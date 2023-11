Na Vítkovice jde Dynamo zásadně s Kloučkem: Padají vtipy, že s nimi mám play off

Celkem netradiční věc, jedničkou v Pardubicích je Roman Will. Ale jakmile se na tabuli objeví jako soupeř Vítkovice, nastupuje do práce Milan Klouček. „Už padlo pár vtípků, že s nimi hraju play off a vedu 3:0 na zápasy,“ usmál se gólman. Tentokrát pomohl k výhře 2:1 po nájezdech. „Ale vážně, mám radost, že jsem dostal šanci chytat a pomohl jsem týmu k vítězství,“ přidal.

Dlouho jste si nesáhl na puk, zákroky přibývaly až od třetí třetiny. Už jste zvyklý, že práce v Pardubicích je hlavně o koncentraci?

„Zápasy tady takové většinou jsou. Myslím, že herně dominujeme, a když pak přijde zápas, jak byl teď s Vítkovicemi, nepadají góly, jsou tam brankáři, aby pomohli. Jsem hrozně rád za vítězství, je vydřené. Vítkovice hrají o všechno a moc mě těší, jak to dopadlo, že jsme uspěli.“

Klíčový zákrok jste vytahoval na konci prodloužení proti Kalusovi, byly dva a měl jste i jeho dorážku?

„Nebyly, nejdřív mě střela trefila do břicha, pak myslím, že to byl David Cienciala, kdo tu dorážku vytáhl. Strčil do ní hokejku, jinak by to šlo do víka. Hlavně, že jsme to zvládli do konce.“

Od 10. minuty jste prohrávali. Je pak hodně složité proti soupeři, který dobře brání, se koncentrovat na každou jednoduchou střelu, aby se ze zápasu nakonec nestal malér?

„Je to těžký, na začátku zápasu jsem neměl snad zákrok, ve druhé třetině asi deset minut. Přišly dvě střely ze strany a od modré, hlavně šlo o to, ať se udržím v zápase hlavou. Nesměla mi nikam ujet. Myslím, že se mi povedlo se soustředit na každý puk, ke konci toho pak přišlo víc. Celkově jsme byli, myslím, lepší. Škoda, že tam nepadlo něco dál. Ale dva body bereme taky.“

A je náročné chodit do akce místo Romana Willa? V téhle sezoně působí jako pan dokonalý, vedle vás chytá těžký kalibr.

„Willda je neskutečný na tréninku i v zápase, je konstantní, drží si pořád svůj vysoký standard. Když šanci dostanu, snažím se taky předvést co nejlepší výkon, aby si mohl odpočinout.“

Naladil jste se v první lize ve Zlíně? S béčkem jste vyhráli 3:0 a prý jste zápas vyloženě ukradl.

„To byl pro gólmana dobrý zápas. Tady v extralize není střel třeba tolik, ale jsou nebezpečné, v první lize to na vás hází i od modré, sáhnete si na puk. Je tam určitě rozdíl i v kvalitě střel. Ale neřekl bych, že jsem tam něco ukradl, jen jsem si v první lize zachytal rád a chtěl jsem klukům pomoci, jak jen to půjde.“