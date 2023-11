Pardubice první část nebyly, batman Machovský. Kdyby Hyka mohl sázet...

Sázkové kanceláře oslavily Vánoce, pár tiketů muselo proletět komínem. První Pardubice si mákly, aby v předehrávce 31. extraligového kola porazily trápící se Vítkovice. Dočkaly se, ale až po nájezdech a berou výhru 2:1. Ale na Lukáše Sedláka by prý sázet šlo. Potřetí za sebou na soupeře z Ostravy nastoupil Willův záskok Milan Klouček. „Už jsem pár vtípků slyšel, že s nimi hraju play off a mám to na zápasy 3:0,“ usmál se.

Překvapení nevyšlo, ale bylo blízko. Nechybělo moc a Pardubice lehly s Vítkovicemi. Na konci prodloužení měl Marek Kalus tutovku, nejdřív ho vychytal gólman Milan Klouček a při dorážce nastoupil brankář číslo dva, perfektní zákrok předvedl David Cienciala. Dynamo pak zvládlo nájezdy.

Rozhodující trefa se dostavila z dílny Lukáše Sedláka: jednoduchá střela, ale rychlá a přesná. „Kdybych si mohl vsadit, co udělá, je ze mě asi miliardář,“ pousmál se parťák Tomáš Hyka. Jemu jeden nájezd vyšel taky, plus ukončil dlouhatánské čekání Pardubic na gól. Od 10. minuty ztrácely a ne a ne dostat střelu za Matěje Machovského.

Papírově by se dala čekat snadná práce, jasná záležitost. Vždyť do sebe vletěly první Pardubice a Vítkovice nacházející se v totálním srabu – za měsíc říjen nezapočítaly ani jednu výhru. Ale Dynamo si užilo pořádnou fušku, aby vyhrabalo body.

Několikrát jste viděli momenty, že ho ostravská banda držela po mantinelech, dobře kryla prostor kolem gólmana a obránce musel z modré hodit puk směrem, kde tušil branku. Vítkovice navázaly svojí oddaností rvát se o každý kotouč na výkon v Liberci. Znovu vypadaly slušně.

„Hrály velmi dobrý fyzický hokej. První třetinu jsme prospali, ale pak jsme dobře bruslili, dávali si puky a šance přicházely taky. Byla otázka času, než ten gól dáme,“ komentoval své vyrovnání z 36. minuty na 1:1 Hyka. „Ale ta první část? Vůbec jsme tam nebyli,“ naštvaně zavrtěl hlavou pardubický asistent Marek Zadina.

Razítko na návrat očekávané formy dal brankář Machovský. Chlápek, kterému za záda padaly puky jak podzimní listí, by už měl být pryč. Kouskem, který vidíte v NHL, se blýskl na začátku třetí třetiny. Tečovaná střela Mateje Pauloviče cinkla o tyč, Patrik Poulíček si puk hned našel a pohotově pálil do odkryté branky.

Machovský? Reakce netopýra, který se řídí sluchem. Vlevo to cinklo, vpravo to musí vyletět. Bleskově se zorientoval, pravým betonem excelentně zasáhl. Batman zachránil svůj Gotham! Díky tomu si Vítkovice odvezly aspoň bod.

Soupeři se potkali v sezoně už potřetí a všechny zápasy za Dynamo odchytal Milan Klouček, jakmile slyšíte „Vítkovice“, Roman Will sedá na lavičku. „Už jsem pár vtípků slyšel, že s nimi hraju play off a mám to na zápasy 3:0,“ usmál se. „Ne, jsem rád, že zase přišla šance chytat. Hlavně jsem chtěl pomoci týmu k výhře. Škoda, že to nebylo za tři body. Ale dva taky fajn,“ přidal

Svůj moment si schoval na závěr prodloužení, kdy likvidoval tutovku Marka Kaluse. „První střelu mi trefil do břicha, ale dorážka asi letěla do víka,“ přiznal. Tam pomohl ale gólman číslo dva, David Cienciala Kalusův gól vytáhl nad. „Štěstí a Činel dobře zaúřadoval,“ těšilo gólmana.

Vítkovice sice navlékly na šňůru další nezdar. Ale urvat bod v jejich situaci má taky slušnou hodnotu. „Jen tedy druhá třetina ukázala, jakou kvalitu mají Pardubice, zamkly nás a zaplaťpánbůh, že jsme dostali jen jeden gól. Doufám, že tohle je ale zápas, od kterého se odrazíme,“ zahlásil jeden z koučů Jiří Veber.

Pokud šlo o nasazení, partě tentokrát nejde vytknout nic. Hrábla si, houževnatost za jedna.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 35:44. Hyka, 65:00. Sedlák Hosté: 09:58. Krieger Sestavy Domácí: Klouček (Will) – Vála, Čerešňák, T. Dvořák, Košťálek, Kolář, Bučko, Hrádek – Cienciala, Sedlák (C), Hyka – R. Kousal, Zohorna (A), Radil – Říčka, A. Musil, Kaut – Mandát, Poulíček (A), Paulovič. Hosté: Machovský (Klimeš) – Percy, Raskob, Mikuš (A), Grman, Auvitu, L. Kovář, R. Jeřábek – Kalus, Dej (A), Lakatoš (C) – Fridrich, Barinka, Zdráhal – Bukarts, Krieger, Kotala – Peterek, Přibyl, Lednický. Rozhodčí Pražák, Kika – Axman, Blažek Stadion Enteria arena, Pardubice Návštěva 8794 diváků