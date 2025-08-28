Sport Magazín: reportáž u lyžařky Nové i výškařský tandem Štefela & Bába
Už v pátek vychází Sport Magazín a reportáž i rozhovor s lyžařskou reprezentantkou Terezou Novou, která se zotavuje po vážném lednovém pádu. Seriál Branky, děti, rodiče se zabývá sháněním peněz pro talentované sportovce. Akční výškař Jan Štefela s trenérem Jaroslavem Bábou odkrývají plány před MS v Tokiu. Deník Sport s magazínem kupujte v pátek na stáncích nebo na iKiosek.cz/Sport.
Co taky najdete v páteční příloze deníku Sport:
- Reportáž: Tereza Nová / lyžařská reprezentantka po vážném pádu
- Rozhovor: Jan Koukal & Radim Malina / Branky, děti, rodiče
- Uniklo z facebooku: Ladislav Krejčí / z Girony do Wolves
- Rozhovor: Jan Štefela & Jaroslav Bába / výškař a jeho trenér před MS v Tokiu
- Z jiného úhlu: Marek Sýkora / nejen o Viktorii Plzeň
- TV program: všechny sportovní stanice