Cizinecká legie Hradce má další zářez, sekla Kometu. Estephan už se vyplácí

Trenér Tomáš Martinec má co říct svým hradeckým svěřencům • ČTK

Hradecký útočník Aleš Jergl se raduje z gólu do prázdné branky na 5:2 • Michal Beranek / Sport

Nějaký čas to zabralo, ale Giorgio Estephan pro Mountfield trhá body. Prožil skvělý víkend, dva góly v pátek v Ostravě, v neděli dvěma góly sestřelil Kometu. Vzal na sebe roli zabijáka, zlomil vyrovnaný zápas na stranu své bandy a Hradec si užil výhru 5:2. „Od toho jsem prostě tady, vím, jaká je moje pozice,“ přikývl Kanaďan, který rovnou dostal smlouvu na dva roky. Proč? Proto!

Na internetu najdete fotky Giorgia Estephana v dresu Buffala Sabres. Draftovalo ho v roce 2015, ale do NHL se nikdy nedostal. Od roku 2021 válčí v Evropě. Dvě sezony se v Litvínově ukazoval jako hlavně ofenzivní borec, po krátké finské štaci, která nevyšla, se naplno rozjíždí jeho hradecká mise.

„Dobrý zápas, dost přesilovek, hrálo se nahoru, dolů. Oba týmy měly šanci vyhrát,“ hlásil po výhře nad Kometou 5:2. Mountfield ho chtěl už na jaře, ale on kývl na laso z finské Liigy. Když si s klubem přeci jen plácl, obdržel od generálního manažera Aleše Kmoníčka kontrakt na dvě sezony. Není to častý výjev, cizinci spíš dostávají smlouvu na rok.

Hradec si byl jistý, že uloupil z trhu zabijáka, proto rovnou delší smlouva. Ale... Za prvních 13 zápasů dal jen jeden gól.

Svoje umění Estephan rozbalil naplno teď o víkendu. Dva góly v pátek, dva v neděli proti Brnu. „Ano, je důležité, když můžete týmu nějak přispět,“ přikývnul na dotaz, zda je i pro něj osobně důležité, že se rozstřílel. „První gól přesně takový byl, pomohl nám odemknout cestu k výhře. Od toho jsem prostě tady, abych byl produktivní. Vím, že tohle je moje role,“ dobře chápe svoji úlohu.

Borci z Brna byli pořádně namíchnutí. Aby ne, dobře dupali dopředu, Kristán Pospíšil pálil, odkud se dalo. Dva góly Komety zaznamenal sice Jakub Flek, ale zdálo se, že se slovenský tajfun zastřeluje. Chybí ještě chvilka, pár centimetrů...

Kdepak. Za stavu 2:2 se zapíchla hokejka Martina Kohouta do mantinelu. Hradec rozjel brejk, který zakončil Estephan. „Dobře jsme sehráli situaci v rohu naší obranné třetiny, získali jsme puk a šli dopředu. Doufal jsem, že to dostaneme do sítě. Tak jsem se snažil být v dobré pozici, abych mohl zakončit, hlídat si odraz, cokoliv. Nakonec na mně jen bylo, abych dokázal puk zvednout,“ rozebral situaci.

A za moment zvýšil na 4:2. Využil přesilovku za dvě sekundy, prodal svoji ránu z první. „Věděl jsem, že mají rychlé kluky na oslabení. Vypálil jsem, ale úplně jsem neviděl, kam ta rána letí,“ popisoval situaci z 58. minuty. Div, že jeho bomba neudělala v síti díru a neletěla na Pardubice. Frustrovaná Kometa pak dostala ještě pátý gól do prázdné branky.

„Dostaneme se zpátky do zápasu, dáme na 2:2, ale stejně nemáme nic. Problém byl v našem nedůrazu v obranném pásmu,“ štvalo brněnského pracanta Jakuba Fleka. „Za mě to byl laciný gól z předbrankového prostoru, nepokryli jsme hráče,“ nechápal. Kometa na delší dobu taky možná přijde o Petra Holíka, kterého zlikvidoval Bohumil Jank a vyšetření v nemocnici potvrdilo otřes mozku.

Hradec se aktuálně může těšit, že už nepotřebuje jen Olivera Okuliara, cizinci v útoku se chytli. Kromě Estephana začíná pravidelně sázet góly i Evan Jasper. „Bylo jasné, že Oli v pekelném tempu ze začátku sezony asi těžko vydrží. Zahraniční kluci si potřebovali ligu trochu osahat. Evan pracoval v tréninku, byl nepříjemný na forčeku v zápase, teď je za tohle všechno odměněný. To samé Gio a další zahraniční kluci,“ chválil progres asistent trenéra Peter Frühauf.

Do téhle skupiny patří i David Šťastný, který taky vyrostl před reprezentační pauzou. „Jasně, ne každý se rozjede hned. David taky potřeboval čas, jen nesmíme zaspat. Musíme dál makat,“ přidal Frühauf.

