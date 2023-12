Oslavy a buly na rozloučenou. Forman o Přibylovi: Nechtěl jsem, aby končil

V neděli navečer to nebyl pro Miroslava Formana běžný zápas. Konec kariéry kamaráda Daniela Přibyla, závěr oslav 120 let klubu a ještě milník pro něho samotného. Dosáhl totiž na 300 bodů a 600 zápasů ve Spartě. To vše byly události, které prožil za jedno utkání. Sparťanský útočník se vypořádal se vším a gólem pomohl k výhře nad Motorem 3:2 v prodloužení. „Já nebrečím, ale bylo to emotivní. Nechci říkat, že jsem měl na krajíčku, ale líbilo se mi to.“

Oslavili jste klubové výročí vítězstvím. Těžký zápas?

„Když se daří, umí vyhrávat každý, když to nejde, tak vítězství je o to cennější. I když hlavně první třetina nebyla dobrá, tak jsme to zvládli a to je nejdůležitější.“

Budějovice jste porazili i potřetí v sezoně. Bylo to nejtěžší utkání?

„Už si je tolik nevybavuju, ale oni jsou vždycky nepříjemní. Byli víc než vyrovnaným soupeřem, byl to těžký zápas a jsme rádi, že jsme ho zvládli.“

Bylo klíčovou situací vaše snížení na 1:2 ke konci druhé třetiny?

„Asi jo. Oni možná trochu znervózněli. Pak jsem cítil, že máme víc ze hry.“

Měl jste už pár momentů v první dvacetiminutovce, kdy jste byl sám před brankářem. Chtěl jste zakončovat mezi nohy, nebo to potáhnout za něj?

„Chtěl jsem střílet nahoru, ale dobře mě vystál. Pak bylo vidět, že mezi nohama měl volno. Měl jsem to řešit trochu jinak.

A váš oblouček, kterým jste vyslal spoluhráče do šance?

„Ten byl chtěný.“ (směje se)

Nepřibrzdily vás na začátku trochu oslavy? Začátek se kvůli tomu lehce protáhl.

„Je to pro oba týmy stejný. Navíc oni ještě byli dvě a půl hodiny v autobuse. Pro ně to bylo možná ještě těžší. Musíme se s tím vypořádat lépe.“

Byl jste dojatý, když vám na kostce gratulovali vaši nejbližší k milníku 300 bodů a 600 zápasů?

Já nebrečím, ale bylo to emotivní. Nechci říkat, že jsem měl na krajíčku, ale líbilo se mi to, potěšilo to. Chci, aby se nám dařilo dál, abychom pořád pracovali a zlepšovali se.“

Co říkáte na Daniela Přibyla, který musel bohužel ve 30 letech předčasně skončit?

„Celý jsem to s ním prožíval, konzultoval. Nechtěl jsem, aby skončil, zrazoval jsem ho od toho, protože se pět let vracel a pořád měl ruce neskutečný. Věřím, že by nám ještě pomohl, ale on to takhle cítil. Pak jsem viděl, že už se nedá jinak a že chce skončit. V rozhodnutí jsem ho podpořil. Je to škoda. Byl to nejšikovnější hráč, s kterým jsem kdy hrál. Tak to prostě je. Hlavně, aby byl šťastný. To je nejdůležitější.“

Byl po ceremoniálu hodně dojatý. Prý jste mu něco s Janem Buchtelem šeptal do ucha. Co to bylo?

„Jenom jsme mu popřáli hodně štěstí. Pogratulovali ke kariéře, kterou sice vinou zranění neměl tak dlouhou, ale předváděl neskutečný věci.“

„Neříkal jste si, že už je toho trochu moc na jeden večer?

„Bylo toho dost, ale tak to je. Vypořádali jsme se s tím dobře a vyhráli jsme.“

Jak se vám líbily výroční dresy a oslavy klubu?

„Klobouk dolů. Já náš marketingový tým často pošťuchuju, ale odvádí skvělou práci. Vždycky, když je nějaký hold nebo cokoliv jiného, tak je to do detailu vymyšlené.“

Sledoval jste v sobotu utkání legend?

„Sledoval. Neviděl jsem celý zápas. Kluci si to zaslouží. Odvedli jak pro Spartu, tak pro český hokej obrovský kus práce, takže jsem rád, že na ně přišlo tolik lidí. Doufám, že si to užili.“

Bylo tam spousta skvělých hráčů. Máte vy z nich nějakého, ke kterému jste vzhlížel?

„Nemůžu tady moc říkat moje nadřízený, protože by to vypadlo divně, ještě když mi končí smlouva. (směje se) Já řeknu Gusta Havel, který mě měl v juniorce. Mám ho strašně rád.“

Vnímáte, že se teď sezona láme a blíží se nejdůležitější fáze základní části?„Start je taky strašně důležitý. Když ho nechytnete, tak se v tom celý rok plácáte. Neřekl bych, že přichází nejdůležitější část. Každá je důležitá a my chceme být úspěšní ve všech zápasech. Pro nás se nic nemění. Chceme pracovat, zlepšovat se a odbourávat naše slabší stránky.“

