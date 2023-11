Vítkovice v krizi. Proč? Chybí schopný trenér, Mueller si měl říct o trejd

Je to paradox. Vítkovice mají stejně blízko k vítězství v Lize mistrů jako k reálnému boji o extraligové přežití. Ambiciózní tým našlapaný zvučnými jmény nefunguje, změna trenérů nepomohla. Naopak, tým se pod vedením Pavla Trnky a Jiřího Vebera topí ještě víc. Co musí Vítkovice udělat pro záchranu sezony? 1. Sehnat schopného trenéra. 2. Dobře „zobchodovat“ frustrovaného Petera Muellera. 3. Reálně začít pracovat na budoucnosti.

Jaké to je, bojovat o holé přežití v elitní soutěži, mají vítkovičtí fanoušci stále v živé paměti. Před třemi lety skončili Ostravané pouze tři body před sestupujícím Kladnem, přičemž záchranu si tehdy definitivně zajistili až v předposledním kole základní části. Jakuba Petra s Pavlem Trnkou v prosinci 2020 nahradili Mojmír Trličík s Rostislavem Kleslou a Ladislavem Svozilem.

Co je zarážející? Složení kádru, jeho herní potenciál a finanční zabezpečení se absolutně nedají porovnat. Současné Vítkovice za sebou mají skvělou sezonu, soupisku našlapanou zvučnými jmény a rozpočet možná nejvyšší v novodobé historii. Podle odhadu deníku Sport a webu iSport.cz se může pohybovat kolem 150 milionů korun. Realita? Bídná a naprosto neodpovídající.

I v porovnání s tragickým ročníkem 2019/20 jsou na tom Vítkovičtí aktuálně hůř. Pod Jakubem Petrem a Pavlem Trnkou, kteří se postupně dostali pod obrovskou palbu a kritiku fanoušků, měly Vítkovice bodovou úspěšnost 34,6 % (27 bodů z 26 zápasů). Současný tým zapsal v sezoně pod vedením Miloše Holaně úspěšnost 33,3 % (13 bodů z 13 zápasů). Pod Pavlem Trnkou, Jiřím Veberem a Romanem Šimíčkem činí úspěšnost pouze 23,8 % (5 bodů ze 7 zápasů).

Malý vzorek, nicméně výmluvný. Co s tím?

V prvé řadě je třeba sehnat zkušeného trenéra. Osobnost, co dá týmu řád, herní tvář a poradí si i s velkými jmény v kabině. Při vší úctě, Pavel Trnka a Jiří Veber nemají s šéfováním extraligové střídačky prakticky žádné zkušenosti. Co a jak chtějí Vítkovice hrát? To není od jejich příchodu patrné. Hra i výsledky jsou ještě horší než v rozjezdu sezony. Navíc u fanoušků mají, eufemisticky řečeno, nulovou podporu.

Na střídačce je s nimi Roman Šimíček, ale on je sportovní ředitel. Jeho pracovní náplň je jiná, patří do kanceláře, ne na led. Šimíček nezastírá, že hlavního trenéra klub hledá. V zákulisí už se také mihlo několik jmen. Že by tým vedl Pavel Patera, Šimíček důrazně zamítl.

„Nevím, kdo na to přišel, kdo to pustil, já s Pavlem Paterou vůbec nemluvil,“ reagoval nasupeně. „Hlavního trenéra hledáme. Ale jsou to naše interní věci.“

Žhavým adeptem na nového trenéra byl Viktor Ujčík, který za Vítkovice hrával. Zajímala se o něj i Mladá Boleslav, jenže Ujčík má smlouvu v prvoligové Jihlavě. A hodlá ji dodržet. Bez klubového angažmá jsou aktuálně například Josef Jandač nebo Patrik Augusta. Mohla by to být zajímavá jména pro Vítkovice? „Vůbec se nebudu vyjadřovat dál,“ usekl debatu Šimíček.

Další podstatná věc – klima v kabině. Když se nedaří, padají k bodu mrazu kromě sebevědomí a psychického rozpoložení také atmosféra a vztahy. Nic nového. Že není vítkovická kabina jednotná, je na ledě a výsledcích vidět. Nepřispívá tomu ani výrazně cizinecká klika. Extrémně frustrovaný je americký útočník Peter Mueller. Aktuálně je zraněný, má pochroumaná třísla. Nicméně platí i to, že by rád změnil prostředí. Údajně si také sám otevřeně řekl o trejd.

Je-li tomu skutečně tak, je třeba Muellera dobře „zobchodovat.“ Stále má jméno i schopnosti, byť ani jemu se aktuální sezona nedaří podle představ. Kvůli doléčování šrámů z předchozího ročníku do ní šel bez pořádné přípravy, na jeho pohybu a hře to je znát. I tak má ze 17 zápasů 13 bodů (6+7), v přesilovkách stále umí udeřit (3+5).

Mueller má ve smlouvě no trade klauzuli, takže by musel s případnou změnou souhlasit. Navíc by zástupci klubu měli rozhodně myslet i dál než jenom na konec této základní části. Jakkoliv to zní jako klišé, potřebují Vítkovice hráče spjaté s regionem. Špičkoví cizinci jsou fajn, ale když je jich moc jako teď, evidentně to nefunguje.

Nedávné příchody Patrika Zdráhala (28 let), Marcela Barinky (22) nebo Jonáše Peterka (22) mají smysl. První dva už tým a hru oživili. Barinka se gólově chytil prakticky okamžitě a Zdráhal po slabším rozjezdu, kdy ho přibrzdila nemoc, také ukazuje nesporný herní potenciál. Centr Peterek to má na křídle čtvrté formace s adaptací složitější, ale potřebná jiskra se v něm najde.

Pokud ji v sobě objeví i ostatní borci, mají Vítkovice šanci se zvednout. Otázkou je, zda k tomu budou mít patřičnou fyzičku. Jestli se příprava novému kondičnímu trenérovi Tomáši Bystroňovi z jakéhokoliv důvodu nepovedla, během rozjeté sezony ji těžko napraví. Navíc, když jsou Vítkovice stále i v Lize mistrů. Se švýcarským Rapperswilem budou 5. a 12. prosince bojovat o postup mezi nejlepší čtyři týmy Evropy. Jaký rozdíl proti extraligové tabulce, kde mají osmnáct bodů a s Mladou Boleslaví a Kladnem se dělí o poslední místo.

Bilance trenérů Vítkovic MILOŠ HOLAŇ PAVEL TRNKA 3 výhry za 3 body 1 1 výhry za 2 body 0 2 prohry za 1 bod 2 7 prohry s nulou 4 13 zápasy 7 13 body 5 33,3 % úspěšnost 23,8 % 34:44 skóre 12:22 do 9. kola byl asistentem Radek Phillip, od 10. do 13. kola Pavel Trnka a Roman Šimíček od 14. kola byli asistenty Jiří Veber a Roman Šimíček

