Horor Osm! Olomouc schytala nálož. Skvělé, mnul si ruce Varaďa

Sem tam se blýskli zajímavou přímočarou akcí, zvlášť zkraje druhého dějství zlobili, jenže v obraně těžce pohořeli. Ale strašně… Olomoučtí hokejisté si do Pardubic přijeli pro spoušť. V předehrávce 30. extraligového kola padli na ledě Dynama 2:8 a nejradši by se domů vraceli podzemkou. Nakonec však byli rádi, že unikli trapasu s dvouciferným debaklem.

Co se líbilo z olomoucké strany nejvíc? Asi věcné hodnocení kapitána po otázce, zda si výprask zaslouží detailní rozbor, anebo opak: rychle zapomenout. „Podívat se na to musíme, nemůžeme to přejít jen tak, protože chyb tam bylo hodně. Na druhou stranu, nemá cenu se v tom dlouho babrat, je to jeden z 52 zápasů. Možná je to takhle lepší než prohrát gólem v poslední vteřině,“ pravil pár minut po návratu do kabiny z ledu Jiří Ondrušek.

„Deset! Deset!“ křičeli skalní fanoušci na jižní tribuně enteria areny. Běžela 46. minuta a kapitán Lukáš Sedlák zvyšoval na 7:0, šlo o třetí branku v krátkém časovém sledu. Trefa symbolizovala olomouckou marnost. Branislav Konrád pustil za svá záda horký brambor. Nebyl rozchytaný, což sehrálo roli a inkasoval způsobem, na jaký není zvyklý. On ani jeho spoluhráči.

Jenže po šestém pardubickém gólu mu nic jiného než vyrazit do šichty nezbylo. Jeho kolega Jakub Sedláček přestal dávat předstíranou obranu spoluhráčů. Sám neměl zrovna ideální den, ovšem to, co před ním napáchali muži v červeném, to bylo na alarm. Nebylo divu, že to po druhém gólu zkraje třetí třetiny zabalil. Na střídačce pak naštvaně zahodil hůl do koutu a s maskou na hlavě vydržel nehnutý vsedě až do konce. „Rychlý gól na 5:0 nás zlomil,“ přiznal Ondrušek. „Pardubice jsou celou sezonu v pohodě, mají čtyři kvalitní útoky. Bylo vidět, že se hokejem baví. Nás to srazilo, úplně nám odešly, nohy, hlavy, všechno bylo špatně…“

Domácí hráči své oddané fans nakonec neposlechli a po sedmé trefě extrémně zvolnili. Až tak, že se po snížení na 2:7 a dalšímu faulu domácích ozval i lehounký pískot… „Hoši bojovat!“ skandovalo se záhy. Pokyn diváků hráče probral, tři minuty před koncem David Cienciala napsal skvostnou tečku. A končilo se ve velkém aplausu. „Vždycky je lepší, když se neprohraje s nulou, pár fanoušků, co nám přijelo fandit, vidělo aspoň nějaký gól. Ale dobré to nebylo,“ pokračoval Ondrušek.

Olomouci to venku nejde, v hodnocení počinů na cizích stadionech je předposlední, s jedinou tříbodovou výhrou a třemi vítězstvími za dva body. „Rozdíl hrát doma a venku pro nás je, ale dnešní zápas o tomhle nebyl. Zkrátka jsme hráli proti kvalitnímu soupeři. Navíc první třetina z naší strany byla velice pasivní, nechali jsme soupeře hrát, byl silný na puku. Do druhé jsme chtěli vletět s tím, že dáme kontaktní gól, osm minut z naší strany nebylo vůbec špatných. Měli jsme šance, a kdybychom snížili, zápas mohl vypadat úplně jinak, možná by i Pardubice znervózněly. Bohužel z jedné naší chyby daly na 3:1 a pak už si to pohlídaly,“ hodnotil dál kapitán Mory.

Faktem je, že Olomouc potřebuje sbírat body se sousedy v tabulce, s kvalitnějšími a mnohem dražšími soubory to má složité. „Odsud se moc bodů nevozí. Chtěli jsme překvapit, nepovedlo se, ale pro nás jsou důležitější jiné zápasy,“ uzavřel Ondrušek.

Na domácí straně bylo mnohem veseleji, byť uznali, že skóre mohlo být i menší. „Po naší dobré první třetině byli hosté lepší, zlobili nás, my ale dvakrát skórovali z ne moc velkých šancí, čímž jsme si dodali klid. Skóre narůstalo, kluci byli produktivní. Přijít po pauze s takovým výkonem a třemi body je pro nás skvělé, dodá nám to síly do dalších dvou zápasů,“ namířil kouč Václav Varaďa myšlenky k duelům s Kladnem (středa) a na Spartě v možná vyprodané O2 areně.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 04:15. Kaut, 16:39. Radil, 27:38. Poulíček, 36:17. Radil, 41:41. Kaut, 43:35. A. Musil, 45:05. Sedlák, 57:25. Cienciala Hosté: 47:55. Ondrušek, 49:08. Knotek Sestavy Domácí: Will (Klouček) – T. Dvořák, Čerešňák, Kolář, Košťálek, Bučko, Hrádek – Říčka, Sedlák (C), Hyka – R. Kousal, Zohorna (A), Radil – Cienciala, A. Musil, Kaut – Mandát, Poulíček (A), Paulovič. Hosté: Sedláček (44. Konrád) – Ondrušek (C), Rutar, Mareš, Škůrek, Černý, Švrček – Kusko, Knotek (A), Bambula – Kunc, Nahodil (A), Navrátil – Plášek ml., Macuh, Orsava – Klimek, Anděl, Menšík. Rozhodčí Ondráček, Vrba – Ondráček, Rampír. Stadion Enteria arena, Pardubice Návštěva 8343 diváků

HC Dynamo Pardubice Vše o klubu ZDE