkovic. Nebaví mě sem chodit a zpovídat se, řekl Veber

Když už začali střílet alespoň nějaké góly v pět na pět, tak jim odešly přesilovky. Vítkovičtí odehráli proti Plzni v početní převaze jedenáct minut. A dostali z toho jeden gól. Navíc v 57. minutě na 2:2.

„Fakt mě nebaví sem chodit a zpovídat se z výsledků,“ kroutil hlavou vítkovický asistent Jiří Veber na pozápasové konferenci. „Jsem z toho, abych byl slušný, frustrovaný. Ve druhé třetině máme devět minut přesilovku prakticky v kuse a nejsme schopni si vypracovat ani žádnou šanci. Sice tam gól byl, ale po challenge byl zrušený.“

Veber připomněl situaci z 36. minuty. Marek Kalus se v početní výhodě trefil na 2:0, ale plzeňští trenéři si brali výzvu. Úspěšně, nějakých dvacet sekund před gólem si právě Kalus puk zpracoval vysokou hokejkou. „Proč to nezkusit?“ culil se plzeňský obránce Petr Zámorský. „Proti nám to už v sezoně takhle párkrát vyšlo, tak jsem rád, že to teď vyšlo i nám. Super, dobrá práce střídačky.“

Dvoubrankový náskok si díky solidně hrající druhé formaci (Fridrich, Barinka, Zdráhal), a velmi dobře chytajícímu Matěji Machovskému (42 zákroků), Ostravané vypracovali. Ale neudrželi. „Vedeme 2:0 a takto to prohospodaříme,“ štvalo Vebera. „V naší přesilovce jim umožníme vstřelit gól! Doopravdy, od nás velmi špatný výkon, hrozně těžko to koušu.“

V čem je problém? „Jsme v tabulce, kde jsme a na kluky to doléhá,“ míní Veber. „Je to o sebevědomí, o hlavách. Pak to vypadá, že na to kašleme, že to je lajdáckost. Každý se musí zaměřit na sebe, na svůj přístup. Je to i o jednoduchosti. Vymýšleli jsme kombinace, takhle zkušení hráči, jaké do přesilovky máme, by si měli najít cestu k zakončení.“

Plzeňští v Ostravě ukázali srdce. Také se sice v početních výhodách trápili, za stavu 2:1 nevyužili ani 54 sekund proti třem, ale dokázali se vyhrabat. Hodně aktivní byl zejména bek Petr Zámorský. Odehrál 30:04 minut, z toho v oslabení 6:47. A na bránu poslal 12 střel!

„Z té první jsem trefil břevno, tak mě to navnadilo,“ usmíval se zkušený reprezentant. „Navíc trenéři říkali, ať střílím. Strašně moc důležitý obrat! Šli jsme si za tím, dobrá práce.“

Klíčová byla podle Zámorského právě oslabení. „Parádní, byli jsme dobře připraveni na vítkovické přesilovky, věděli jsme, že mají šikovné hráče. Zvládli jsme to dobře.“

Vítkovický útočník Patrik Zdráhal (0+2) další prohru kousal těžce. „Třetí třetinu jsme přestali hrát, zatáhli jsme se, nehráli na puku a jen čekali, co s námi soupeř vymyslí,“ hledal slova. „Mají šikovné kluky, ale můžeme si za to sami. Čtyřicet minut jsme nehráli špatný hokej, bruslili jsme, bojovali, ale hraje se šedesát minut. Porážky nás strašně mrzí, nejsme psychicky v pohodě, nejsme v laufu, ale to nás neomlouvá. Musíme to urvat škaredým hokejem, musíme být lepší.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 09:11. Barinka, 37:53. Fridrich Hosté: 44:48. Mertl, 56:11. Lev, 60:20. Zámorský Sestavy Domácí: Machovský (Klimeš) – Percy, Grman, Mikuš (A), Raskob, Auvitu, R. Jeřábek, L. Kovář – Bukarts, Krieger, Lakatoš (C) – Fridrich, Barinka, Zdráhal – Kalus, Dej (A), Kotala – Peterek, Přibyl, Krejsa. Hosté: Pavlát (Hlavaj) – Malák, Zámorský, Laakso, Jiříček, Kvasnička, Dujsík, Piskáček (A) – Schleiss (C), Mertl, Holešinský – Söderlund, Indrák, Lev (A) – Pour, Jansa, Rekonen – Hrabík, Straka, Šiler. Rozhodčí R. Mrkva, P. Obadal – M. Hlavatý, V. Rožánek Stadion Ostravar aréna, Ostrava Návštěva 4 509 diváků

