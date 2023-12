Plzeň roste a bavila nájezdy. Táhne ji Söderlund, zakončil „na Kučerova“

Z prvních sedmi zápasů extraligy Plzeň vyhrála jeden. Pak si podobné temno vykousla ještě na přelomu října a trvalo až do poloviny listopadu. Osm pokusů, jen dvě výhry. Na začátku adventu vypadá jako sen, že na poslední místo drží dvanáctibodový náskok. Přesto nikoho nevidíte, že by zapaloval ohně, tančil a juchal.

Ani po výhře v Hradci 2:1. „Klid? Naopak. Pořád jsou to dva zápasy a máte Bolku na šest, pak dáte třeba zápas s nimi, který zvládne třeba lépe, a jste zase zpátky,“ nabádal k ještě většímu úsilí útočník Jakub Lev. „Teď bychom potřebovali spíš nějakou šňůru, střed tabulky je na dohled. Tým má na to, abychom hráli výš,“ nechal nahlédnout do svých myšlenek.

„Pořád čekáme na šňůru, kdy pobereme víc bodů v řadě,“ přál by si kouč Petr Kořínek. „Důležité ale je, že se tam postupně objevují věci, které chceme. Udržíme se na puku, dostáváme se do šancí,“ vypočítával po nedělním úspěchu. Každopádně teď už vůbec není téma, že by se řešila trenérská pozice. Jeho tým extraligovému dnu ujel, je lépe. Kouč s nejhlubším hlasem v extralize se o místo bát nemusí.

V Hradci byl i cítit závan plzeňského sebevědomí. Při nájezdech se vytáhli Tim Söderlund a Andrián Holešinský. První zpomalil, míchal, kouzlil, až našel díru v postoji Jana Lukáše. Druhý perfektně puk pověsil pod horní tyč. „Je vidět, že se kluci koukají na NHL. Tim asi na Kučerova, Adrian nevím na koho, ale taky nádherné zakončení,“ uznal Lev.

A koho sleduje on, když zkoušel při nájezdech pálit a Lukáš ho vychytal? „My, co to moc neumíme, radši střílíme. Aspoň je to pro gólmany těžší,“ pousmál se.

Jeho tým držel v Hradci vedení 1:0, ve druhé třetině ho dokonce přestřílel. Není úplně časté, že by hru řídil někdo jiný než Mountfield. A ještě za jeho hradbami. Do prodloužení poslal bitvu bek Petr Kalina, v závěru už jeho tým herně válel. Ovšem do té doby se s Plzní dost pral. „Bez pohybu, bez osobních soubojů, bez systému. Nemohli jsme se do toho dostat a Plzeň vypadala jasně lépe,“ hudroval hradecký asistent Tomáš Hamara.

Plzeň má dva výborné brankáře, v Hradci si skvěle vedl Samuel Hlavaj, a to Dominik Pavlát má ještě větší kouzlo. Vyložený jackpot představuje Tim Söderlund, kterého z Boleslavi Martin Ševc vyprovodil s přáním, ať se mu jinde daří. Splněno, 12 bodů (5+7) v 16 zápasech je fajn počin. Jeden gól vstřelil právě Hradci.

Úspěšnost vyhraných zápasů brankářů Plzně

Samuel Hlavaj 25 %

Dominik Pavlát 54 %

Dvanáct bodů dolů od Plzně je poslední Boleslav. Dvanáct bodů nahoru je čtvrtý Litvínov. Bát se, dna, nebo myslet na útok vzhůru? Je sklenice s půlky prázdná, nebo plná? Vždycky těžké téma.

„Každý zápas bojujeme. Kdybych měl jmenovat něco, co nám pomohlo, tak určitě obrat z 0:3 v Boleslavi a pak taky ve Vítkovicích, kde jsme nejdřív prohrávali 0:2. S týmy, které jsou kolem nás a bojujeme s nimi, jsme pobrali body,“ zmínil Kořínek klíčové momenty, které Plzeň nakoply.

