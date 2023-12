Trejd v extralize: drsný bek do Komety, útočník zpátky do Varů! Kdo vydělá?

Martin Kohout míří do Karlových Varů • Michal Beránek / Sport

Kila, centimetry a tvrdost do Komety. Obránce Ondřej Dlapa (32) z Karlových Varů se podle informací webu iSport.cz vrací do mateřského klubu, výměnou za neproduktivního útočníka Martina Kohouta (28). Oba borci by mohli na (staro)nových adresách absolvovat už páteční kolo. Západočeši nastoupí v Kladně, Brno v Třinci.