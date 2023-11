Ščotka „vypnul“ Jiříčka! Kouč Plzně: Snad se něco stane. Chyběl mu respekt

Zleva Kristián Pospíšil, Steve Moses a Lukáš Cingeľ z Brna slaví gól do sítě Plzně • ČTK

Martin Zaťovič z Brna dováží kotouč do prázdné plzeňské branky před Petrem Zámorským • ČTK

Brněnský Martin Zaťovič slaví zásah do odkryté klece Plzně • ČTK

Janové Ščotka a Piskáček si mají co povědět v zápase Brna s Plzní • ČTK

To nebylo hezké. Reprezentant Jan Ščotka ve středním pásmu trefil natvrdo Adama Jiříčka, který zůstal ležet na ledě. Hned se strhla mela. Sedmnáctiletý obránce Plzně pak v doprovodu dopajdal do šatny a Kometa v dlouhém pětiminutovém oslabení uchránila výhru (4:1). „Nevím, jaký k tomu měl důvod,“ nechápal Ščotkův atak kouč hostů Petr Kořínek.

Pro otřeseného Adama Jiříčka byla v 55. minutě připravena za mantinelem nosítka. Plzeňský teenager je nakonec nevyužil, stačila mu podpora dvou lidí. Po zákroku Jana Ščotka do oblasti hlavy a krku (5+do konce) pro něj zápas skončil. „Hokej je tvrdá hra, ale musí být nějaký respekt. I když má kluk košík. Doufejme, že to bude řešit komise a něco se stane. Takové věci by se neměly dít,“ soudil plzeňský trenér Petr Kořínek o Ščotkově faulu.

Co na to domácí strana? „Četli jsme hru, ten kluk neměl puk. Jakmile ho dostával, náš hráč už byl připravený. Nestačil cuknout a dohrával ho. Sestřelil ho. Je to kontaktní, fyzický sport. Tohle k tomu patří, ale nechceme, ať je někdo zraněný. Doufáme, že je v pořádku,“ prohlásil trenér vítězů Jaroslav Modrý.

Zákrok brněnského obránce se jal pomstít jeho parťák Jan Piskáček, vedle se prali Kristián Pospíšil s Jakubem Pourem. V závěrečných emocích trošku zapadl výkon Daniela Gazdy, který dvěma trefami navýšil své gólové konto na devět zářezů. V interní tabulce střelců je na tom stejně jako lídr Steve Moses, což je útočník-bombarďák. Zlínský odchovanec má stejnou pověst mezi zadáky.

V minulé sezoně dal Gazda v základní části také devět branek, ovšem v Chance lize a za 41 startů. Tři zásahy přidal na hostování v extraligových Českých Budějovicích (v devíti utkáních). Nyní má zaděláno na rekordní ročník a překonání svého maxima ze Zlína (2021/22 – 11 gólů).

Odbojnou Plzeň odstřelil dvěma ostrými ranami k tyčím. Jednu zapsal v přesilovce, druhou po akci jako z playstationu, kdy mu skvěle nachystal pozici Zdeněk Okál. Při této akci zapsal v extraligové premiéře bod za druhou asistenci také devatenáctiletý Jan Ekrt, nejproduktivnější hráč juniorské soutěže.

Jeho šance v áčku, kterou si vysloužil například sobotní čtyřbrankovou exhibicí proti Vítkovicím, přišla při absencích forvardů Holíka (vrací se po nemoci do kondice) a Kollára. „Potřebovali jsme centra, tak jsme si vzali kreativního a produktivního z juniorky,“ uvedl Modrý.

Mimo hru má Kometa i gólmanskou hvězdu Dominika Furcha. Jeho návrat po zranění je otázkou dnů. Jeho náhradník Štěpán Lukeš si připsal první výhru, propálil ho pouze Petr Zámorský od modré. Držel se i Lukešův protějšek Samuel Hlavaj, taktéž obvyklá dvojka. Když skočil po Pospíšilově dorážce a puk mu zůstal pod chrániči, domácí útočník za ním přijel a slovenského krajana uznale poplácal po helmě. „V pěkné atmosféře jsme předvedli dobrý výkon. Pomohli jsme si speciálními formacemi a výborný výkon nám podal gólmanů,“ chválil brněnský kouč Modrý.

Tři body jistil kapitán Martin Zaťovič při power play. Stačilo mu do puku píchnout jednou rukou. „Měli jsme před koncem dlouhou přesilovku, kterou jsme odehráli velmi špatně,“ štvalo Kořínka.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 14:04. Gazda, 24:37. Moses, 37:08. Gazda, 58:45. Zaťovič Hosté: 29:56. Zámorský Sestavy Domácí: Lukeš (Kavan) – Ščotka (A), Lintuniemi, Kučeřík, Holland, Ďaloga, Gazda, Kaňák – Pospíšil, Cingel, Moses – Zaťovič (C), Ekrt, Flek – Vincour, Marcinko (A), Kos – Okál, Zbořil, Kohout. Hosté: Hlavaj (Pavlát) – Laakso, Zámorský, Piskáček (A), Jiříček, Dujsík, Kvasnička, Malák – Schleiss (C), Mertl, Holešinský – Söderlund, Indrák, Lev (A) – Rekonen, Jansa, Šiler – Pour, Straka, Matýs. Rozhodčí Pražák, Květoň – Zíka, Blažek Stadion Winning Group Arena Návštěva 6420 diváků