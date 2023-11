Mueller končí ve Vítkovicích! Nechce už za nás hrát, slyšeli v klubu

Když před minulou sezonou přišel Peter Mueller z Komety Brno do Vítkovic, byla to nečekaná bomba. Podobně nečekaný je i jeho konec. Pětatřicetiletý Američan zástupcům klubu oznámil, že dál pokračovat nechce.

„Peter Mueller se několikrát vyjádřil v tom smyslu, že není spokojený se svým působením u nás ve Vítkovicích ani s životem v Ostravě v posledním období a zmínil, že chce z týmu odejít,“ řekl pro klubový web sportovní ředitel Roman Šimíček. „V návaznosti na to jsme se domluvili na ukončení vzájemné spolupráce.“

Konkrétní důvody nechce Mueller ani zástupci klubu rozebírat. Pohovorům byl přítomen i majitel klubu Aleš Pavlík. „Věřím, že všichni chápou, že co se řekne za zavřenými dveřmi, to za nimi také zůstane,“ řekl Šimíček. „Snažíme se najít cestu z krize. Můžu ubezpečit všechny naše fanoušky i partnery, že nikomu v klubu není lhostejné, v jaké situaci se nyní náš A-tým nachází. Že si všichni jsme vědomi toho, že je potřeba se z krize co nejrychleji dostat, udělat pro to vše. Jiná cesta není.“

Peter Mueller přišel do Ostravy před začátkem minulé sezony. I přes časté zdravotní trable si držel bilanci takřka bodu na zápas (36 zápasů - 18+17), v play off pomohl Vítkovicím do semifinále (13/3+5). V současné sezoně odehrál 17 zápasů, nasbíral v nich 13 bodů (6+7). Osm z toho v přesilovkách.

„Myslím, že je jednoznačné, že i s ohledem na současnou nepříznivou situaci musíme mít v týmu jen hráče, kteří za Vítkovice hrát chtějí a jsou schopní a hlavně ochotní za ně bojovat,“ říká Šimíček. „Pokud někdo toho není schopen, pokud nechce hrát za Vítkovice a za tým, nemá v kabině co dělat.“

Z mužstva byl Mueller po individuálních pohovorech uvolněný už v pondělí. „Nám všem v kabině Peter oznámil, že ve Vítkovicích už pokračovat nechce a že chce být vytrejdovaný někam jinam,“ přitakal kapitán Dominik Lakatoš. „Šokovalo nás to, ale pokud to takto cítí, je to jeho volba. My jsme teď v takové situaci, že musíme mít v kabině hráče, kteří chtějí bojovat za Vítkovice a chtějí společně táhnout za jeden provaz a na ledě nechat maximum, abychom se konečně zvedli. Pokud tady někdo nechce být a nechce týmově pracovat, tak tady prostě nemá místo.“

