Předplatné

Sport Magazín: reportáž u lyžařky Nové i výškařský tandem Štefela & Bába

Video placeholder
Sport Magazín a rozhovor i reportáž s lyžařskou reprezentantkou Terezou Novou
Lyžařka Tereza Nová na sobě maká.
V záchranářském vaku nakládají Terezu do vrtulníku.
Lyžařka Tereza Nová na sobě maká.
Tereza Nová skončila po pádu v umělém spánku.
V dubnu byla Tereza ještě na vozíčku.
Teď už chodí!
Lyžařka Tereza Nová se zotavuje.
21
Fotogalerie
mag
Alpské lyžování
Začít diskusi (0)

Už v pátek vychází Sport Magazín a reportáž i rozhovor s lyžařskou reprezentantkou Terezou Novou, která se zotavuje po vážném lednovém pádu. Seriál Branky, děti, rodiče se zabývá sháněním peněz pro talentované sportovce. Akční výškař Jan Štefela s trenérem Jaroslavem Bábou odkrývají plány před MS v Tokiu. Deník Sport s magazínem kupujte v pátek na stáncích nebo na iKiosek.cz/Sport.

Co taky najdete v páteční příloze deníku Sport:

  • Reportáž: Tereza Nová / lyžařská reprezentantka po vážném pádu
  • Rozhovor: Jan Koukal & Radim Malina / Branky, děti, rodiče
  • Uniklo z facebooku: Ladislav Krejčí / z Girony do Wolves
  • Rozhovor: Jan Štefela & Jaroslav Bába / výškař a jeho trenér před MS v Tokiu
  • Z jiného úhlu: Marek Sýkora / nejen o Viktorii Plzeň
  • TV program: všechny sportovní stanice

Titulní strana Sport Magazínu - pátek 29. srpna 2025

Začít diskuzi

Zimní sporty

Biatlon

Program a výsledky MS v biatlonu 2025Program SP v biatlonu 2024/25Pravidla biatlonuKde sledovat biatlon v TV?

Alpské lyžování
Program SP v alpském lyžování 2024/25

Klasické lyžování
Marcialonga 2024

Krasobruslení
MS v krasobruslení 2023

Biatlon dnes * Program MS v hokeji * Sjezdové lyže * Snowboardy na Heureka.cz

Doporučujeme

Články z jiných titulů