Srbsko na úvod jasně vládlo. Kouč Pešič zkrátil tiskovku: Je pozdě, respektujte náš čas
PŘÍMO Z RIGY | K čtvrtečním 76. narozeninám dostal nejstarší kouč EuroBasketu Svetislav Pešič super dárek. Jeho Srbové přejeli Estonce 98:64. Od začátku bylo jasno a bez nervů. Tak se o emoce postaral nakonec sám zkušený kouč na tiskové konferenci, kdy se pustil do křížku s moderátorem. „Teď je 23.20, zkuste respektovat náš čas,“ promluvil trenér s tím, že nechtěl na místě setrvávat zbytečně dlouho.
Pešič tušil, že by se tisková konference mohla protáhnout. Šlo o první vystoupení nejsledovanějšího celku na turnaji. Srbsko prostě táhne. Do Rigy se sjela spousta lidí i ze zemí, které ve skupině vůbec nehrají, jen aby se podívali na hvězdný tým v čele s Nikolou Jokičem. Možná i proto byl Pešič na tiskovce strohý. Přece jen Srbové hráli svůj zápas jako poslední a začali až po deváté hodině večerní místního času.
Tento harmonogram se bude opakovat ještě třikrát. Pešič tak možná chtěl dát taky najevo nespokojenost s rozložením itineráře turnaje. Třeba Češi začínají tři zápasy na turnaji už ve 14.45 (v Rize je o hodinu více než v Praze). Domácí Lotyši si usurpovali hrací časy od 18 hodin, což je evidentně nejvlídnější čas pro domácí fanoušky. Je tedy jasné, že skoro každý hrací den budou Srbové končit hodně pozdě. Pouze duel s Lotyšskem mají naplánován na šestou hodinu podvečerní.
Když tedy Pešič přišel na tiskovou konferenci, nepůsobil jako kouč vítězného celku. „V první řadě mám na vás prosbu. Snažte se respektovat náš čas. Nemůžu tu zůstat hodinu po zápase,“ zaskočil mnohé. Moderátor se tedy ještě doptával, jestli chce odejít a Pešič svou myšlenku rozvinul.
„Nemůžu tu zůstat hodinu po zápase a čekat na tiskovou konferenci. Je mi líto, jsem připravený na všechno, ale teď je pozdě. Chceme se tiskové konference zúčastnit, ale ne třicet minut po zápase,“ uzavřel Pešič.
Srbsko tak možná získalo vlastního imaginárního protivníka, kterým je pozdní začátek čtyř z pěti skupinových zápasů. Je ale pravděpodobné, že to nebude hrát výraznější roli, ale v tak krátkodobém turnaji je určitou nevýhodou, že se hráči i trenérský štáb dostanou do postele až výrazně po půlnoci, přece jen večeře, regenerace a přesun na hotel po zápase taky nějaký čas stojí.
Týmy, které hrají odpoledne a v podvečer, mají v tomto ohledu jistou výhodu, ale záleží na každém individuálně, jak to snáší. Ostatně k tomu, že Češi hrají čtyři z pěti zápasů ve skupině brzy odpoledne, se před turnajem vyjádřil Vojtěch Hruban. „Takových zápasů v Evropě přibývá. Nevidím v tom nic zásadního. Člověk se jen musí přizpůsobit, takže si nedávat nějaký velký oběd, nebo si dát větší snídani později a pak před zápasem už nejíst,“ řekl zkušený křídelník Nymburka.